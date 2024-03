Si fanno sempre più insistenti le voci di un cambio di guardia a Pomeriggio Cinque. Myrta Merlino ha preso il posto della storica conduttrice, Barbara D’Urso, nella speranza di risollevare le sorti (e gli ascolti) del talk pomeridiano di Canale 5 ripulendolo dal “trash”, si era detto. Eppure sembra che il bilancio sia tutt’altro che positivo, motivo per cui Mediaset starebbe già pensando a una nuova sostituta. Secondo Dagospia si tratterebbe di Cesara Buonamici, che abbiamo visto per la prima volta al Grande Fratello nelle vesti di opinionista, ma non è l’unico nome che circola.

Cesara Buonamici pronta a sostituire Myrta Merlino

Gli ascolti di Pomeriggio Cinque non avrebbero soddisfatto le aspettative della rete, come già si era detto negli scorsi mesi del resto. A fronte di una media del 15,74% di share con Barbara D’Urso alla conduzione, Myrta Merlino si è fermata al 14,20%, con un evidente calo del dato e la perenne vittoria del principale competitor, La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano che raggiunge mediamente il 20,56% di share ogni pomeriggio.

Saranno “solo” numeri, ma è su questi dati che sembrerebbe si stia già valutando un nuovo cambio di rotta. “I dati di ascolto parlano chiaro: Pomeriggio Cinque by Myrta Merlino prende costantemente schiaffi dalla Vita in diretta guidata dal tricologicamente irrisolto Alberto Matano [che di recente non ha perso occasione per pungolare la conduttrice, ndr]. Ai piani alti di Mediaset ci si interroga sulla bontà della scelta della compagna di Marco Tardelli come tele-volto di accompagnamento al sonnellino post-prandiale”, ha scritto Dagospia informando i lettori di un impellente cambio di rotta da parte della rete e di Pier Silvio Berlusconi.

“Costretta a una svolta trash con accenti ‘d’ursiani’ per accalappiare le casalinghe orfane del ‘caffeuccio’ e del cuoricino, la maga Merlino non ha sbancato l’auditel – prosegue -. E allora inizia a girare insistentemente il nome di Cesara Buonamici per sostituirla in conduzione. La tele-giornalista, già mezzobusto del Tg5, è stata testata in salsa pop come opinionista del Grande Fratello, facendo la sua ottima figura”.

Pomeriggio Cinque, l’ipotesi Veronica Gentili

Quello di Cesara Buonamici, però, non è l’unico nome circolato nelle ultime ore. Anzi, sarebbe stato già “smentito” dagli insider di TvBlog che hanno affermato come la sua candidatura sarebbe “caduta”. Ed è qui che entrerebbe in scena Veronica Gentili, neo-conduttrice de Le Iene dopo le stagioni guidate da Belen Rodriguez, altro volto depennato dalla lista di conduttrici Mediaset.

“Il programma dunque sarebbe guidato da un volto accogliente, caldo e molto famigliare al pubblico della rete ammiraglia del gruppo Mediaset, dopo una stagione affidata ad una giornalista proveniente da fuori. TvBlog ha però indagato ulteriormente e nelle ultime ore pare che la candidatura di Cesara Buonamici sia caduta. La vice-direttrice del Tg5 resterebbe ben salda nel telegiornale principale di Mediaset e per la guida della prossima edizione di Pomeriggio 5 attualmente sarebbe in pole position Veronica Gentili, al momento ‘in prestito’ all’intrattenimento alle Iene”, riporta il blog sottolineando che “per la Gentili sarebbe un bel riconoscimento dopo anni presso VideoNews, dove ha dimostrato capacità e professionalità alla conduzione di vari programmi”.

Dal canto suo la Gentili non sembrerebbe pronta a un cambiamento del genere, come da lei stessa affermato in una recente intervista a Il Messaggero: “Se guiderei Pomeriggio 5 dopo Barbara e Myrta? Non è un format adatto a me”.

Intanto sembra che il sentiment dei telespettatori – o meglio, dei commentatori social – sia più o meno il medesimo per entrambe. Da una parte c’è chi esulta alla notizia della sostituzione di Myrta Merlino, rimpiangendo perfino la tanto criticata Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, mentre dall’altra non mancano le stoccate a Veronica Gentili da parte di chi non ha apprezzato il suo “cambio di rotta” da giornalista a conduttrice di intrattenimento.