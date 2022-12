“Viva Rai2” di Fiorello: a che ora inizia, come vederlo su RaiPlay e dove si trova il bar a Roma

Fiorello è tornato sul piccolo schermo con Viva Rai2, dopo tre anni di assenza dalla rete al timone di uno show tutto suo. Un programma ispirato ai suoi precedenti programmi, come Edicola Fiore e Viva RaiPlay!, che propone un mix di informazione e intrattenimento, con quel tocco di divertimento perfetto per iniziare bene la giornata.

Viva Rai2, a che ora inizia il programma di Fiorello e dove vederlo

Sei mesi di buon umore, per 115 puntate tra notizie, attualità e divertimento: Fiorello torna con Viva Rai2, in diretta ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 7.15 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Ma non solo: il varietà mattutino sarà ospitato anche da Rai Radio TuttaItaliana e Radioplay sound, mentre il sabato e la domenica il programma si sposterà su Rai Radio 2 dove verrà trasmesso, dalle 10 alle 10.30, il meglio della settimana. Lo show si potrà vedere tutti i giorni anche su Rai 1, in replica in terza serata, oppure on demand sulla piattaforma streaming di RaiPlay.

Quarantacinque minuti di diretta fino alle 8, con l’atmosfera tipica di allegria di Fiorello e degli amici del bar che commentano insieme i fatti del giorno. Al centro ci sono le notizie, i fatti accaduti e quelli che accadranno, commentati con lo stile ironico e pungente del conduttore, ma sempre all’insegna della leggerezza e del buonumore.

Poi, dalle 8 alle 8.30, va in onda …E viva il videobox, un programma a caccia di “talenti”. Una rassegna di esibizioni con cantanti, barzellettieri, prestigiatori e performer di ogni genere.

Insieme a Rosario Fiorello ci saranno Fabrizio Biggio, ex metà de I soliti idioti, attore, sceneggiatore e conduttore televisivo, con cui condividerà improvvisazioni, risate e commenti; Gabriele Vagnato, giovane tiktoker che racconterà il vox populi sui temi del giorno; Ruggiero Del Vecchio, pensionato con la passione per il canto, la musicista Serena Ionta, che con il suo ukulele accompagnerà alcuni momenti dello spettacolo e la cantante Beatrice De Dominicis.

Viva Rai2, dove si trova il bar a Roma

La location dello show firmato da Fiorello è in via Asiago 10, di fronte alla sede storica di Rai Radio e a pochi passi dalla sede principale di viale Giuseppe Mazzini. Si tratta di un box in plexiglass costruito apposta sul marciapiede, un grande palcoscenico diffuso che del bar mantiene intatta l’atmosfera.

Il bar di Aspettando viva Rai 2 era situato in un’altra zona della Capitale, esattamente a “Ricci Salumiere” di Vigna Clara, a Roma nord, lo stesso dove è stato visto a far colazione Francesco Totti, pare fresco di trasloco con Noemi Bocchi.

Viva Rai2, il primo ospite d’eccezione

Primo ospite d’eccezione non poteva che essere il grande amico Amadeus, che ha fatto di tutto per partecipare a un evento così importante: “Non l’ho nemmeno dovuto invitare. È stato lui a chiedermi quando partivo e mi ha detto solo una parola: ‘Vengo'”, aveva raccontato Fiorello in conferenza stampa.

E l’esordio del programma non poteva che essere interessante, perché il direttore artistico del Festival di Sanremo ha annunciato che Francesca Fagnani sarà una delle co-conduttrici della kermesse musicale. La giornalista è anche intervenuta in puntata senza nascondere la sua grande soddisfazione: “Una felicità enorme”.