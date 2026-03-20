Morto Chuck Norris, l’annuncio della famiglia e l’addio a Walker Texas Ranger

Chuck Norris è morto a 86 anni: addio alla star di Walker Texas Ranger, icona dell’action e fenomeno social

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Chuck Norris

Se c’è un nome che ha attraversato generazioni, linguaggi e persino internet senza perdere un grammo di carisma, è quello di Chuck Norris. Attore, artista marziale e simbolo di un’idea di forza quasi “leggendaria”, Norris si è spento a 86 anni lasciando un segno che va ben oltre il cinema. Dai film d’azione anni ’80 fino ai meme che lo hanno reso immortale online, la sua è stata una presenza costante, capace di reinventarsi senza mai tradire sé stessa.

Morto Chuck Norris, il ricordo della famiglia

La notizia della morte di Chuck Norris è arrivata come un fulmine a ciel sereno, lasciando di stucco fan e appassionati in tutto il mondo. L’attore icona di Walker Texas Ranger era stato ricoverato il 19 marzo in un ospedale delle Hawaii, dove si trovava, ed è morto oggi a 86 anni, circondato dai suoi affetti più cari. A comunicarlo è stata la famiglia con parole semplici ma dense di significato affidate a un post Instagram: “Con il cuore pesante condividiamo la scomparsa del nostro amato Chuck. Era circondato dalla sua famiglia ed era in pace”.

Un messaggio che racconta molto più di una carriera, racconta l’uomo dietro il mito. Perché ben prima ancora di essere un’icona, Norris è stato un punto di riferimento per chi gli stava accanto.

Dalle arti marziali a Hollywood: una carriera irripetibile

Prima dei riflettori, di Hollywood, c’erano le arti marziali. E lì Chuck Norris era già una leggenda. Con un palmarès impressionante e cinture nere in più discipline, aveva costruito una credibilità che pochi attori action possono vantare.

Quando arriva al cinema, quella credibilità si sente tutta. Film come Rombo di tuono e Delta Force non sono solo titoli di successo ma diventano l’emblema di un certo modo di raccontare l’eroe americano. Per non parlare di Walker Texas Ranger. Chi è stato bambino o ragazzo negli anni ’80 e ’90 lo sa: non è stata solo una serie di successo, ma un vero fenomeno capace di entrare nelle case (e nelle abitudini) di milioni di spettatori.

Negli anni più recenti aveva scelto di rallentare, tornando sullo schermo solo in occasioni speciali, come I Mercenari 2. Ma bastava il suo nome per riportare al cinema orde di fan appassionati.

Chuck Norris, dai set ai meme

Come se non bastasse, una delle sue infinite vite l’ha vissuta anche sui social dove è diventato una vera e propria icona. Molto prima di Leonardo DiCaprio, infatti, era proprio Chuck Norris a essere il Re dei meme. Forse anche prima che esistesse la parola meme. Le esagerazioni ironiche sulla sua invincibilità hanno fatto il giro del web, trasformandolo in un fenomeno capace di parlare anche alle nuove generazioni.

Proprio sui social continuava a mostrarsi attivo e in forma. Solo pochi giorni fa, per il suo compleanno, aveva condiviso un video scherzando sul tempo che passa.

Una vita di successi e di dolori

Dietro il personaggio granitico interpretato sul grande e piccolo schermo, c’era una vita piena. Nato nel 1940 in Oklahoma, Norris ha attraversato decenni di cambiamenti, successi e sfide personali. Negli ultimi anni aveva affrontato anche momenti difficili, tra lutti familiari e addii importanti. Eppure, la famiglia è sempre rimasta il suo centro. Due matrimoni, cinque figli e diversi nipoti. Una dimensione privata che ha sempre protetto, anche quando la sua immagine pubblica era quella di un uomo “invincibile”.

Con Chuck Norris se ne va un pezzo di immaginario collettivo. Non solo l’eroe dei film d’azione, ma un simbolo capace di attraversare il tempo e reinventarsi, passando dai VHS ai meme senza perdere potenza. E allora la domanda viene quasi spontanea: ci si può davvero dimenticare di una leggenda così?