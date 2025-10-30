La Pennicanza, Fiorello: “Lì dentro c’è anche il dottore di Affari Tuoi”

Fiorello ironizza sulla bocciatura del Ponte sullo Stretto e lancia una frecciatina alla tv di Stato: "La Corte dei Conti? Sono come la Rai"

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Penultima puntata della settimana per La Pennicanza: Fiorello e Fabrizio Biggio si concentrano sulla satira politica e ne approfittano per tirare qualche frecciatina alla Rai e al personaggio più bersagliato del momento, ossia Stefano De Martino a causa di Affari Tuoi che non riesce a decollare negli ascolti, restando sempre un passo indietro rispetto a Gerry Scotti.

Fiorello, la bocciature del Ponte sullo Stretto

Dopo aver annunciato il ritorno su Rai 1, sempre se Bruno Vespa cede il suo spazio, la puntata di oggi 30 ottobre si apre con la notizia del giorno: “Pare che la Corte dei conti abbia bocciato il Ponte sullo Stretto – dice Fiorello – Sono come la Rai quando proponi un programma, ti dicono quello che devi fare… e lì dentro c’è pure il dottore di Affari Tuoi! Netflix ha già fatto un film e si intitolerà ‘Il ponte si farà di sicuro… prossimamente tra Reggio e Calabria!’”.

Fiorello chiama Francesco Boccia, capogruppo del PD al Senato, che dice con un velo d’ironia: “Il ponte? Costa troppo e la Corte dei conti ha detto: rifate i conti perché non tornano i conti!”.

Spazio poi alla satira internazionale: “Trump ha annunciato che gli Stati Uniti riprenderanno i test sulle armi nucleari. Una bella bomba – in tutti i sensi! Poi è andato da Xi Jinping per discutere in amicizia… si stringono la mano e dopo 24 ore si dichiarano guerra! Pare che Trump gli abbia chiesto: ‘Non è che si può spostare la muraglia cinese al confine col Messico?’”.

Lo showman si sposta infine su Putin: “Ha annunciato i test del sottomarino Poseidon, con gittata illimitata. Ogni settimana inventa un missile nuovo: l’ultima volta partiva dalla terra verso l’alto, ora dal basso! È come se ti facessero prima una gastroscopia e poi una colonscopia!”.

La Pennicanza conquista tutti: “Vi adoro”

Fiorello è irresistibile con Biggio: ogni trovata e ogni battuta conquistano gli ascoltatori che esprimono il loro entusiasmo sui social, perché La Pennicanza è un momento di puro divertimento, dove anche le cose più serie e preoccupanti vengono interpretate in modo irriverente.

Sul profilo Instagram ufficiale c’è chi scrive: “Siete la versione contemporanea di “Indietro tutta”😊”; “Mi sei PROPRIO SIMPATICOOOO🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣”; “Io vi amooooooo siete terapeutici😂😂😂😂😂😂😂❤️❤️❤️❤️”. E ancora: “Adorooooooo 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂❤️❤️❤️❤️”.

Fiorello e la sua ironia portano un po’ di serenità agli italiani, a giudicare da quello che scrivono sui social: “Grazie Fiorello per tutto ciò che fai per noi . Programmi che ti danno un po’ di spensieratezza. Grazie grazie mille ❤️”; “Grande Fiore , grazie x rallegrarci la vita ❤️👏😍”.

Il prossimo appuntamento con La Pennicanza è domani, dalle 13.45 alle 14.30 su Rai Radio2.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!