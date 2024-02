Ascolti tv del 22 febbraio: svolta drammatica in Terra Amara e terremoto Argentero

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Getty Images Luca Argentero in "Doc - Nelle tue mani 3", ascolti tv del 22 febbraio 2024

Giovedì sera ha visto protagoniste in tv le fiction. In prima serata su Rai va in onda Doc – Nelle tue mani 3, mentre su Canale 5 un’altra puntata della serie turca, Terra Amara.

La sfida tra le fiction avviene tra drammi e colpi di scena. Luca Argentero e gli altri protagonisti di Doc – Nelle tue mani 3 devono affrontare un violento terremoto che li mette a dura prova. Mentre in ospedale arriva la figlia di Diana, la donna che riemerge dal passato di Andrea.

In Terra Amara invece Cetin è devastato dal dolore e piange sulla tomba della sua amata, la sua vita sembra non avere più senso. E intanto, l’arrivo di Fikret aumenta la tensione.

Per chi non ama le serie tv, ha potuto scegliere su Rai 3 Splendida Cornice, dove Geppi Cucciari ospita Margherita Buy – al cinema con la sua prima regia del film “Volare” – Ascanio Celestini, Milena Gabanelli e Vinicio Capossela con un omaggio a Freak Antoni degli Skiantos. E ancora, l’ingegnera ecologista Annalisa Corrado, Daniel Roher regista del documentario “Navalny”, Daniel Ezralow con una performance coreografica da lui firmata e in collegamento, la G-Lab di Correggio.

Su Rete 4 torna Paolo Del Debbio con il suo Dritto e Rovescio dove intervista il Ministro degli Esteri Antonio Tajani in merito alle più urgenti questioni di politica estera, a partire dalla morte di Alexej Navalny.

Prima serata, ascolti tv del 22 febbraio: Doc vince ancora

Su Rai 1 Doc – Nelle Tue Mani 3 incolla al piccolo schermo 4.751.000 spettatori pari al 24.7% di share. Su Canale5 Terra Amara ha incollato davanti al video 2.759.000 spettatori con uno share del 14.88%. incolla al piccolo schermo spettatori pari al di share; su Rete 4 Dritto e Rovescio raggiunge807.000 spettatori (5.21%), su Rai 3 Splendida cornica interessa a 786.000 spettatori pari al 4.24%. Su Italia 1 Le Iene presentano: Inside appassionano 1.333.000 spettatori con uno share dell’8.58%. Su Rai 2 Anna ottiene 655.000 spettatori pari al 3.35%. Su La7 Piazza Pulita interessa 621.000 spettatori e il 4.12%. Su Tv8 la gara di ritorno degli spareggi di Europa League: Roma-Feyenoord ottiene 1.418.000 spettatori con il 7.3%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 520.000 spettatori con il 2.7%.

Access Prime Time, dati del 22 febbraio

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.364.000 spettatori (20.77%) e Affari Tuoi conquista 5.373.000 spettatori pari al 24.56% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia interessa a 3.368.000 spettatori pari al 15.41%. Su Rai2 TG2 Post segna 529.000 spettatori con il 2.41%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine piace a 1.413.000 spettatori con il 6.53%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.529.000 spettatori (7.19%) e Un Posto al Sole appassiona 1.641.000 spettatori (7.45%). Su Rete4 Prima di Domani ottiene 586.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.626.000 spettatori (7.41%).

Il preserale, dati del 22 febbraio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.592.000 spettatori pari al 24.22% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.624.000 spettatori pari al 26.15%. Su Canale5 Avanti il Primo! piace a 2.676.000 spettatori (16.25%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.471.000 spettatori (20.43%).

Su Rai2 Castle raduna 574.000 spettatori (3.46%) nel primo episodio e 765.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa a 380.000 spettatori con il 2.44% e C.S.I. Miami intrattiene 736.000 spettatori con il 3.87%. Su Rai3 le news dei TGR informano 2.461.000 spettatori (13.28%). Blob segna 1.164.000 spettatori pari al 5.8% e Caro Marziano raccoglie 1.436.000 spettatori pari al 6.87%. Su Rete4 Tempesta d’Amore appassiona 531.000 spettatori (2.67%). Su La7 Padre Brown intrattiene 228.000 spettatori (1.37%).