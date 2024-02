Ascolti tv 15 febbraio: scontro tra Doc – nelle tue mani e Terra Amara

Fonte: IPA Luca Argentero in "Doc - nelle tue mani, ascolti tv di giovedì 15 febbraio 2024

Scontro aperto a suon di ascolti tv tra Rai 1 e Canale 5 nella serata di giovedì 15 febbraio. A sfidarsi due serie tv amatissime dei canali. Su Rai 1 va in onda Doc – Nelle tue mani 3, la seguitissima saga che vede Luca Argentero protagonista assoluto. Canale 5 risponde con Terra Amara, soap turca in grado di attirare i favori del pubblico con i suoi intrighi.

Rai 2 trasmette Creed – Nato per combattere, mentre Rai 3 punta tutto su Geppi Gucciari e Splendida cornice. Su Rete 4 si parla di cronaca con Dritto e rovescio. Su Italia 1 tornano invece Le Iene presentano: Inside, con nuovi attesi casi.

Prima serata, ascolti tv 15 febbraio: Doc sbaraglia la concorrenza

Giovedì 15 febbraio 2024, su Rai 1 la quinta puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3 arriva a 4.877.000 spettatori pari al 25.8% di share (primo episodio a 5.143.000 e il 24.5%, secondo episodio a 4.623.000 e il 27.4%). Su Canale 5 Terra Amara piace a 2.917.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai 2 Creed – Nato per combattere è scelto da 447.000 spettatori pari al 2.4%. Su Italia1 – dalle 21:35 alle 00:54 – Le Iene presentano: Inside ha incollato davanti al video 1.069.000 spettatori con uno share del 7.1% (anteprima di 19 minuti a 830.000 e il 3.8%). Su Rai3 Splendida Cornice segna 744.000 spettatori pari al 4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 723.000 spettatori (4.8%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 656.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 la gara d’andata degli spareggi di Europa League: Milan-Rennes ottiene 1.423.000 spettatori con il 6.7% (primo tempo a 1.479.000 e il 6.7%, secondo tempo a 1.371.000 e il 6.7%). Sul Nove la nuova stagione di Only Fun – Comico Show raduna 561.000 spettatori con il 2.8%.

Access Prima Time: ascolti 15 febbraio 2024

Cinque Minuti su Rai 1 raccoglie 4.459.000 spettatori (21.4%) e Affari Tuoi conquista 5.571.000 spettatori pari al 25.3% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.038.000 spettatori pari al 13.8%. Su Rai2 TG2 Post segna 628.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.396.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.489.000 spettatori (7%) e Un Posto al Sole appassiona 1.786.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 621.000 spettatori con il 2.9% (breve presentazione a 230.000 e l’1.1%). Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.474.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 Europa e Conference League Live si porta a 423.000 spettatori (2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in prima tv ha raccolto 571.000 spettatori (2.6%). Su La5 Uomini e Donne in replica raduna 390.000 spettatori (1.9%). Su Real Time Casa a Prima Vista in prima tv segna 672.000 spettatori (3.1%).

Preserale 15 febbraio: gli ascolti

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.557.000 spettatori pari al 24.2% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.789.000 spettatori pari al 26.8%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 1.957.000 spettatori (14.4%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.298.000 spettatori (19.6%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (446.000 – 3.1%), Castle raccoglie 472.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 768.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 441.000 spettatori con il 2.8% e C.S.I. Miami raccoglie 616.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.509.000 spettatori (13.6%). A seguire Blob segna 1.187.000 spettatori pari al 6% e Caro Marziano raccoglie 1.249.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 467.000 spettatori (2.4%). Su La7 Padre Brown raduna 186.000 spettatori (1.1%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 301.000 spettatori (1.6%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 518.000 spettatori (2.8%).