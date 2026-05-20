Ilary Blasi ha portato in salvo il "Grande Fratello VIP" con la gioia e la promessa mantenuta di tornare a divertirsi e stupirsi

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Divertire e stupire è a volte il compito – ingrato – della televisione. Un tempo stupire era semplice, oggi ai reality show viene chiesto di salire sempre di livello, di compiere un passo in più. Ci aveva provato Alfonso Signorini, con la volontà di portare l’attualità al Grande Fratello, ma alla fine quello che serviva era una buona dose di gioia. Spettacolo, nella versione pura e semplice: qualche litigio, un intrallazzo, grandi protagoniste e – soprattutto, in realtà – grandi donne, le vere vincitrici di questa edizione, a partire da Ilary Blasi. A trionfare, nella finale di martedì 19 maggio, è stata Alessandra Mussolini, protagonista di tutta l’edizione.

Al GF trionfano le donne. Voto: 10 (anche a Ilary)

Fin da quando è stato annunciato il cast del Grande Fratello VIP, che è ritornato dopo mesi non propriamente facili, a seguito dello scandalo legato ad Alfonso Signorini, abbiamo avuto un’impressione, ovvero che sarebbe stato alimentato dalla forza di personaggi realmente conosciuti, nei loro pregi e inevitabili difetti. Chi non ha mai visto Antonella Elia litigare in diretta? Quante volte l’abbiamo vista punzecchiarsi con Adriana Volpe? E poi Alessandra Mussolini, un altro nome forte: una donna che non ha di certo paura di svelare la sua forza, ma nemmeno le sue fragilità, e che già aveva lasciato il segno in un altro show, ovvero Ballando con le Stelle.

Alla vigilia, l’edizione è stata data già per spacciata: le notizie su Signorini, le accuse di Corona. La domanda era sempre la stessa: il format avrebbe resistito all’onda lunga del caso? Poi il ritorno di Ilary Blasi, l’unica a poter davvero riuscire nell’impresa. Scommessa vinta, ovviamente, perché gli ascolti sono cresciuti, si sono stabilizzati, l’edizione ha conquistato la sua fetta di pubblico nel popolo social. Puntata dopo puntata, dinamica dopo dinamica, è stato portato letteralmente in salvo usando un’arma semplice: la gioia. Quella di Ilary, vera vincitrice.

Ilary Blasi, sfida vinta. Voto: 9

Non ha sbagliato un colpo, non si è concessa nemmeno troppe sbavature, se non quelle perfettamente ordinarie per chi è abituato a reggere ore di diretta: Ilary Blasi non può che essere promossa. Aveva già condotto il GF in passato, era già di casa, ed è sempre bello tornarci, ma talvolta può essere un rischio. Non è stato questo il caso, per fortuna, tanto che si è ipotizzata la ripartenza del reality show già a settembre. “Beato chi c’ha un occhio”, ha risposto così al suo (possibile) ritorno alla conduzione, senza conferme né smentite.

L’addio amaro di Renato Biancardi. Voto: 3

La puntata finale di ogni reality show che si rispetti deve avere sempre una buona dose di zucchero e una punta di amarezza. Purtroppo, a pochi minuti dall’inizio della puntata, è toccato a Renato Biancardi affrontare la delusione di non essere rientrato tra i finalisti. Dalla proclamazione di Raimondo Todaro come finalista, però, è accaduta una sequenza di eventi nefasti per Renato.

Prima ha salutato Lucia con un bacio, poi Ilary Blasi ha smascherato la Ilardo in diretta; ha scritto un bigliettino per Raul. Nulla di che, ma la rivelazione è arrivata poco prima di aprire la porta del GF. Fuori dalla casa, per lui, c’erano l’ex moglie Enrica e la figlia Roberta.

Alessandra Mussolini, vera belva (e vincitrice) di questa edizione. Voto: 8

A edizione chiusa, una cosa è certa: Alessandra Mussolini ha portato quello che serviva al GF. Polemica, anche scanzonata e non sempre fine a se stessa La più grande stratega dell’edizione non è una novella della televisione: ne conosce i meccanismi, le dinamiche. E ha usato il suo bagaglio per arrivare al pubblico, che infatti l’ha incoronata più volte la regina di questa edizione, insieme ad Antonella Elia. Due caratteri fortissimi, due donne che non hanno paura, soprattutto: di mostrarsi e vincere, o anche perdere. Tanto c’è sempre tempo per rialzarsi.

Adriana Volpe, il dolce momento con la figlia Gisele. Voto: 9

Sembra ieri che Adriana Volpe spiegava la sua torta al cioccolato, che ama preparare spesso per la figlia Gisele: il GF si è concluso, e in qualche modo si è chiuso anche questo (dolce) cerchio. Ogni concorrente ha ricevuto la sua sorpresa, inclusa la Volpe, che ha vissuto davvero un’edizione emozionante, in cui non ha fatto nemmeno uno scivolone. Ha persino ritrovato la sintonia con la sua storica amica-nemica, Antonella Elia: ha concluso la sua avventura così come l’ha iniziata, con eleganza e senza scossoni, riabbracciando la figlia in diretta.

Antonella Elia, sopra le righe ma sempre se stessa. Voto: 8

Ci ha fatti spesso preoccupare, a volte emozionare; è stata esagerata, sopra le righe, tanto da aver insegnato come spaccare cocchi in diretta. Ma Antonella Elia ha fatto un percorso a 360 gradi, facendo quello che sa fare meglio: essere se stessa. Diretta, con una sua logica, usando parole in modo misurato e smisurato, con la capacità di colpire sempre nel segno. Per lei, alla fine di questo percorso, c’è stato anche chi l’ha resa protagonista di questa edizione, con le rivelazioni sul loro amore: Pietro Delle Piane.

Emozionata, spogliata dalla sua strategia, lasciata “nuda” di fronte alle pure emozioni, ha ricevuto una rosa con un biglietto e una lettera. Ma il momento dei “due delfini lontani fisicamente ma nello stesso oceano” è stato spezzato dalla piccola gaffe: mancava la clip, e la Elia ha dovuto leggere prima le parole scritte da Pietro. Ed entrambi si sono ritrovati sul divano del GF, con la promessa di ritrovarsi domani. “T’ha dato due di picche”, un tocco di romanticismo alla finale, ma con un tocco “pepato”, che è la firma della Blasi.

Bonus: il messaggio di Joshua per Ilary

Uno dei fili conduttori delle varie puntate di questa edizione è stato Joshua Kalman, il marito di Cesara Buonamici. La coppia è assolutamente lontana dai riflettori: Ilary, però, con piglio da investigatrice, ha menzionato spesso il nome di Joshua nelle varie puntate, tanto da riuscire a conquistare un videomessaggio dal diretto interessato (e non solo, visto che Cesara ha detto che si è “innamorato di Ilary“). “Ti ringrazio tantissimo per questo regalo di notorietà che mi hai fatto negli ultimi due mesi e che spero di sfruttare al meglio persino diventando il prossimo conduttore del Grande Fratello VIP“. Ed è anche simpatico: la sfida è aperta per l’edizione di settembre.