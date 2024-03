Ascolti tv del 28 marzo, Studio Battaglia 2 chiude in trionfo

Fonte: Ansa Lunetta Savino

La seconda stagione di Studio Battaglia è già giunta al termine. Rai 1 ha mandato in onda giovedì 28 marzo in prima serata l’ultima puntata e ha fatto quello che ci si aspettava a livello di share. Canale 5 ha proposto il secondo episodio della fiction con Ficarra e Picone, Incastrati.

La serata di giovedì 28 marzo ha visto compete le fiction. Rai 1 ha salutato Studio Battaglia 2 con Lunetta Savino (leggi la nostra intervista), Miriam Dalmazio, Giorgio Marchesi e Barbora Bobulova. Tutti i nodi vengono al pettine nel prestigioso studio legale di Milano dove avvengono confessioni inaspettate e tradimenti che devono necessariamente trovare una soluzione.

Su Italia 1 abbiamo ritrovato le inchieste de Le Iene presentano – Inside. Anche per loro si tratta dell’ultimo episodio stagionale, dove il nuovo reportage di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, interamente dedicato al doping. Su Rai 3 gli ospiti di Geppi Cucciari a Splendida Cornice sono stati Dargen D’Amico e Pasquale di Molfetta, meglio conosciuto come Linus, tra i più noti deejay del panorama nazionale ora anche in veste di showman a teatro con lo spettacolo “Radio Linetti Live”. E ancora, il comico e musicista Carlo Amleto, il compositore Mauro Pagani, il conduttore radiofonico Giorgio Lauro e la batterista Julie Ant.

Su Rete 4 Paolo Del Debbio ha condotto un’altra puntata di Dritto e Rovescio: in apertura di puntata, le accuse di Mosca alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti, tacciati di aver orchestrato insieme all’Ucraina l’attentato al Crocus City Hall. A seguire, un’analisi volta a capire come possa evolversi l’attuale mutazione dello scenario geopolitico e quali ripercussioni questa possa avere sugli equilibri internazionali e i conflitti in essere.

Prima serata, ascolti tv del 28 marzo: Studio Battaglia chiude in trionfo (20,2%)

Su Rai 1 l’ultima puntata di Studio Battaglia 2 incolla al piccolo schermo 3.386.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Canale5 il secondo e ultimo appuntamento con Incastrati 2 piace a 1.842.000 spettatori con uno share del 10.9%. Su Rai2 Creed II è la scelta di 510.000 spettatori pari al 3%.

Su Italia1 Le Iene presentano: Inside ha interessato 1.214.000 spettatori con uno share dell’8.7% (presentazione a .000 e il %). Su Rai3 Splendida Cornice piace a 788.000 spettatori pari al 4.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 942.000 spettatori (6.9%). Su La7 Piazzapulita ottiene 729.000 spettatori e il 5.5%. Su Tv8 Spider Man: Far From Home raccoglie 312.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Only Fun – Comico Show ottiene 711.000 spettatori con il 4.1%.

Access Prime Time, dati del 28 marzo

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.272.000 spettatori (22.6%) e Affari Tuoi conquista 5.388.000 spettatori pari al 27.2% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.099.000 spettatori pari al 15.7%. Su Rai2 TG2 Post segna 587.000 spettatori con il 2.9%.

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ottiene 1.151.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.321.000 spettatori (6.9%) e Un Posto al Sole appassiona 1.556.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 Prima di Domani ottiene 711.000 spettatori con il 3.6%. Su La7 Otto e Mezzo interessa 1.457.000 spettatori (7.4%). Su Tv8 100% Italia raduna 424.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 569.000 spettatori (2.9%).

Il preserale, dati del 28 marzo

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.069.000 spettatori pari al 23.9% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.218.000 spettatori pari al 26.6%. Su Canale5 Avanti il Primo! ottiene 1.925.000 spettatori (16.4%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.138.000 spettatori (20.9%).

Su Rai2 NCIS raccoglie 372.000 spettatori (2.6%). SWAT raccoglie 519.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 272.000 spettatori con il 2% e C.S.I. – Scena del Crimine appassiona 541.000 spettatori con il 3.1%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.282.000 spettatori (13.8%). A seguire Blob segna 1.086.000 spettatori pari al 5.9% e Generazione Bellezza piace a 1.132.000 spettatori pari al 6%.

Su Rete4 Terra Amara appassiona 558.000 spettatori (3.1%). Su La7 Padre Brown raduna 136.000 spettatori (0.9%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 284.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 434.000 spettatori (2.6%).