Anne Hathaway è incinta e, a quanto sembra, non intende affatto rinunciare al suo amato total red: sui look (infuocatissimi) a New York per "Odissea", il guardaroba premaman non era mai stato così cool

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Anne Hathaway a New York

A quanto pare il 2026 non è solo l’anno della — definitiva — consacrazione artistica per Anne Hathaway, ma forse uno dei più felici anche e soprattutto nella sfera privata: mentre passava disinvoltamente da un red carpet all’altro, strizzata in creazioni couture da sogno per celebrare ogni recente successo, da Il Diavolo Veste Prada 2 a Mother Mary, con il mondo ancora ignaro di tutto nascondeva il più dolce dei segreti.

L’attrice è incinta del terzo figlio dal marito Adam Shulman, con cui è sposata dal 2012: con grande sorpresa collettiva, l’annuncio è stato dato su Instagram appena una manciata di giorni fa e nel più immediato ed elegante dei modi, con l’ampio sorriso di sempre ed un total white dal non so che di etereo addosso.

Così, tra una mom-to-be che per i primi mesi di gravidanza passa l’intera giornata in pigiama, tra nausee e saliscendi umorali, ed una che cerca di sovvertire le regole del guardaroba premaman tentando di far entrare, con estrema fatica, il pancione negli abiti di sempre, la nostra Penelope di Odissea si colloca e metà strada esatta.

Nella Grande Mela per il press tour del nuovo film di Christopher Nolan (in uscita il 16 luglio nelle sale italiane), la star ha scelto l’amato rosso per inaugurare i primi look del periodo. E non in un dettaglio, nemmeno in un accessorio, ma da capo a piedi.

Peplo scultoreo e harem pants per enfatizzare il pancione (in chiave moderna)

Parliamo di due diversi total look dello stesso colore del fuoco, indossati nel corso della medesima giornata, sapientemente curati dalla fidata stylist Erin Walsh ed entrambi firmati Ashlyn. A catturare l’attenzione per primo è stato un completo con blusa dotata di peplo, indossata al contrario.

Un dettaglio, questo, tornato in auge in tempi recenti e che non era lì per mimetizzare il pancione ma per enfatizzarlo in tutta sofisticatezza.

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A completare la mise ci pensavano poi degli harem pants e dei sandali con tacco Aquazzura in tinta, l’iconica borsa di Alaïa a forma di cuore e dei massicci gioielli dorati di Bulgari, precisamente il collier Tubogas, l’orologio Serpenti e degli orecchini a cerchio.

Top plissettato, pantaloni fluidi e infradito ai piedi

Ed ecco, a distanza di sole poche ore, il trend confermato. Anche il secondo ensemble con cui Anne Hathaway è stata avvistata per le strade di New York era infuocato, ma diverso: nettamente più casual e comodo, a paragone, prevedeva un top senza maniche, una giacca e dei pantaloni fluidi coordinati. Ai piedi, stavolta, facevano capolino le celebri infradito di Vivaia, mentre i gioielli sono rimasti invariati.

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Non è affatto la prima volta che vediamo l’attrice puntare sulla monocromia scarlatta per lasciare il segno, invero, tanto da averla resa uno dei suoi marchi di fabbrica più potenti. Un approccio allo stile, il suo, che riflette una più ampia rivoluzione nel guardaroba delle celebrità in dolce attesa. Lontano anni luce dai camicioni informi del passato, il messaggio che si vuole lanciare è chiaro: il corpo che cambia è una tela su cui continuare a dipingere la propria identità.