Ascolti tv del 22 aprile, l’Isola dei Famosi in difficoltà contro Il Clandestino

Fonte: IPA Edoardo Leo protagonista de Il Clandestino

Come ogni lunedì tornano a scontrarsi la fiction con Edoardo Leo, Il Clandestino, su Rai 1, e l’Isola dei Famosi 2024 su Canale 5. Il resto del palinsesto ha visto Stefano De Martino su Rai 2 con Stasera tutto è possibile e Quarta Repubblica su Rete 4.

Su Rai 1 Edoardo Leo torna alle sue indagini con nuovi episodi de Il Clandestino, Luca Travaglia è chiamato prima ad aiutare due bambine rom e poi risponde all’appello dei genitori di Santiago coinvolto in una rissa. Mentre su Canale 5 il quinto appuntamento dell’Isola dei Famosi ha visto sulla graticola del televoto Artur Dainese, Khady Gueye, Maitè Yanes e Alvina Verecondi Scortecci. Ma i naufraghi quest’anno faticano a decollare, almeno per quanto riguarda gli ascolti.

Su Rai 2 Stefano De Martino ha ospitato a Stasera tutto è possibile Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia (che ha imitato meravigliosamente Mara Venier), oltre a Leonardo Fiaschi, Carlo Amleto, Flora Canto, Marta Filippi e Anna Tatangelo. Mascotte del programma il Panda, animato da Francesco Garzia.

Italia 1 ha mandato in onda il film Transporter: Extreme e su Rete 4 a Quarta Repubblica si è parlato dei risultati in Basilicata e delle candidature per le elezioni europee.

Prima serata, ascolti tv del 22 aprile: Il Clandestino vince

Su Rai 1 Il Clandestino incolla allo schermo 2.947.000 spettatori pari al 16.6%. Su Canale5 L’Isola dei Famosi è seguita 2.105.000 spettatori con uno share del 16.2% (Isla Bonita a 985.000 e il 25.2%). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile piace a 1.750.000 spettatori pari all’11% (presentazione dalle 21.29 alle 21.52 a 1.505.000 e il 7.2%).

Su Italia1 Transporter: Extreme è visto da 1.485.000 spettatori con il 7.8%. Su Rai3 Far West raccoglie 777.000 spettatori pari al 4.5% (presentazione di 20 minuti a 635.000 e il 3%). Su Rete4 Quarta Repubblica interessa un a.m. di 730.000 spettatori (5.1%). Su La7 100 Minuti raggiunge 1.020.000 spettatori e il 5.5%. Su Tv8 4 Hotel in prima tv free ottiene 357.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? sigla 413.000 spettatori con il 2.2%

Access Prime Time, ascolti tv del 22 aprile

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.633.000 spettatori (23.1%) e Affari Tuoi conquista 5.711.000 spettatori pari al 27.2% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia è seguita da 3.072.000 spettatori pari al 14.7%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 734.000 spettatori con il 3.5%.

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.285.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.207.000 spettatori (6%) e Un Posto al Sole appassiona 1.597.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 696.000 spettatori con il 3.4%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.653.000 spettatori (7.8%). Su Tv8 4 Ristoranti raduna 471.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ottiene 526.000 spettatori (2.5%).

Ascolti tv Preserale del 22 aprile

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.160.000 spettatori pari al 24.2% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.281.000 spettatori pari al 26.4%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.006.000 spettatori (16.5%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.085.000 spettatori (19.9%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a 435.000 spettatori (2.9%). SWAT raccoglie 595.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa 374.000 spettatori con il 2.7% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 690.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai3 le news dei TGR informano 2.440.000 spettatori (14.4%). A seguire Blob segna 1.079.000 spettatori pari al 5.7% e Faccende Complicate raccoglie 998.000 spettatori pari al 5%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 578.000 spettatori (3.1%). Su La7 Padre Brown raduna 174.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 329.000 spettatori (2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 480.000 spettatori (2.8%).