Ascolti tv del 18 aprile, l’Isola dei Famosi non convince. La partita Roma-Milan vola

L'Isola dei Famosi 2024 su Canale 5 non ha scampo con la partita di Europa League, Roma vs Milan, in onda su Rai 1

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: IPA Joe Bastianich all'Isola dei Famosi 2024

Tutti davanti alla tv giovedì sera: su Rai 1 per la partita di Europa League, Roma vs Milan e su Canale 5 per una nuova puntata dell‘Isola dei Famosi in pieno caso Francesco Benigno.

La guerra degli ascolti è davvero spietata giovedì 18 aprile e l‘Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria. L’edizione 2024 fatica a decollare e la concorrenza è spietata. Se non fosse per l’espulsione di Francesco Benigno poco ci sarebbe da raccontare della vita dei naufraghi. Ma l’Europa League, di scena su Rai 1, col super partitone Roma-Milan.

Il resto della programmazione vede su Rai 3 lo show di Geppi Cucciari, Splendida Cornice, che ha avuto come ospiti di puntata Adriano Panatta, Lilli Gruber, Valeria Solarino e Margherita Vicario. Mentre Rai 2 ha trasmesso il film Vicino all’orizzonte. I due protagonisti sono la diciottenne Jessica, estroversa e aperta alle possibilità che gli riserva la vita, e Danny, bello, affascinante e in apparenza sicuro di sé. Ma dietro quella maschera da ragazzo perfetto si nasconde un doloroso segreto. Tra i due scatta una forte attrazione che ben presto si trasforma in un amore profondo.

Su Rete 4 Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio ha analizzato l’attualità politica ed economica insieme a Carlo Calenda, raccontando lo spaccato italiano per arrivare poi a quello internazionale. Spazio, quindi, al conflitto in Medio Oriente, ai rapporti fra Iran ed Israele e alle nuove e violente proteste degli studenti.

Prima serata, ascolti tv del 18 aprile: la partita fa il botto, l’Isola non convince

Su Rai 1 la partita di Europa League Roma-Milan incolla al piccolo schermo 4.920.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale5 la quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2024 piace a 2.343.000 spettatori con uno share del 17.3%. Su Rai2 Vicino all’Orizzonte è seguito da 1.153.000 spettatori pari al 6%. Su Italia1 The King’s man – Le Origini appassiona 953.000 spettatori con uno share del 5.4%.

Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.086.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 912.000 spettatori (6.1%). Su La7 Piazzapulita interessa a 656.000 spettatori e il 4.6%. Su Tv8 Black or White raduna 293.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Only Fun – Comico Show diverte 621.000 spettatori con il 3.3%.

Access Prime Time, dati del 18 aprile

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.520.000 spettatori (22.6%). Su Canale5 Striscia la Notizia è seguito da 3.424.000 spettatori pari al 15.7%. Su Rai2 TG2 Post interessa 816.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.395.000 spettatori con il 6.5%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.177.000 spettatori (5.7%) e Un Posto al Sole appassiona 1.712.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 Prima di Domani raccoglie 727.000 spettatori con il 3.4%. Su La7 Otto e Mezzo interessa 1.532.000 spettatori (7.1%). Su Tv8 100% Italia – Il Torneo dei Campioni piace a 503.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics è seguito da 609.000 spettatori (2.9%).

Il preserale, dati del 18 aprile

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.991.000 spettatori pari al 23.4% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.218.000 spettatori pari al 26.7%. Su Canale5 Avanti il Primo! piace a 1.839.000 spettatori (15.3%) mentre Avanti un Altro! è visto da 3.062.000 spettatori (20.6%).

Su Rai2 NCIS raccoglie 430.000 spettatori (3%). SWAT raccoglie 616.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Studio Aperto Mag Drive Up interessa a 324.000 spettatori con il 2.4% e C.S.I. – Scena del Crimine appassiona 559.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai3 le news dei TGR informano 2.346.000 spettatori (14.2%). A seguire Blob segna 1.057.000 spettatori pari al 5.6% e Faccende Complicate raccoglie 943.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 649.000 spettatori (3.5%). Su La7 Padre Brown raduna 209.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 367.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 359.000 spettatori (2.2%).