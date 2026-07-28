Isabella Ferrari, spacco vertiginoso e frange sul palco del Magna Graecia Film Festival

Sul palco di Soverato, Isabella Ferrari sceglie un total black rigoroso e sensuale, animato da frange, drappeggi e uno spacco vertiginoso

Getty Images Isabella Ferrari, vita amori e successi della bionda più magnetica del nostro cinema

Isabella Ferrari non ha bisogno di effetti speciali per prendersi la scena. Sul palco del Magna Graecia Film Festival, a Soverato, le sono bastati un abito nero, uno spacco decisamente generoso e una cascata di frange in movimento. Un look essenziale solo in apparenza, scelto per accompagnare un momento importante: la consegna della Colonna d’Oro per la Promozione del Cinema Italiano nel Mondo.

Isabella Ferrari, l’abito nero che gioca con le proporzioni

Il nero è da sempre uno dei colori più presenti nel guardaroba da sera di Isabella Ferrari. Non un rifugio prudente, però, né la scelta automatica di chi non vuole rischiare. L’attrice lo interpreta come una materia da modellare, capace di diventare austera, sensuale o persino irriverente a seconda del taglio e dei dettagli.

Al Magna Graecia Film Festival lo ha scelto nella sua versione più grafica. L’abito presenta una silhouette lunga e aderente, costruita per seguire il corpo senza fasciarlo in maniera eccessiva. La parte superiore è pulita e rigorosa: collo alto, spalle leggermente definite e maniche corte che arrivano poco sopra il gomito. Non ci sono scollature, ricami luminosi o trasparenze studiate per attirare immediatamente lo sguardo. Tutto sembra parlare il linguaggio della misura.

Almeno fino a quando gli occhi non scendono verso la gonna.

IPA

Sul fianco, un nodo morbido raccoglie il tessuto e apre uno spacco laterale vertiginoso, capace di scoprire quasi interamente la gamba. È qui che il look cambia tono. La compostezza della parte superiore incontra una sensualità molto più esplicita, ma controllata attraverso una costruzione sartoriale precisa.

A completarlo ci sono lunghe frange nere, applicate lungo il bordo asimmetrico della gonna. Scendono verso il pavimento, sfiorano il red carpet e accompagnano ogni passo dell’attrice con un’oscillazione leggera. Un dettaglio che rende meno severo il total black e introduce una nota vagamente rétro, a metà tra il glamour delle dive d’altri tempi e una sensibilità più rock.

Isabella Ferrari, la sensualità sicura di chi conosce il proprio stile

C’è una qualità che torna spesso nelle apparizioni pubbliche di Isabella: la capacità di indossare anche un abito molto sensuale senza sembrare dominata dal vestito. Sul palco del Magna Graecia Film Festival sorride, tiene il premio davanti a sé e si muove con una disinvoltura che toglie allo spacco qualsiasi sensazione di artificio.

Lo styling non tenta di costruire un personaggio diverso da lei. Non ci sono capelli scolpiti, make-up grafici o accessori vistosi che suggeriscano una trasformazione da red carpet. L’abito è forte, ma il resto rimane morbido e personale. Persino le ciocche mosse dal vento contribuiscono a rendere l’immagine meno perfetta nel senso più rigido e molto più viva.

IPA

Le frange, spesso associate ad abiti da ballo, atmosfere anni Venti o look da palcoscenico, vengono qui riportate a una dimensione contemporanea. Non ricoprono tutta la superficie e non diventano un elemento folkloristico. Sono concentrate lungo la gonna, dove servono a sottolineare l’asimmetria e a dare movimento alla parte più sensuale del vestito.

Lo stesso vale per lo spacco. È alto, impossibile fingere il contrario, ma viene bilanciato da una parte superiore completamente coperta. È un meccanismo semplice e sempre efficace: quando la gamba diventa protagonista, décolleté e schiena restano protetti. L’abito non accumula punti di attenzione, ne sceglie uno e lo difende con coerenza.

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp