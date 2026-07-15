Zendaya mette le ali, Anne Hathaway raggiante con l’abito premaman: le dive di Odissea incantano tutti

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Zendaya e Anne Hathaway

Il red carpet della premiere newyorkese di The Odyssey, il nuovo kolossal firmato Christopher Nolan, si è trasformato in una vera celebrazione della moda ispirata alla Grecia antica. Tra abiti couture, creazioni d’archivio e richiami al mito di Ulisse, le star hanno dato vita a una sfilata spettacolare, ma due nomi hanno conquistato più di tutti l’attenzione dei fotografi: Zendaya e Anne Hathaway.

Tra silhouette scultoree, dettagli preziosi e continui richiami al mondo classico, la premiere di The Odyssey ha dimostrato ancora una volta come il cinema possa ispirare anche il fashion system. E se il film promette un viaggio epico sul grande schermo, il red carpet ha già regalato il suo primo spettacolo, consacrando Zendaya e Anne Hathaway tra le assolute protagoniste di una delle serate più glamour dell’estate.

Zendaya regina dei red carpet, a New York indossa persino le ali

Alla premiere newyorchese di The Odyssey, ancora una volta Zendaya ha dimostrato perché è considerata una delle regine indiscusse dei red carpet: l’attrice ha scelto una creazione d’archivio firmata Matières Fecales, un abito bianco scenografico impreziosito da un’imponente struttura di piume che ricreava l’effetto di grandi ali. Una scelta audace e teatrale, perfettamente in sintonia con l’immaginario epico del film, tanto da farla sembrare una moderna regina di Itaca.

L’abito, caratterizzato da un profondo scollo a V e da un bustier strutturato che valorizza la figura, era mosso da delicate plissettature per poi aprirsi in una gonna fluida impreziosita da uno spacco vertiginoso, che lascia scoperta la gamba aggiungendo una nota sensuale all’insieme.

A rendere il look davvero memorabile è però il dettaglio posteriore: una spettacolare cascata di piume bianche che si sviluppa dalle spalle fino a trasformarsi in un lungo strascico. L’effetto richiama immediatamente le ali di un angelo o di una creatura mitologica, regalando movimento e teatralità al look.

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L’attrice completa l’outfit con décolleté bianche a punta, quasi invisibili rispetto alla forza scenica dell’abito, e con orecchini chandelier di diamanti, che aggiungono ulteriore luce senza rubare la scena al vestito.

Anche il beauty look segue la filosofia del “less is more”. I capelli sono raccolti in uno chignon morbido e volutamente spettinato, con alcune ciocche che sfiorano il viso creando un effetto naturale e romantico mentre il make-up punta su una base luminosa, labbra nude e uno sguardo definito da sfumature bronze.

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L’insieme richiama un’estetica quasi divina e mitologica, un chiaro omaggio all’universo dell’Odissea. Con questo look, Zendaya dimostra ancora una volta la sua capacità di raccontare una storia attraverso la moda: non un semplice abito da red carpet, ma una creazione scenografica che fonde haute couture, teatralità ed eleganza contemporanea.

Anne Hathaway, moderna Penelope con l’abito premaman avorio

Se Zendaya ha puntato sull’effetto wow, Anne Hathaway ha conquistato tutti con un’eleganza raffinata e senza tempo. Per l’occasione l’attrice ha indossato un esclusivo abito Prada realizzato su misura: una creazione color avorio con gonna plissé e un prezioso corpetto gioiello ricamato di cristalli argentati, un look sofisticato, luminoso e quasi etereo, che le è valso l’appellativo di “dea moderna” tra gli appassionati di moda.

Il vero protagonista del look, però, è il corpetto: un raffinato bustier gioiello argentato, completamente ricamato con cristalli e paillettes, che si incrocia sul décolleté creando un elegante effetto halter con un piccolo cut-out centrale.

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A bilanciare la ricchezza del top, il resto dell’abito rimane essenziale e fluido, puntando tutto sul contrasto tra le texture scintillanti del corpetto e la delicatezza del plissé.

Per quanto riguarda beauty e accessori, Anne opta per uno stile sofisticato ma discreto. I capelli sono raccolti in uno chignon morbido e leggermente spettinato, con qualche ciocca che incornicia il viso, mentre il make-up punta su toni naturali, pelle luminosa, labbra rosate e uno sguardo enfatizzato da eyeliner e mascara.

I gioielli completano il look senza appesantirlo: orecchini di diamanti, un bracciale coordinato e alcuni anelli preziosi aggiungono ulteriore luminosità, mantenendo l’attenzione sull’abito.

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Il risultato è un outfit dal gusto quasi neoclassico, che richiama l’eleganza delle divinità greche reinterpretata in chiave moderna. Una scelta raffinata e scenografica che si sposa perfettamente con l’atmosfera epica della première del nuovo film di Christopher Nolan.