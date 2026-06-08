Elisabetta Gregoraci con Briatore a Montecarlo: seduce con l’abito bianco aderente

IPA Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Il Gran Premio di Monaco è ormai un red carpet a cielo aperto. E tra celebrity internazionali e teste coronate, presente anche Elisabetta Gregoraci, al fianco di Flavio Briatore: è stata avvistata a Montecarlo con un abito bianco attillato.

Il look di Elisabetta Gregoraci al GP di Monaco

Elisabetta Gregoraci è un’habitué del GP di Monaco: “It’s Monaco GP time. Anche quest’anno è arrivato il momento più atteso a Monaco, il circuito più iconico che ancora una volta ha dato spettacolo”, ha scritto sui social. L’abito scelto per l’occasione è un tubino bianco in maglia dalla silhouette fasciatissima, senza maniche, con scollo a girocollo e lunghezza midi appena sotto il ginocchio. Un capo apparentemente semplice, ma che aderisce al corpo come una seconda pelle, valorizzandolo. Il bianco del tessuto, leggermente sgualcito, dà al tutto un’aria casual ma sofisticata, perfetta per il mood diurno del paddock.

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Per gli accessori, ha puntato su sandali platform neri con lacci intrecciati alla caviglia alla schiava, che spezzano la monocromia e aggiungono un pizzico di carattere. Al polso, una stratificazione di bracciali – argento, oro e qualche dettaglio più voluminoso – che è ormai un suo marchio di fabbrica. Occhiali da sole, una collana con pendente, orecchini a cerchio e borsa nera strutturata. Il pass F1 rosa fucsia appeso al collo, con tanto di lanyard ufficiale, diventa quasi un accessorio a sé.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, il legame che non si spezza

Ogni volta che Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore vengono fotografati insieme, il pubblico si fa le stesse domande. La risposta, ormai, è nota ai più: tra Elisabetta e Flavio il matrimonio è finito nel 2017, ma il rapporto non è mai davvero cambiato.

La loro storia era cominciata nel 2006, le nozze erano arrivate due anni dopo e nel 2010 era nato Nathan Falco, oggi sedicenne e studente in un college svizzero. Da allora, i due hanno costruito un equilibrio abbastanza inconsueto nel mondo dello spettacolo: rispetto e una complicità che traspare ogni volta che vengono immortalati insieme.

A raccontarlo meglio di tutti è stata la stessa Gregoraci, che in più di un’occasione ha parlato del rapporto con l’ex marito senza mai nascondere nulla. “L’amore di un tempo si è trasformato in rispetto. Siamo stati sposati, ci conosciamo da vent’anni, andiamo d’accordo”, aveva spiegato. E sul tema di un possibile ritorno di fiamma era stata categorica: “No, non ci risposiamo, né tra noi, né con altri”. Quanto alla gelosia, un capitolo che evidentemente non si è mai del tutto chiuso, Elisabetta ne aveva parlato: “Ci sono questi siparietti tra noi. Scene di gelosia, battute, ma finisce tutto lì. Abbiamo lavorato tanto per trovare un equilibrio”.

A sigillare questo legame, un paio di mesi fa, era arrivata anche la dedica pubblicata sui social per il 76esimo compleanno di Briatore: “Buon compleanno al papà di mio figlio. Alla persona che supporto e sopporto da oltre 20 anni, alla persona alla quale voglio un bene dell’anima, alla persona che ‘ha sempre ragione lui’, ma che se non ci fosse andrebbe inventata”.