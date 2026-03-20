Chuck Norris, chi sono i suoi cinque figli

Chuck Norris aveva una famiglia numerosa: padre di cinque ragazzi avuti da relazioni diverse. E una figlia segreta uscita allo scoperto solo in età adulta

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Getty Images Chuck Norris

C’è l’icona delle arti marziali, il volto indimenticabile di Walker Texas Ranger. E poi c’è l’uomo, il padre, il custode di una storia familiare complessa e sorprendentemente poco raccontata. Chuck Norris, lontano dai riflettori, ha costruito negli anni una famiglia numerosa, attraversando fasi diverse della vita privata che oggi continuano a incuriosire il pubblico. Cinque figli, cinque percorsi, un filo comune: l’eredità di un padre che ha fatto della disciplina e della resilienza il suo marchio.

La famiglia di Chuck Norris, quanti figli aveva

Chuck Norris è stato padre cinque figli: Mike, Eric, Dina, Dakota e Danilee. I primi due sono nati dal matrimonio con Dianne Holechek. Erano anni ancora lontani dalla piena consacrazione cinematografica, ma già segnati da una forte dedizione alla famiglia. L’attore e l’ex moglie, che si sono conosciuti sui banchi di scuola, sono stati insieme per trent’anni prima di dirsi addio.

Successivamente è emersa l’esistenza di Dina, nata da una relazione extraconiugale mentre prestava servizio per l’aeronautica militare e conosciuta da Norris solo in età adulta. Un incontro tardivo, raccontato dallo stesso Chuck nella sua autobiografia, che ha segnato profondamente la sua vita: una rivelazione capace di riscrivere equilibri e affetti.

La fase più recente della sua vita familiare è legata al matrimonio con Gena O’Kelley, da cui nel 2001 sono nati i gemelli Dakota e Danilee, in un contesto di maggiore stabilità privata.

I figli maggiori hanno seguito le orme di Chuck Norris

I figli più grandi di Chuck Norris, Mike ed Eric, hanno scelto percorsi professionali in parte legati al mondo dello spettacolo, seguendo – ciascuno a modo proprio – le orme del padre.

Mike Norris, nato nel 1962, ha intrapreso la carriera di attore e stuntman, partecipando a diverse produzioni, soprattutto nel genere action. Una scelta che riflette una continuità diretta con la tradizione artistica paterna, fatta di disciplina fisica e presenza scenica.

Eric Norris, invece, ha costruito una carriera più tecnica ma altrettanto rilevante all’interno dell’industria cinematografica. Lavora come coordinatore degli stunt a Hollywood, ruolo fondamentale nella progettazione e realizzazione delle scene più complesse e pericolose. Prima di dedicarsi completamente al cinema, aveva già maturato un’importante esperienza come pilota automobilistico professionista, dimostrando una forte inclinazione per attività ad alta intensità.

Diverso il percorso dei figli più giovani, Dakota e Danilee, cresciuti in un contesto familiare più protetto e con una presenza pubblica decisamente più limitata.

La loro infanzia si è svolta in una fase della vita di Norris in cui l’attore aveva già raggiunto la notorietà e poteva permettersi di privilegiare la dimensione privata rispetto a quella professionale. Questo ha contribuito a garantire loro una crescita lontana dalle pressioni mediatiche che spesso accompagnano le famiglie delle celebrità.

La storia della figlia segreta di Chuck Norris

Anche la figlia conosciuta solo in età adulta, Dina, non ha seguito le orme paterne. Lavora infatti nel settore immobiliare. Come l’attore ha ammesso nel suo libro, non ha mai richiesto un test del Dna perché sapeva che era sua figlia fin dal primo momento in cui l’ha vista. “Non avevo bisogno di un test. Le sono andato incontro, l’ho abbracciata e siamo scoppiati entrambi in lacrime”, ha ammesso.

Chuck Norris, scomparso nel 2026 all’età di 86 anni dopo alcuni problemi di salute, è stato anche un nonno di svariati nipoti ai quali è sempre stato molto legato negli ultimi anni della sua vita. E alcuni di loro hanno scelto anche di omaggiarlo intraprendendo lo stesso percorso nelle arti marziali.