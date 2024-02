Ascolti tv del 26 febbraio, Sabrina Ferilli con Gloria è un trionfo. Ma cala

Su Rai 1 il secondo episodio della fiction "Gloria" con Sabrina Ferilli non delude, anche se l'indice di ascolto è in calo

Fonte: Getty Images Sabrina Ferilli, ascolti tv 26 febbraio 2024

Gloria con Sabrina Ferilli è tornata su Rai 1 lunedì 26 febbraio per la seconda puntata e il successo è scontato. Mentre su Canale 5 Alfonso Signorini controbatte col Grande Fratello.

L’esordio della nuova fiction di Rai 1, con Sabrina Ferilli, Gloria, ha fatto il botto di ascolti e la seconda puntata non tradisce le aspettative. Gloria è un’attrice la cui carriera professionale è in declino e grazie a una gigantesca bugia riesce a resuscitare l’interesse nei suoi confronti, ma il prezzo da pagare è davvero altissimo e non tutti sono disposti a pagarlo, come la sua fedelissima assistente Iole, interpretata da Emanuela Grimalda.

Su Canale 5 nella Casa del Grande Fratello si decide il primo finalista. Federico è al centro delle discussioni, mentre Simona riceve una dolce sorpresa, sua figlia è venuta a trovarla.

Su Rai 3 PresaDiretta racconta le guerre, in Medio Oriente e in Ucraina in Terra occupata. Decine di migliaia di morti e di feriti, città e villaggi distrutti, combattimenti casa per casa in attesa che mesi di negoziati portino finalmente ad un cessate il fuoco. A due anni dall’intervento russo in Ucraina, a quattro mesi dalla strage compiuta da Hamas in Israele e dall’inizio dell’operazione dell’esercito di Tel Aviv a Gaza, PresaDiretta attraversa i territori devastati dalle tante, troppe guerre in corso.

Su Italia 1 ai alza l’adrenalina con il film Fast & Furious 7 mentre su Rete 4 torna Quarta Repubblica.

Prima serata, ascolti tv del 26 febbraio: Gloria trionfa ma è in calo

Su Rai 1 Gloria incolla al piccolo schermo 3.095.000 spettatori pari al 17.2% di share mentre su Canale 5 Il Grande Fratello piace a 2.528.000 spettatori con uno share del 19.5%; su Rete 4 Quarta Repubblica raggiunge 777.000 spettatori (5.3%), su Rai 3 PresaDiretta interessa a 943.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia 1 Fast & Furious 7 appassiona 1.154.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai 2 Mad in Italy ottiene 885.000 spettatori pari al 5.3%. Su La7 La Torre di Babele – Anni ‘60, l’ultima età dell’oro? raggiunge 892.000 spettatori e il 4.6%. Su Tv8 4 Hotel piace a 635.000 spettatori con il 3.2%. Sul Nove Little Big Italy registra 318.000 spettatori con il 2.2%.

Access Prime Time, dati del 26 febbraio

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.802.000 spettatori (22.3%) e Affari Tuoi diverte 5.533.000 spettatori (25.2%). Su Canale5 Striscia la Notizia interessa 3.219.000 spettatori con il 14.7%. Su Rai2 TG2 Post raggiunge 698.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.458.000 spettatori con il 6.6%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre piace a 1.407.000 spettatori (6.5%) e Un Posto al Sole appassiona 1.658.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 Prima di Domani totalizza 696.000 spettatori con il 3.2% di share. Su La7 Otto e Mezzo interessa 2.094.000 spettatori (9.5%) mentre TG La7 Speciale, dalla durata di 5 minuti, ha registrato 1.526.000 spettatori pari al 7.1%. Su Tv8 il game show 100% Italia piace a 467.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica ha raccolto 703.000 spettatori (3.2%).

Il preserale, dati del 26 febbraio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.625.000 spettatori pari al 23.6% mentre L’Eredità colleziona 5.019.000 spettatori pari al 27.1%. Su Canale5 Avanti il Primo! intrattiene 2.121.000 spettatori (15%) mentre Avanti un Altro! diverte 3.579.000 spettatori (20.3%). Su Rai2 il TG2 informa 413.000 spettatori (3.2%) e TG Sport Sera interessa a 468.000 spettatori (3.4%) mentre Castle raduna 493.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 706.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 489.000 spettatori (3%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine cattura l’attenzione di 675.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 il TGR informa 2.402.000 spettatori pari all’12.5% mentre Blob raduna 1.046.000 spettatori pari al 5% e Caro Marziano colleziona 1.301.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore appassiona 563.000 spettatori pari al 2.8%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 391.000 spettatori (2.1%). Sul Nove la replica di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 556.000 spettatori (2.8%).