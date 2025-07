Ascolti tv del 7 luglio, Alberto Angela si scontra con Ilary Blasi

Getty Images Ilary Blasi

La settimana televisiva inizia con una nuova sfida, sempre più ardua, per Alberto Angela che è tornato con una nuova puntata di Noos. Mentre su Canale 5 ha debuttato Ilary Blasi alla conduzione di Cornetto Battiti Live 2025.

Alberto Angela non è ancora riuscito a conquistare il podio degli ascolti tv con Noos – L’avventura della conoscenza. Nella puntata di lunedì 7 luglio ci ha provato con una puntata dedicata alle diete, come la chetogenica e il digiuno intermittente e agli animali domestici. Ma ha fallito miseramente.

Intanto, su Canale 5 andava in onda Cornetto Battiti Live, condotto da Ilary Blasi e Alvin, con Nicolò De Devitiis. Sul palco di Molfetta si sono alternati Annalisa, Olly, Fedez, Tananai, Alessandra Amoroso, Serena Brancale, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Gabry Ponte, Noemi, Rocco Hunt, Joan Thiele, Ofenbach e da Amici trigNO e il vincitore Andrea Doria.

Rai 3 ha trasmesso Filorosso, condotto da Manuela Moreno, dove si è parlato del caso di Garlasco e delle vacanze degli italiani. Su Rete 4 è andata in onda Quarta Repubblica con un’intervista di Nicola Porro al Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Mentre La7 ha trasmesso il film, Il caso Spotlight.

Prima serata, ascolti tv del 7 luglio: vince Ilary Blasi, Noos fermo al 13,9%

Su Rai 1 Noos – L’avventura della conoscenza incolla al piccolo schermo 1.920.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale5 la prima puntata di Cornetto Battiti Live intrattiene 2.177.000 spettatori con uno share del 19.9%. Su Rai2 la partita degli Europei Femminili di Calcio – Portogallo-Italia intrattiene 1.617.000 spettatori pari al 10.2%.

Su Italia1 Io sono leggenda piace a 755.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Filorosso segna 452.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 729.000 spettatori (6.2%). Su La7 Il caso Spotlight raggiunge 441.000 spettatori e il 3%. Su Tv8 In & Out – Niente di Serio ottiene 256.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Little Big Italy raduna 427.000 spettatori con il 2.8%.

Access Prime Time, dati del 7 luglio

Su Rai1 Techetetè intrattiene 2.723.000 spettatori (16.2%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.477.000 spettatori pari al 14.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.063.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Generazione Bellezza è seguito da 797.000 spettatori (5.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.395.000 spettatori (8.3%).

Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 807.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 873.000 spettatori e il 5.1% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.098.000 spettatori (6.6%). Su Tv8 Foodish totalizza 498.000 spettatori (3%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 514.000 spettatori con il 3.1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 7 luglio

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.157.000 spettatori pari al 21.7%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.154.000 spettatori pari al 24.8%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.365.000 spettatori (15%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.925.000 spettatori (16.6%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (371.000 – 4.3%), The Rookie totalizza 374.000 spettatori con il 3.5% e Blue Bloods 590.000 spettatori con il 4.2%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 400.000 spettatori (3.9%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 556.000 spettatori (4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.932.000 spettatori (14.9%). A seguire Blob segna 714.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 La Promessa appassiona 692.000 spettatori (4.8%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 149.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 246.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 358.000 spettatori con il 2.5%.