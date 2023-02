Fiorello a sorpresa: “Viva Rai 2” di notte dopo “Sanremo”. E punge Maria De Filippi

Fonte: Ansa/IPA Sanremo 2023: tutti gli ospiti di Amadeus

Nuove sorprese per il Festival di Sanremo 2023 condotto nuovamente da Amadeus. In tanti si sono chiesti se Fiorello avrà un ruolo in questa edizione, considerando l’amicizia che lo lega al direttore artistico e la sua passata presenza all’Ariston.

Nel corso dei vari collegamenti avvenuti nelle ultime settimane, il comico è stato spesso citato e chiamato in causa, apparendo in video per ridere, scherzare e lanciare qualche indizio. In diretta al Tg1, invece, ha proprio svelato una novità molto interessante, che lo riguarda in prima persona. Il suo programma Viva Rai 2 cambia canale e orario.

Viva Rai 2, Fiorello dopo Sanremo

È ufficiale: Fiorello sarà al Festival di Sanremo 2023, ma non come molti credevano. Il suo Viva Rai 2, infatti, si trasforma nel Dopofestival, andando in onda in versione notturna subito dopo la kermesse musicale dall’Ariston. Il nome del programma non cambierà per l’occasione, nonostante verrà trasmesso su Rai 1.

Una novità che farà di certo piacere al grande pubblico del Festival, che ha dimostrato di apprezzare enormemente l’esilarante comico e presentatore. Questo appuntamento speciale, però, si ripeterà unicamente da martedì 7 a venerdì 10, senza alcun intervento dopo la finale, anche se potrebbero esserci sorprese durante l’ultima serata.

Spazio inoltre a interviste ai concorrenti e non solo. Viene però da chiedersi a che ora possa finire il suo programma e che fetta di pubblico potrà mai coinvolgere. Probabilmente i più giovani resteranno svegli fino a tardi per seguirlo, ma gli spettatori più maturi andranno a letto.

Per loro ci sarà la replica alle 7.15 del mattino, in onda su Rai 2 al posto del regolare appuntamento di Viva Rai 2. Si può dire, quindi, che Fiorello abbia scherzosamente mentito in collegamento al telegiornale, sostenendo d’essere pronto a non dormire mai, andando in onda anche al mattino (lasciando intendere che fosse in diretta e non in replica).

Parlando con Amadeus, ha dichiarato: “Appena finisce Sanremo, tu mi dai la linea e io vado in diretta in notturna. Il programma si intitolerà Viva Rai 2 Viva Sanremo di Notte. Faremo qualsiasi cosa”.

Fiorello punge Amici

Per scoprire se Fiorello si farà vivo sul palco di Sanremo 2023 durante la grande e attesissima finale, non resta che attendere l’ultimo giorno della kermesse dall’Ariston. Il pubblico di certo si attende una “improvvisata” per l’amico Amadeus.

Durante il collegamento al Tg1, scherzando, il comico ha detto d’essere pronto a non dormire affatto, come abbiamo detto. Dalla diretta post Festival, in piena notte, alla seconda parte del programma Viva Rai 2 al mattino seguente. Uno sforzo titanico anche per uno come lui che ha tante energie.

La verità, come abbiamo già detto, è che al mattino andrà in onda su Rai 2 la replica del Dopofestival. Ciò che però ha stupito il pubblico sui social, strappando più di qualche commento su Twitter, è la battuta che punge un po’ Maria De Filippi e il suo Amici, dato il chiaro riferimento. La giornalista gli chiede quando riuscirà a dormire, dati i tantissimi impegni, e lui: “Niente, io uso noce moscata”. Il caso Capodanno giunge fa discutere davvero tutti e ha ufficialmente fatto capolino in Rai.