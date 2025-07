Ascolti tv del 14 luglio, Alberto Angela non può evitare Ilary Blasi

IPA Ilary Blasi

Lunedì 14 luglio si è aperta una nuova settimana televisiva con l’inevitabile scontro tra Alberto Angela che ha condotto su Rai 1 Noos – L’avventura della conoscenza e Ilary Blasi che su Canale 5 era al timone di Cornetto Battiti Live.

Dopo la cocente sconfitta negli ascolti tv della scorsa settimana, Alberto Angela ha riprovato a scalare la classifica dello share. La puntata di Noos, andata in onda su Rai 1, si è occupata della terapia CAR-T, una nuova cura che sta sconfiggendo il Neuroblastoma, uno tra i più frequenti tumori infantili.

Decisamente meno impegnativa la serata su Canale 5 dove Ilary Blasi e Alvin hanno condotto Cornetto Battiti Live. Al alternarsi sul palco c’erano The Kolors, Alfa, Annalisa, Boomdabash, Loredana Bertè, Olly, Ermal Meta, Lorella Cuccarini con Riki, Emis Killa, Benji & Fede, BNKR44, da “Amici” Antonia, Gaia, Gabry Ponte, Baby K, Serena Brancale, Planet Funk, Tananai, Capo Plaza, Fedez e Clara.

Su Rai 2 è tornata la fiction Elsbeth 2, mentre su Italia 1 è andata in onda una puntata di Chicago P.D 12. A Quarta Repubblica su Rete 4 Nicola Porro si è occupato del delitto di Garlasco e dei dazi di Trump. Su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Manuela Moreno che conduce Filorosso.

Prima serata, ascolti tv del 14 luglio: vince Battiti, Noos sconfitto

Su Rai 1 Noos – L’avventura della conoscenza incolla al piccolo schermo 1.997.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale5 Cornetto Battiti Live ha conquistato 2.020.000 spettatori con uno share del 19.8%. Su Rai2 Elsbeth intrattiene 609.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 Chicago P.D. piace a 893.000 spettatori con il 6.7%.

Su Rai3 Filorosso segna 554.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 711.000 spettatori (6.2%). Su La7 L’uomo della pioggia raggiunge 633.000 spettatori e il 4.6%. Su Tv8 In & Out – Niente di Serio ottiene 252.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Little Big Italy raduna 387.000 spettatori con il 2.6%.

Access Prime Time, dati del 14 luglio

Su Rai1 Techetechetè piace a 2.876.000 spettatori (17.3%). Su Canale5 il debutto de La Ruota della Fortuna raccoglie 3.643.000 spettatori pari al 21.9%. Su Rai2 The Post intrattiene 612.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.130.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Generazione Bellezza è seguito da 754.000 spettatori (4.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.322.000 spettatori (7.9%).

Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 785.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 767.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.300.000 spettatori (7.8%). Su Tv8 Foodish totalizza 468.000 spettatori (2.9%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 584.000 spettatori con il 3.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 14 luglio

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.190.000 spettatori pari al 22.6%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.193.000 spettatori pari al 25.6%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.200.000 spettatori (13.9%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.796.000 spettatori (15.9%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (460.000 – 5.5%), The Rookie totalizza 463.000 spettatori con il 4.3% e Blue Bloods 625.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 345.000 spettatori (3.4%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 477.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.777.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob segna 687.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 La Promessa appassiona 798.000 spettatori (5.6%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 135.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 292.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 448.000 spettatori con il 3.2%.