Ascolti tv del 12 marzo, Luca Argentero torna su Rai 1 e Ambra lo mette in difficoltà

Dopo il successo di Doc – Nelle tue mani 3, Luca Argentero torna su Rai 1 in prima serata martedì 12 marzo con il film Al posto tuo, con lui ci sono Ambra Angiolini e Stefano Fresi. Su Canale 5 invece c’è la Champions con Barcellona-Napoli.

Luca Argentero ha chiuso con successo la terza stagione di Doc – Nelle tue mani per tornare su Rai 1 a meno di una settimana con il film Al posto tuo.

Si tratta di una commedia divertente, diretta da Max Croci, che racconta lo scambio di vite tra l’affascinante Luca Molteni (Luca Argentero) e il più mite, e sempre a dieta, Rocco Fontana (Stefano Fresi), due direttori creativi di due imprese di sanitari sul punto di fondersi in un’unica azienda. Luca e Rocco sono ovviamente agli antipodi e per ottenere l’unico posto di direttore creativo sono costretti, da una manager molto cinica, a scambiarsi la vita per una settimana nel tentativo di acquisire le capacità dell’altro che mancano a ciascuno di loro. Grande cast al femminile con Ambra Angiolini, Grazia Schiavo, Carolina Poccioni e Serena Rossi.

Su Italia 1 Veronica Gentili conduce le Iene e ospita nella puntata del 12 marzo Michelle Hunziker e i Ricchi e Poveri. Tra gli argomenti trattata Antonino Monteleone torna a parlare della Strage di Erba con nuovi importanti documenti. La Iena si occuperà anche del caso Alessia Pifferi, la donna che lasciò morire di stenti la piccola Diana.

Su Rai2 Nek presenta Dalla strada al palco, mentre su Rete 4 torna l’appuntamento con È sempre cartabianca.

Prima serata, ascolti tv del 12 marzo: stravince la Champions

Su Rai1 la commedia italiana Al Posto Tuo piace a 2.334.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Canale5 l’incontro di Champions League Barcellona-Napoli ha incollato davanti al video 4.749.000 spettatori pari al 22.4%. Su Rai2 la quarta puntata di Dalla Strada al Palco ha convinto 1.110.000 spettatori pari al 6.8% (presentazione a 681.000 e il 3%).

Su Italia1 Le Iene è seguito da 1.557.000 spettatori pari all’11.1% (Cosa vi siete persi: 590.000 – 14.1%). Su Rai3 Petrolio ha coinvolto 575.000 spettatori pari ad uno share del 2.8%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 804.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.233.000 spettatori con uno share del 7.2% (Più: 377.000 – 6.3%). Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free segna 564.000 spettatori con il 2.7% (episodio in replica in seconda serata a 357.000 e il 2.9%). Sul Nove Faking It – Bugie Criminali ha raccolto 204.000 spettatori con l’1% (episodio in replica in seconda serata: 201.000 – 2.2%).

Access Prime Time, dati del 12 marzo

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.940.000 spettatori (23.5%) e Affari Tuoi conquista 5.565.000 spettatori pari al 24.2% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia interessa 3.607.000 spettatori pari al 17.1%. Su Rai2 TG2 Post segna 559.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.567.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.348.000 spettatori (6.4%) e Un Posto al Sole appassiona 1.595.000 spettatori (7%). Su Rete4 Prima di Domani ottiene 691.000 spettatori con il 3.2%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.578.000 spettatori (7.1%). Su Tv8 100% Italia raduna 508.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics diverte 504.000 spettatori (2.3%).

Il preserale, dati del 12 marzo

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.220.000 spettatori pari al 23.1% mentre L’Eredità coinvolge 4.559.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Avanti il Primo! intrattiene 2.135.000 spettatori (16.6%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.360.000 spettatori (20.5%). Su Rai2 NCIS raccoglie 350.000 spettatori (2.2%). S.W.A.T segna 546.000 spettatori (2.8%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 393.000 spettatori con il 2.6% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 633.000 spettatori con il 3.4%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.490.000 spettatori (13.7%). A seguire Blob segna 1.089.000 spettatori pari al 5.5% e Caro Marziano raccoglie 1.181.000 spettatori pari al 5.7%. Su Rete4 Terra Amara interessa 650.000 spettatori (3.3%). Su La7 Bull raduna 146.000 spettatori (0.9%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 384.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 605.000 spettatori (3.4%).