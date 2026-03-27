Taylor Swift agli iHeartRadio Music Awards: quel look non è affatto casuale

Getty Images Taylor Swift strega Milano, tutti i look della prima tappa italiana

Il primo red carpet dell’anno non è mai davvero solo un red carpet. E quando si tratta di Taylor Swift, ogni dettaglio – dal colore di un abito alla scelta di un rossetto – sembra raccontare qualcosa. Agli iHeartRadio Music Awards 2026, la cantante è tornata sotto i riflettori con un look che, a prima vista, appare delicato. Ma basta guardarlo con un pizzico di attenzione in più per capire che non è affatto casuale.

Il look verde di Taylor Swift agli iHeartRadio Music Awards

Il cuore dell’outfit è senza dubbio il corsetto. Realizzato in velluto verde salvia, ha una costruzione architettonica che segue e scolpisce il busto, con una zip frontale funzionale che aggiunge un twist contemporaneo a un capo dal sapore quasi storico. La superficie è impreziosita da ricami a mano in tonalità champagne e argento, che si aprono come piccoli riflessi luminosi lungo il corpo, creando movimento e profondità.

La minigonna, nella stessa palette soft, bilancia la struttura del corsetto con una linea più essenziale. Il risultato è una silhouette pulita, ma mai banale: corta, sì, ma elegante, con quella leggerezza studiata che sembra dire “non ci ho pensato troppo” quando invece ogni elemento è calibrato.

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Ai piedi, Taylor Swift ha iniziato la serata con sandali satinati firmati Jimmy Choo, minimal e sottili, perfettamente in palette con l’abito. Linee pulite, cinturini sottili, effetto allungante sulla gamba. Poi, quasi senza farsi notare, ha cambiato scarpe: è passata a un modello Aquazzura con cinturino alla caviglia e dettagli gioiello. Una scelta non solo estetica, ma anche funzionale – più stabilità, più sicurezza – soprattutto quando si tratta di salire su un palco.

E poi gli accessori: orecchini importanti, luminosi ma non eccessivi, firmati Dena Kemp, e il suo anello personalizzato, che cattura la luce con discrezione. Tutto dialoga, nulla sovrasta.

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Niente rossetto rosso: quando il dettaglio cambia la narrativa

C’è un’assenza che, in questo look, pesa quasi quanto una presenza. Taylor Swift ha rinunciato al suo iconico rossetto rosso. Una scelta che, detta così, potrebbe sembrare marginale. Ma chi segue la sua estetica sa che non lo è affatto. Al suo posto, un make-up soft: labbra pesca, incarnato luminoso, occhi definiti ma non marcati. I capelli, lasciati in un semi-raccolto morbido con la frangia che incornicia il viso, completano un’immagine più naturale, quasi eterea.

Il risultato è un ritorno a un’estetica più essenziale, meno costruita, che richiama – e qui iniziano le prime ipotesi – una fase molto precisa della sua carriera. Quella degli inizi.

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Gli Easter eggs di Taylor Swift: quando la moda diventa linguaggio

Chi conosce Taylor Swift sa che parlare di “easter eggs” non è un’esagerazione. È un vero e proprio metodo narrativo. Dai videoclip agli outfit, ogni scelta può trasformarsi in un indizio.

Ed è proprio qui che il look degli iHeartRadio Music Awards 2026 inizia a far parlare. Il verde menta, la semplicità del beauty, l’assenza del rosso, la morbidezza generale dell’immagine: per molti fan, tutto questo richiama la cover del suo primo album, Taylor Swift. Da qui la teoria: questo outfit potrebbe essere un indizio, un modo per suggerire che il prossimo progetto in arrivo sia Taylor Swift: Taylor’s Version. La re-incisione del disco di debutto, attesa da tempo, che completerebbe il percorso di riappropriazione artistica iniziato negli anni scorsi.

E se fosse davvero così, allora ogni dettaglio acquista un altro peso. Il corsetto non è più solo un capo di moda, ma un ponte tra passato e presente. Il verde non è solo una scelta cromatica, ma un richiamo visivo preciso. Il make-up naturale diventa una dichiarazione.

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