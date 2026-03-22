Chuck Norris, l’eredità da 70 milioni di dollari: a chi andrà il patrimonio da capogiro

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Chuck Norris

Chuck Norris si è spento all’improvviso all’età di 86 anni, lasciando un enorme vuoto nel cuore dei suoi familiari e dei tanti fan che lo hanno celebrato come un mito per l’iconico ruolo nella serie Walker Texas Ranger. L’attore, noto per le sue interpretazioni e per la disciplina nelle arti marziali, ha lasciato un patrimonio enorme, non solo nel mondo del cinema ma anche alla sua famiglia. Secondo le stime di Celebrity Net Worth e Fortune, la sua fortuna ammonta a circa 70 milioni di dollari: una cifra da capogiro che deriverebbe da una gestione oculata della sua immagine nella sua lunga carriera televisiva e non.

Chuck Norris lascia un’eredità di 70 milioni di dollari: il patrimonio da capogiro

Si è spento all’età di 86 anni Chuck Norris, l’attore icona di Walker Texas Ranger, serie tv che gli ha fatto guadagnare una vera e propria fortuna. Stando alle stime, il patrimonio della star di Hollywood si aggira intorno ai 70 milioni di dollari.

L’attore infatti ha percepito cachet stellari per le nove stagioni dove ha interpretato Cordell Walker, uno dei migliori Texas Ranger Division di Dallas – parliamo di 375mila dollari a puntata – oltre che possedere una quota del 23% sui profitti dello show. Questa clausola contrattuale gli ha garantito royalty costanti per decenni, grazie alle repliche della serie, mandata in onda in tutto il mondo.

Ma anche la sua attività fuori dal set non era da meno: Chuck Norris è stato per oltre trent’anni il volto di Total Gym, trasformando il fitness in un business milionario, a cui si aggiunge la proprietà della CForce Bottling Co., azienda di acqua minerale fondata con la moglie Gena dopo aver scoperto una falda acquifera nel loro ranch in Texas.

Gli eredi dell’attore di Walker Texas Ranger

Il patrimonio di 70 milioni di dollari sarà diviso tra sua moglie Gena e i suoi cinque figli, con i quali ha sempre mantenuto un forte legame. Mike e Eric, nati dal primo matrimonio dell’attore, hanno seguito le sue orme: il primo è un attore e stuntman, il secondo lavora come coordinatore degli stunt a Hollywood.

C’è poi Dina, la figlia riconosciuta in età adulta con cui ha costruito un rapporto profondo, che però ha mantenuto una vita lontano dai riflettori, che lavora nel settore immobiliare. E anche i gemelli Dakota e Danilee, nati nel 2001 dal matrimonio con Gena, non hanno seguito le passioni dell’attore, scegliendo di condurre una vita lontano dalle pressioni mediatiche.

Infine, una parte dell’eredità sarà destinata alla sua fondazione, la Kickstart Kids, che utilizza le arti marziali come strumento educativo per i giovani a rischio.

Il messaggio della famiglia

“Per il mondo era un artista marziale, un attore e un simbolo di forza, per noi era un marito devoto, un padre e nonno amorevole, un fratello straordinario e il cuore della nostra famiglia”, ha scritto la famiglia quando Chuck Norris è venuto a mancare. “Ha vissuto la sua vita con fede, determinazione e un impegno incrollabile verso le persone che amava. Anche se i nostri cuori sono spezzati, siamo profondamente grati per la vita che ha vissuto e per i momenti indimenticabili che abbiamo avuto la fortuna di condividere con lui”.