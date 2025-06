Ascolti tv del 23 giugno, Alberto Angela con Noos o il film su Yara

IPA Alberto Angela

Lunedì 23 giugno Alberto Angela ha debuttato su Rai 1 con una nuova stagione di Noos – L’avventura della conoscenza ma nella guerra degli ascolti tv è finito per scontrarsi con il film dedicato a Yara, trasmesso su Canale 5.

Dopo la delusione dello scorso anno, battuto dall’Isola dei Famosi nello share, Alberto Angela è tornato in prima serata su Rai 1 con Noos – L’avventura della conoscenza. Super ospite della puntata d’esordio è stato Jovanotti.

Su Canale 5 è stato trasmesso il film Yara con Isabella Ragonese nei panni della pm Letizia Ruggeri che seguì il caso e Alessio Boni che interpreta il Colonnello Vitale.

Su Rai 2 un altro debutto: infatti è andata in onda la prima puntata della seconda stagione di Elsbeth, lo spin off della serie The Good Wife. Mentre su Rete 4 a Quarta Repubblica Nicola Porro si è concentrato sul conflitto in Medioriente tra Iran e Israele e il rischio di un’ulteriore escalation dopo l’intervento militare degli Stati Uniti contro tre siti nucleari iraniani.

A 100 minuti su La7 i conduttori Alberto Nerazzini e Corrado Formigli hanno raccontato come l’avidità sia spesso il motore invisibile che collega affari, potere e trasformismi politici.

Prima serata, ascolti tv del 23 giugno: vince Yara, Alberto Angela sconfitto

Su Rai 1 Noos incolla al piccolo schermo 2.214.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale5 Yara ha conquistato 2.709.000 spettatori con uno share del 17.8%. Su Rai2 Elsbeth intrattiene 578.000 spettatori pari al 3.6%.

Su Italia1 la partita del Mondiale per Club – Atletico Madrid-Botafogo incolla davanti al video 1.558.000 spettatori con il 9.3%. Su Rai3 Filorosso segna 480.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 835.000 spettatori (6.8%). Su La7 100 Minuti raggiunge 517.000 spettatori e il 3.3%. Su Tv8 In & Out – Niente di Serio ottiene 296.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna 505.000 spettatori (3.4%).

Access Prime Time, dati del 23 giugno

Su Rai1 Affari Tuoi 4.649.000 spettatori (26.3%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.204.000 spettatori pari al 12.4%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 659.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 Mondiale per Club Live raduna 553.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Generazione Bellezza è seguito da 705.000 spettatori (4.4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.230.000 spettatori (6.9%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.048.000 spettatori e il 6.4% nella prima parte e 996.000 spettatori e il 5.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.571.000 spettatori (8.8%). Su Tv8 Foodish totalizza 443.000 spettatori (2.6%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 480.000 spettatori con il 2.7%.

Ascolti tv Preserale, dati del 23 giugno

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.268.000 spettatori pari al 22.2%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.280.000 spettatori pari al 25.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Le 10 Botole ha intrattenuto 1.275.000 spettatori (14%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.926.000 spettatori (16.5%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (226.000 – 2.7%), Rai Parlamento – Speciale Camera totalizza 375.000 spettatori con il 2.9%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 349.000 spettatori (3.3%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 541.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.968.000 spettatori (14.7%). A seguire Blob segna 691.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 La Promessa appassiona 811.000 spettatori (5.5%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 154.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 237.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 453.000 spettatori con il 3.1%.