Fiorello sta male, la prima puntata de La Pennicanza finisce così

IPA Fiorello

L’attesa è finita, La Pennicanza è tornata. Ma Fiorello è indisposto e la prima puntata subisce un contrattempo, andando in onda su Rai Radio2 solo per qualche minuto. Mentre lo showman riesce a intervenire solo telefonicamente.

La Pennicanza al via con un contrattempo

Dopo numerosi annunci e conti alla rovescia sui canali televisivi della Rai, lunedì 20 ottobre era il giorno del gran debutto della nuova stagione de La Pennicanza, la trasmissione radiofonica condotta da Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio2, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 13.45 alle 14.30. Ma le cose non sono andate come dovevano.

Infatti, Fiorello è messo ko da un virus ma non vuole deludere i numerosi fan che si sono sintonizzati per sentire lui e Biggio. La Pennicanza va comunque in onda, però solo per qualche minuto e Fiore interviene telefonicamente, mentre Biggio è in studio.

Fiorello malato: “Quello che capita se prendi il posto di Vespa”

Anche se malato, Fiorello non perde la sua ironia pungente e divertente nello stesso tempo. Biggio, solo in studio, annuncia che Rosario è malato, è stato colpito da un virus. Fiorello interviene al telefono e spiega: “”Io sto a casa, non sto bene… Ci ho provato ma niente da fare”. E prosegue: “Citerei Shakespeare: ‘Molto rumore per nulla’. Ieri abbiamo fatto quel casino, oggi invece sto a casa”, ha detto riferendosi all’incursione a sorpresa di ieri a Cinque Minuti su Rai1 senza però Vespa.

“Se provate a prendere il posto di Bruno Vespa… succede questo! Serva da monito a tutto il mondo dello spettacolo!! – ha scherzato Fiorello, ringraziando il conduttore per avergli prestato lo studio -. D’altronde le prime puntate sono problematiche, meglio saltarle e andare direttamente alla seconda!”.

Leggendo tra le righe, Fiorello conta di rimettersi presto e di essere presente e pimpante per la puntata che andrà in onda martedì 21 ottobre, sempre alle 13.45.

Fiorello indisposto, i fan solidali

Intanto, i sostenitori di Fiorello si sono precipitati sui social per augurargli una pronta guarigione, anche perché non intendono rinunciare anche alla seconda puntata de La Pennicanza.

Qualcuno scrive: “Fioreeee, guarisci presto❤️❤️ aoh, ma non è che te l’hanno tirata?🤘🤘🤘🤘😂😂😂”; “Debutto “malato”🤢debutto fortunato!🌼😃🤞”; “Rimettiti presto 🍀”.

E anche i complimenti non si sprecano: “Che GRAN FIGO che sei CIURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥”. “BRAVO BRAVO BRAVO ROSARIO”. “Mitici mi avete fatto sbudellare dalle risate ieri😂😂”, in riferimento alla comparsata in tv di Fiore e Biggio nello studio di Vespa, domenica 19 ottobre.

Qualcuno si lamenta, perché non ha saputo dell’indisposizione di Fiorello e non capisce perché sia stato dato l’appuntamento per il 20 ottobre, quando la trasmissione non c’è e scrive: “Ma se non ci siete“.