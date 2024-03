Ascolti tv del 18 marzo, Lolita Lobosco sbanca e schiaccia il Grande Fratello

Fonte: IPA Luisa Ranieri

La serata di lunedì 18 marzo ha visto ancora una volta scontrarsi la fiction Le indagini di Lolita Lobosco 3 su Rai 1 con il Grande Fratello in onda su Canale 5.

In prima serata su Rai 1 Luisa Ranieri veste nuovamente i panni di Lolita Lobosco che si trova a indagare su un presunto suicidio, mentre la sua vita privata si fa sempre più intensa e ricca di colpi di scena. Anche sua mamma Nunzia sta vivendo un periodo non troppo tranquillo (leggi la nostra intervista a Lunetta Savino).

Al Grande Fratello su Canale 5 continua il riavvicinamento tra Beatrice e Giuseppe e, nel corso della puntata, si capisce se, dopo la festa di sabato sera, si sono scambiati un ultimo bacio. Ma per Giuseppe le emozioni non finiscono qui: il concorrente calabrese, infatti, riabbraccia il fratello Antonio e le adorate nipotine. Anita e Alessio, pur essendo entrambi molto coinvolti nella relazione, discutono in maniera molto accesa e si chiedono se, fuori della Casa, potranno avere un futuro.

Su Rai 2 Max Giusti conduce l’ultima puntata di Boss in incognito dove protagonista è Chiara Iachini, direttrice commerciale di Don the Fuller e socia di Sedima Fashion Hub. Su Rete 4 a Quarta Repubblica Nicola Porro tratta dell’ondata di antisemitismo, che, con il caso Molinari, sembra aver investito le università italiane. Spazio, poi, alle elezioni in Russia e ai risvolti che potrebbero avere sul conflitto in Ucraina. A seguire, il tema urgente delle tasse, con le ultime misure al vaglio del governo.

Prima serata, ascolti tv del 18 marzo, Lolita Lobosco sbanca col 27,62%

Su Rai 1 Le indagini di Lolita Lobosco 3 incolla al piccolo schermo 4.988.000 spettatori pari al 27.62%. Su Canale5 Grande Fratello ha incollato davanti al video 2.617.000 spettatori con uno share del 19.54%. Su Rai2 il terzo e ultimo appuntamento con Boss in Incognito è la scelta di 1.093.000 spettatori pari al 6.41% (presentazione a 738.000 e il 3.4%).

Su Italia1 John Wick è visto da 1.311.000 spettatori con il 6.88%. Su Rai3 PresaDiretta segna 985.000 spettatori pari al 4.86% (presentazione a 1.034.000 e il 4.74%, Più a 697.000 e il 4.05%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 734.000 spettatori (4.84%). Su La7 La Torre di Babele – I Segreti del Vaticano raggiunge 825.000 spettatori e il 4.12%. Su Tv8 4 Hotel in prima tv free ottiene 340.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove il doppio episodio di Little Big Italy sigla 267.000 spettatori con l’1.8%.

Access Prime Time, dati del 18 marzo

Su Rai 1 Cinque minuti 4.789.000 spettatori (22.46%) e Affari Tuoi piace a 6.045.000 spettatori pari al 27.52% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia ottiene 3.659.000 spettatori pari al 16.65%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 483.000 spettatori con il 2.18%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.372.000 spettatori con il 6.28%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raduna da 1.435.000 spettatori (6.68%) e Un Posto al Sole appassiona 1.736.000 spettatori (7.86%). Su Rete4 Prima di Domani ottiene 673.000 spettatori con il 3.09%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.786.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 100% Italia raduna .000 spettatori con il %. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics è seguito da 562.000 spettatori (2.6%).

Il preserale, dati del 18 marzo

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.350.000 spettatori pari al 24.07% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.697.000 spettatori pari al 26.74%. Su Canale5 Avanti il Primo! piace a 2.044.000 spettatori (15.95%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.557.000 spettatori (21.46%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a 469.000 spettatori (2.88%), SWAT ottiene 701.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa a 334.000 spettatori con il 2.24% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 547.000 spettatori con il 2.82%. Su Rai3 il TGR informa 2.495.000 spettatori (13.51%). A seguire Blob segna 1.242.000 spettatori pari al 6.12% e Generazione Bellezza piace a 1.095.000 spettatori pari al 5.15%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 517.000 spettatori (2.58%). Su La7 Bull raduna 167.000 spettatori (1.02%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie da 528.000 spettatori (2.9%).