Ascolti tv del 27 febbraio, Sabrina Ferilli dice addio a Gloria

Sabrina Ferilli chiude in trionfo con la sua "Gloria", la nuova fiction di Rai1: la verità è pericolosa ma l'inganno lo è di più

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Getty Images Sabrina Ferilli

Gloria esce di scena. Su Rai 1, martedì 27 febbraio, è andata in onda l’ultima puntata della fiction con Sabrina Ferilli e Massimo Ghini, che è stata un grandissimo successo. Mentre Canale 5 ha proposto Ciao Darwi-Rewind.

Sabrina Ferilli saluta quindi la sua Gloria. Un personaggio controverso, indiscutibile prima donna dal cuore tenero, in cerca più di amore e di affetto che di fama e soldi. Ma la sua storia ci mostra che il successo può portarti a scelte molto sbagliate di cui prima o poi ci si pente. La fiction è partita col botto in fatto di ascolti, è leggermente calata nella seconda puntata, ma non ha mai deluso. Anche grazie all’ottimo cast che vede accanto alla Ferilli, Massimo Ghini, Martina Lampugnani ed Emanuela Grimalda.

Su Italia 1 Le Iene con Veronica Gentili si occupano della Strage di Erba, l’omicidio multiplo commesso nella cittadina in provincia di Como l’11 dicembre del 2006. A quasi 18 anni dalla condanna definitiva, la vicenda processuale di Rosa Bazzi e Olindo Romano. Nei giorni scorsi, alcuni organi di stampa hanno parlato del video inerente i colloqui di Olindo Romano con lo psichiatra Massimo Picozzi come di un documento inedito che ne dimostrerebbe la colpevolezza. Tale materiale è stato invece depositato nell’ambito della richiesta di revisione perché conterrebbe elementi che, al contrario, dimostrerebbero proprio l’estraneità di Olindo Romano ai fatti accaduti.

In onda la seconda parte del servizio di Roberta Rei, in Bielorussia, alla ricerca dei genitori naturali di Olga. La ragazza era stata strappata alla famiglia insieme ai fratelli quando aveva solo otto anni ed era stata mandata in un orfanotrofio prima di essere adottata da una famiglia modenese.

Su Rai 2 Nek conduce Dalla strada al palco mentre su Rete 4 Bianca Berlinguer ritorna con l’appuntamento È sempre cartabianca.

Prima serata, ascolti tv del 27 febbraio: Gloria chiude in bellezza

Su Rai 1 l’ultima puntata di Gloria incolla al piccolo schermo 3.199.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale5 Ciao Darwin Rewind diverte 2.166.000 spettatori pari al 12.6%. Su Rai2 la seconda puntata di Dalla Strada al Palco convince 1.039.000 spettatori pari al 6.3% (presentazione a 880.000 e il 4.1%). Su Italia1, dopo una presentazione a 1.170.000 e il 5.4%, Le Iene piace 1.393.000 spettatori pari al 9.7%.

Su Rai3 Petrolio raduna 450.000 spettatori pari ad uno share del 2.3%. Su Rete4 È sempre cartabianca totalizza un a.m. di 735.000 spettatori con il 5% di share. Su La7 DiMartedì interessa 1.680.000 spettatori con uno share del 9.9%. Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free segna 584.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove lo spettacolo Sento la terra girare ha raccolto 505.000 spettatori con il 2.8%.

Access Prime Time, dati del 27 febbraio

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.664.000 spettatori (22.2%) mentre Affari Tuoi piace a 5.617.000 spettatori (25.6%). Su Canale5 Striscia la Notizia registra una media di 3.572.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 574.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.523.000 spettatori con il 7%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre ha interessato 1.609.000 spettatori (7.5%) e Un Posto al Sole appassiona 1.739.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Prima di Domani piace a 542.000 individui all’ascolto pari al 2.5%. Su La7 Otto e Mezzo ottiene 1.911.000 spettatori (8.7%). Su Tv8 100% Italia ha intrattenuto 478.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica è seguito da 681.000 spettatori con il 3.1%.

Il preserale, dati del 27 febbraio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.572.000 spettatori (24%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.893.000 spettatori (27.3%). Su Canale5 Avanti il Primo! ha segnato 2.269.000 spettatori (16.2%) mentre Avanti un Altro! piace a 3.654.000 spettatori (21.3%). Su Rai2 l’amichevole di calcio femminile Inghilterra-Italia appassiona 244.000 spettatori con l’1.6% (primo tempo a 256.000 e il 2.1%, secondo tempo a 231.000 e l’1.3%; durante l’intervallo TG Sport Sera a 285.000 e il 2%). A seguire La Conferenza Stampa ha raccolto 235.000 spettatori (1.2%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa 531.000 spettatori con il 3.4% e C.S.I. – Scena del Crimine ottiene 668.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.765.000 spettatori con il 14.9%. Blob raccoglie 1.247.000 spettatori con il 6.2% mentre Caro Marziano colleziona 1.497.000 spettatori con il 7.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore appassiona 498.000 individui all’ascolto (2.5%). Su La7 Padre Brown ha raccolto 175.000 spettatori (1%). Su Tv8 4 Ristoranti interessa 429.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica registra 525.000 spettatori con il 2.8%.