“La vita in diretta”, l’inviata Lucilla Masucci sposa bellissima: l’abito è incantevole

Fonte: IPA Alberto Matano, conduttore de "La vita in diretta"

La vita in diretta in festa. È convolata a nozze Lucilla Masucci, inviata storica del programma di Rai Uno, condotto dal 2019 con grande successo da Alberto Matano. È stato proprio quest’ultimo a condividere per primo sui social network alcune immagini del matrimonio, che si è tenuto a Napoli. Per l’occasione l’ex mezzo busto del Tg 1 si è concesso qualche giorno di relax nel capoluogo campano tra sole, mare e buon cibo.

L’inviata Lucilla Masucci de “La vita in diretta” si è sposata

Lucilla Masucci, inviata de La vita in diretta, si è sposata a Napoli con il compagno storico Andrea, di cui si sa poco e nulla. La giornalista è apparsa raggiante: per l’occasione ha sfoggiato un abito bianco, ampio, in pizzo sangallo e con profonda scollatura. Ha lasciato i ricci capelli sciolti e ha adornato il capo con una coroncina di fiori, per un tocco boho chic. Semplicemente incantevole e gli apprezzamenti e congratulazioni da parte dei follower si sono letteralmente sprecati. Lucilla è molto stimata dal pubblico: in passato ha lavorato anche per Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli.

“La bellezza fatta persona, evviva gli sposi”, ha scritto un follower. “Oltre ad essere brava è anche bellissima, auguri”, ha commentato qualcun altro. “Che bello Lucilla, mi hai fatto commuovere! Un mondo di auguri per questa nuova vita!!!”, ha fatto sapere un’altra telespettatrice. Il rito civile è stato celebrato all’aperto, nella location esclusiva e romantica de La conca sul mare, con incredibile vista su Marechiaro.

Dal design rustico ed elegante, la pietra della location si incastra perfettamente con la roccia degli scogli circostanti creando un piacevole ed equilibrato contrasto tra natura e struttura. Un luogo che si presta perfettamente a matrimoni con invitati selezionati, un piccolo nido intimo dove festeggiare una giornata speciale in compagnia del mare e dei suoi sapori. Menù rigorosamente con pietanze del mare.

Lucilla Masucci è arrivata accompagnata dal padre, al quale è molto legata. Tra fiori bianchi e limoni, la cronista e il marito sono apparsi estasiati e molto innamorati. Non solo Alberto Matano: all’evento nuziale erano presenti pure altre colleghe de La vita in diretta, come Antonella Delprino, Ilenia Petracavlina e Raffaella Longobardi.

Durante il party nuziale Alberto Matano e Lucilla Masucci si sono lasciati andare ad un lungo abbraccio: tra i due tanto affetto e grande stima. Al termine della cerimonia civile l’inviata de La vita in diretta si è scatenata con il neo marito mostrando le alte decolleté con plateau, che ha scelto per il suo giorno più bello.

Quando torna in tv “La vita in diretta”, tra novità e conferme

La vita in diretta tornerà regolarmente in tv il prossimo lunedì 11 settembre. Quest’anno Alberto Matano dovrà scontrarsi con il nuovo Pomeriggio 5 firmato da Myrta Merlino. Una nuova sfida sicuramente stimolante ed entusiasmante. La Rai, però, crede molto nel giornalista e presentatore tanto da aver deciso che il programma di Matano andrà in onda anche il sabato pomeriggio in attesa del ritorno di Italia Sì di Marco Liorni. Alberto dovrà quindi vedersela con Silvia Toffanin e il suo Verissimo, confermato su Canale 5 per ogni weekend della prossima stagione televisiva.