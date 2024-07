Ascolti tv del 18 luglio, Alberto Angela ancora contro Temptation Island

Fonte: IPA Filippo Bisciglia

La battaglia degli ascolti tv del giovedì sera si è giocata come di consueto tra Alberto Angela che su Rai 1 ha condotto Noos – L’avventura della conoscenza e Temptation Island in onda su Canale 5. E di solito si sa come va a finire.

Nella puntata del 18 luglio di Noos – L’avventura della conoscenza, su Rai 1, Alberto Angela ci ha condotto in Antartide e poi nel mondo della medicina svelandoci le più recenti scoperte sulle neurotrofine, le proteine trovate da Rita Levi Montalcini. Il programma però fatica a decollare in fatto di share e nei precedenti appuntamenti è stato sempre battuto da Temptation Island, condotto su Canale 5 da Filippo Bisciglia.

Rai 2 ha proposto il film 1917, di Sam Mendes. 6 aprile, 1917: Blake e Schofield, due giovani caporali britannici vengono scelti per portare a termine un incarico quasi impossibile: attraversare il territorio nemico per consegnare un messaggio a un battaglione di 1600 uomini, tra cui il fratello di Blake, pronti ad attaccare l’esercito tedesco. Invece su Rai 3 è andato in onda in prima visione, L’innocente. A Lione, il giovane Abel ha perso di recente la moglie e cerca di andare avanti: il problema è che sua madre non la smette di sposarsi con personaggi a dir poco loschi.

Rete 4 ha dedicato la serata a Paolo Borsellino e su Italia 1 è andato in onda il film Transporter.

Prima serata, ascolti tv del 18 luglio: Temptation stravince contro Alberto Angela

Su Rai 1 Noos – L’Avventura della Conoscenza interessa 1.532.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Canale5 Temptation Island ha incollato allo schermo 3.485.000 spettatori con uno share del 31.1%. Su Rai2 1917 intrattiene 590.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 Trespass piace a 752.000 spettatori pari al 5.1%.

Su Rai3 L’innocente segna 479.000 spettatori e il 3.3%. Su Rete4 Paolo Borsellino è seguito da un a.m. di 586.000 spettatori (4.7%). Su La7 In Onda – Prima Serata raggiunge 911.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 L’ultimo dei mohicani ottiene 276.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Nove Comedy Club diverte 388.000 spettatori (2.7%).

Access Prime Time, dati del 18 luglio

Su Rai1 Techetechetè conquista 2.465.000 spettatori (16%). Su Canale5 Paperissima Sprint intrattiene 2.666.000 spettatori pari al 17.3%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 540.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.058.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 1.046.000 spettatori (7.1%) e Un Posto al Sole appassiona 1.396.000 spettatori (8.9%).

Su Rete4 4 di Sera ottiene 698.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 837.000 spettatori e il 5.4% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato .000 spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 396.000 spettatori pari al 2.7%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è seguito da 576.000 spettatori (3.7%).

Ascolti tv Preserale, dati del 18 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.125.000 spettatori pari al 22.3%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.893.000 spettatori pari al 25.1%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.195.000 spettatori (13.5%), mentre The Wall ha convinto 1.841.000 spettatori (16.8%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (421.000 – 4.8%), N.C.I.S. Los Angeles totalizza 362.000 spettatori con il 3.4% e S.W.A.T. 421.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 248.000 spettatori (2.5%) e FBI: Most Wanted raccoglie 390.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.876.000 spettatori (15.5%). A seguire Blob segna 717.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Terra Amara appassiona 429.000 spettatori (3.2%). Su La7 Padre Brown raduna 158.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 198.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 454.000 spettatori con il 3.4%.