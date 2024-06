Ascolti tv del 27 giugno, Temptation Island debutta e torna Alberto Angela

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Ansa Alberto Angela

Pausa per gli Euro 2024 in prima serata, in attesa degli ottavi di finale che iniziano sabato. Così la battaglia degli ascolti tv si gioca tutta tra Alberto Angela che su Rai 1 conduce Noos e la prima puntata di Temptation Island su Canale 5 che vince col 24,9% di share.

Alberto Angela è tornato su Rai 1 con Noos, super ospite della prima puntata è stato Russell Crowe, il mitico Gladiatore, che ha parlato del suo rapporto con Roma, tra archeologia e cinema. Abbiamo ritrovato anche Paola Cortellesi che ha dato voce al personaggio di animazione che racconta la storia dell’alfabeto.

Su Canale 5 ha debuttato la nuova stagione di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia, dove 7 coppie si mettono in gioco.

Su Rete 4 Paolo Del Debbio ha intervistato Matteo Salvini a Dritto e Rovescio dove si è parlato del caso Salis, eletta al Parlamento Europeo e dell’inchiesta in Liguria con gli ultimi aggiornamenti. Su Rai 2 è andato in onda il film The Princess, mentre su Rai 3 I profumi di Madama Walberg.

Prima serata, ascolti tv del 27 giugno: vince Temptation Island. Alberto Angela solo il 13,6%

Su Rai 1 Noos – L’Avventura della Conoscenza incolla alla tele 2.032.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale5 l’esordio di Temptation Island piace a 3.248.000 spettatori con uno share del 24.9%. Su Rai2 The Princess è la scelta di 553.000 spettatori pari al 3.4%. Su Italia1 I Predoni ottiene 791.000 spettatori con uno share del 5.1%.

u Rai3 I Profumi di Madame Walberg segna 759 .000 spettatori pari al 4.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 932.000 spettatori (7.3%). Su La7 Piazzapulita – Il Sistema interessa 865.000 spettatori e il 5.3%. Su Tv8 Radio Italia Live – Il Concerto intrattiene 493.000 spettatori con il 3.2%. Sul Nove Nove Comedy Club diverte 272.000 spettatori con l’1.7%.

Access Prime Time, dati del 27 giugno

Su Rai1 Techetechetè conquista 2.812.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale5 Paperissima Sprint diverte 2.740.000 spettatori pari al 16.1%. Su Rai2 TG2 Post segna 581.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.285.000 spettatori con il 7.6%. Su Rai3 Viaggio in Italia raccoglie 1.095.000 spettatori pari al 6.8%.

Un Posto al Sole appassiona 1.602.000 spettatori (9.3%). Su Rete4 4 di Sera interessa 705.000 spettatori con il 4.4%, nella prima parte, e 830.000 spettatori con il 4.8%, nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo raccoglie 1,491.000 spettatori (8.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più raduna 665.000 spettatori (3.9%).

Ascolti tv Preserale, dati del 27 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.160.000 spettatori pari al 22.2% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.170.000 spettatori pari al 25.7%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.292.000 spettatori (14%) mentre Caduta Libera ha convinto 2.016.000 spettatori (17.3%). Su Rai2 NCIS – Los Angeles piace a 326.000 spettatori (2.9%). SWAT ottiene 502.000 spettatori (3.5%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 297.000 spettatori con il 2.9% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 560.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.886.000 spettatori (14.4%). A seguire Blob segna 840.000 spettatori pari al 5.5%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 526.000 spettatori (3.6%). Su La7 Padre Brown raduna 191.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 232.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 547.000 spettatori (3.9%).