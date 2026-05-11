Fiorello a La Pennicanza, clamorosa rivelazione sui Måneskin

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Biggio e Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio iniziano la settimana con la puntata di lunedì 11 maggio de La Pennicanza. L’appuntamento è all’insegna della musica, vera protagonista dello show. Si comincia dalla clamorosa rivelazione della reunion dei Måneskin e si procede con la videochiamata di Giorgia per celebrare i suoi 30 anni di carriera.

Fiorello, la clamorosa rivelazione sui Måneskin

La puntata de La Pennicanza si apre con Fiorello pronto a lanciare una clamorosa indiscrezione sui Måneskin: “Ieri, durante gli Internazionali, ho incontrato Ethan e Thomas dei Måneskin. Gli ho chiesto se fosse vero che torneranno insieme e mi hanno detto di sì. La reunion avverrà a Sanremo 2027!”. Tra lo stupore generale, lo showman scherza sul possibile ritorno della band all’Ariston. Il colpaccio di De Martino?

Fiorello festeggia i 30 anni di carriera di Giorgia

Grande spazio anche alla musica italiana con una videochiamata a sorpresa a Giorgia, celebrata da Fiorello per i suoi 30 anni di carriera. Lo showman la accoglie intonando Di Sole e D’Azzurro e racconta: “Ieri ti abbiamo visto da Fabio Fazio e anche noi volevamo festeggiare questi tuoi 30 anni di carriera. In questi anni ci sono sempre stato, dai tempi del Festivalbar”.

Poi la confessione: “Ti dico una cosa che non ti ho mai detto: al Festival di Sanremo del ’95, quando mi davano per vincitore, mi pavoneggiavo. Poi arrivano le prove, inizi a cantare tu e io dico: vado via, torno a casa!”.

I due ricordano così l’edizione del Festival di Sanremo del 1995: “C’era un cast straordinario: Gianni Morandi, Bocelli, Mango, Ivana Spagna, anche gli 883. Pippo Baudo aveva fatto un cast bellissimo”. E Fiorello aggiunge: “Io avevo tantissimo gel in testa. Nonostante il gel, tu mi spettinasti con la tua voce”. Prima di salutarla conclude: “Mi raccomando, regalaci altri 50 anni di carriera!”.

I fan di Giorgia e de La Pennicanza sono in visibilio e si precipitano a commentare su Instagram l’intervento della cantante che tra l’altro è stata spesso protagonista dello show mattutino di Fiorello, Viva Rai2.

Scrivono: “La piú bella voce italiana e del mondo come ha detto ad Arisa😂😂😂😂😂😂Fiorello😂😂😂furbetto”; “Lei è una grande Donna meravigliosa stupenda sempre tantissimi.auguri di Cuore ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”; “Giorgiaaaa TOP TOP TOP“. Lo scroscio di applausi è inarrestabile.

Non manca poi la satira politica con Fiorello e Biggio che commentano un titolo dedicato al Ministro Giuli: “Il Ministro ha licenziato tutto il suo staff” , aggiungendo: “Erano noiosi, mi parlavano solo di cultura”.

Fiorello e John Travolta a Cannes

Spazio anche al cinema e al Festival di Cannes: “Tra i più attesi a Cannes quest’anno c’è John Travolta, che ha scelto di partecipare solo dopo aver scoperto che Amadeus e Fiorello fossero a 500 km di distanza. Presenterà il film francese La dans du qua qua”.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza martedì 12 maggio alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre. E alle 7.10 su Rai 2 con La Mattinanza.