Ascolti tv del 29 febbraio, Luca Argentero supera le difficoltà e Doc trionfa

Fonte: Ansa Luca Argentero

La serata di giovedì 29 febbraio è dedicata alle fiction. Su Rai 1 va in onda Doc – Nelle tue mani 3 con Luca Argentero, mentre su Canale 5 torna la serie turca Terra Amara.

Dopo il successo di Gloria con Sabrina Ferilli, tornano su Rai 1 in prima serata Luca Argentero e Matilde Gioli con Doc – Nelle tue mani 3. Nei due episodi trasmessi Giulia deve presentare la ricerca ma la sua testa è altrove e anche Doc fatica, tra un incontro con i finanziatori e la figlia Carolina che arriva in città. Nel frattempo, il ricovero della sorella di Lin è motivo di confronto con suo padre. A seguire, Giulia dovrà fare una scelta che potrebbe cambiare la sua vita mentre Martina e Riccardo sono alle prese con diverse difficoltà e Lin e Federico lavorano al database.

Mentre su Canale 5 con Terra Amara va in scena il dramma: Mehmet Kara subisce un tragico attentato mentre Zuleyha sembra sempre più vicina alla verità.

Per il resto del palinsesto, troviamo Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete 4 e Geppi Cucciari su Rai 3 con Splendida Cornice dove è ospite niente meno che Helen Mirren, oltre al regista Marco Bellocchio, Carla Signoris e Levante. Su Italia 1 Le Iene presentano – Inside col titolo “Cosa nostra”. Da sempre sinonimo di organizzazione criminale, “Cosa Nostra” ha condizionato la politica infiltrandosi in ogni suo apparato e influenzato le vite di chi ha cercato di combatterla. Al centro del racconto, i volti di chi l’ha affrontata con dignità e con coraggio, ma anche di quelli in cerca di redenzione per gli atti commessi.

Prima serata, ascolti tv del 29 febbraio, Doc vince su tutti

Su Rai 1 Doc – Nelle Tue Mani 3 incolla al piccolo schermo 5.160.000 spettatori pari al 26.9% di share (primo episodio a 5.421.000 e il 25.8%, secondo episodio a 4.939.000 e il 28%). Su Canale5 Terra Amara appassiona 3.026.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai2 Una Questione Privata raccoglie di 315.000 spettatori (1.5%).

Su Italia1 Le Iene presentano: Inside ha incollato davanti al video 1.161.000 spettatori con uno share del 7.3% (anteprima a 963.000 e il 4.3%). Su Rai3 Splendida Cornice è seguito da 826.000 spettatori pari al 4.4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio ottiene un a.m. di 729.000 spettatori (4.7%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 806.000 spettatori e il 5.3%. Su Tv8 Attacco al Potere – Olympus Has Fallen raccoglie 458.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Only Fun – Comico Show diverte 689.000 spettatori con il 3.4%.

Access Prime Time, dati del 29 febbraio

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.762.000 spettatori (22.4%) e Affari Tuoi conquista 5.952.000 spettatori pari al 26.7% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia è seguito da 3.663.000 spettatori pari al 16.5%. Su Rai2 TG2 Post segna 593.000 spettatori con il 2.6%.

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine piace a 1.434.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.467.000 spettatori (6.8%) e Un Posto al Sole appassiona 1.654.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 Prima di Domani raccoglie 708.000 spettatori con il 3.2%. Su La7 Otto e Mezzo interessa 1.784.000 spettatori (8%). Su Tv8 100% Italia raduna 425.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica è visto da 672.000 spettatori (3%).

Il preserale, dati del 29 febbraio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.427.000 spettatori pari al 23.3% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.775.000 spettatori pari al 27%. Su Canale5 Avanti il Primo! piace a 2.480.000 spettatori (17.8%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.621.000 spettatori (21.2%). Su Rai2 il TG2 informa 380.000 spettatori (3.1%) e TG Sport Sera totalizza 543.000 spettatori (4%) mentre Castle ottiene 578.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 740.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa 341.000 spettatori con il 2.2% e C.S.I. – Scena del Crimine intrattiene 625.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.522.000 spettatori (13.6%). A seguire Blob segna 1.065.000 spettatori pari al 5.3% e Caro Marziano piace a 1.238.000 spettatori pari al 5.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore appassiona 596.000 spettatori (3%). Su La7 Padre Brown raccoglie 177.000 spettatori (1.1%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 426.000 spettatori (2.4%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 529.000 spettatori (2.8%).