La donna che ha cambiato la vita di Chuck Norris e per la quale l'attore di Walker Texas Ranger ha lasciato la carriera: "Ho rinunciato a tutto per tenerla in vita"

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IPA Chuck Norris con la moglie Gena O'Kelley

Nel mondo delle celebrità, dove tutto sembra veloce e sostituibile, esistono storie che resistono al tempo e alle prove più dure. Quella tra Chuck Norris e sua moglie Gena O’Kelley è stata una di queste: un legame costruito sulla fiducia, messo alla prova dalla malattia e rafforzato da una dedizione fuori dal comune.

Gena O’Kelley, chi è la moglie di Chuck Norris

Classe 1963, e dunque più giovane di Chuck Norris di 23 anni, Gena O’Kelley è un’ex modella e imprenditrice statunitense. Ad oggi ricopre la carica di CEO di CForce, un impianto di imbottigliamento dell’acqua fondato nel 2015.

È entrata nella vita dell’attore alla fine degli anni Novanta. Il primo incontro è avvenuto a Dallas, in un ristorante, mentre Norris era al tavolo con un’altra donna. Gena ha subito colpito l’artista e il destino ha fatto il resto.

La O’Kelley ha infatti ottenuto una piccola parte in un episodio di Walker Texas Ranger, il telefilm che ha regalato la grande popolarità a Norris. E sul set è scoppiata la passione tra i due.

“Gena è venuta sul set il giorno dopo e ha interpretato una piccola parte nella serie… L’ho invitata a cena quella sera… Volevo conoscere meglio Gena, quindi le ho chiesto di tornare a Dallas il prima possibile. È tornata un paio di settimane dopo e la nostra amicizia si è trasformata in una relazione sentimentale. In poco tempo, mi sono ritrovato perdutamente innamorato“, ha scritto Chuck Norris nel suo libro autobiografico del 2004.

Le nozze sono arrivate nel 1998, praticamente un anno dopo il primo incontro. Per Norris è stato il secondo matrimonio: in precedenza è stato sposato per trent’anni con la sua compagna di scuola Dianne Holechek, dalla quale ha avuto i figli Mike ed Eric.

Nel 2001 Chuck e Gena hanno accolto i gemelli, Dakota e Danilee. Un quadro familiare che sembrava perfetto. Ma la vita, si sa, ha i suoi imprevisti, anche quando si è belli, ricchi e famosi.

La grave malattia della moglie di Chuck Norris

Nel 2013 tutto è cambiato per Chuck Norris e la sua famiglia. Gena si è sottoposta ad una serie di risonanze magnetiche per monitorare l’artrite reumatoide. Quello che doveva essere un controllo di routine si è trasformato in un incubo: una grave reazione al gadolinio, il mezzo di contrasto utilizzato negli esami, ha scatenato sintomi devastanti. Dolori brucianti, perdita di mobilità, problemi neurologici. Per mesi la donna è rimasta a letto, sospesa tra paura e incertezza.

È qui che la loro storia si è trasformata, è diventata più forte e intensa. “Ho lasciato la mia carriera per prendermi cura di lei”, ha ammesso Chuck Norris. Una decisione radicale, presa senza esitazioni: mettere da parte Hollywood per restare accanto alla donna della sua vita.

Insieme hanno intrapreso anche una battaglia pubblica, denunciando i rischi legati al gadolinio e cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica. La loro è diventata una missione, oltre che una sfida personale.

Profondamente religiosa, Gena ha condiviso con il marito anche l’impegno nella Kickstart Kids Foundation, aiutando migliaia di giovani attraverso le arti marziali.

Negli anni successivi, tra terapie alternative e medicina integrativa, Gena ha iniziato lentamente a migliorare. Ma la coppia ha deciso di vivere lontano dai riflettori, in un ranch vicino a Navasota, in Texas.

Una quotidianità fatta di silenzi, natura e famiglia, che hanno segnato gli ultimi anni della vita di Chuck Norris, scomparso a marzo 2026 dopo alcuni problemi di salute.