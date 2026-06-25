Tiziano Ferro, concerto evento allo Stadio Olimpico di Roma: scaletta, orari e cosa sapere

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IPA Tiziano Ferro

Tiziano Ferro si prepara a conquistare lo Stadio Olimpico con ben due concerti eventi che porteranno nella Capitale migliaia di fan pronti a cantare i più grandi successi dell’artista di Latina.

Il concerto di Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico di Roma

Dopo ben tre anni di assenza dal palco, Tiziano Ferro ha ufficialmente dato inizio al suo tour: STADI26 partito da Lignano Sabbiadoro. Ora ad attenderlo c’è Roma dove arriveranno tantissimi fan pronti ad applaudirlo in due concerti consecutivi che si terranno allo Stadio Olimpico.

L’appuntamento è per il 27 giugno e per il 28 giugno 2026. Due appuntamenti che sono destinati ad entrare nella storia, studiati per celebrare più di vent’anni di carriera con un viaggio musicale che porterà i fan a cantare i brani più significativi nel repertorio dell’artista.

Un grande evento per celebrare la musica e canzoni che hanno segnato intere generazioni con la grandissima voce di Tiziano Ferro. La scaletta del concerto offre infatti una panoramica del percorso musicale del cantante con tutti i suoi più grandi successi da Rosso relativo a Sere Nere sino a Xdono.

L’appuntamento è per le 21.00 orario di inizio previsto per il concerto. I cancelli però si apriranno verso le 16.00 per consentire ai fan di accedere allo Stadio Olimpico e prendere posto. Chi ha acquistato il pacchetto VIP Check-in o quello Early Entry potrà invece entrare fra le 15:00 le 16:30 nell’area di via Franchetti.

Concerto Tiziano Ferro, la scaletta

L’artista di Latina ha spiegato più volte di aver costruito per i suoi concerti una scaletta perfetta per far cantare i fan, inserendo nella lista i brani più amati e famosi.

“Ho scelto i brani che più mi hanno legato alle persone incontrate in questi venticinque anni – ha detto al Corriere della Sera -. Sono le canzoni che sono entrate nel sangue di chi mi segue. Quelle che hanno accompagnato viaggi di nozze, amicizie, storie d’amore. Le canzoni che canticchiano i tassisti, i muratori, i miei fan. Quelle che magari ascoltavano ragazze adolescenti che oggi sono diventate mamme”.

“Tutti citano sempre “Sere nere” – ha aggiunto -. È diventata una canzone che il pubblico considera irrinunciabile. Mi piace sempre cantare “Raffaella è mia” perché penso a un’amica che non c’è più. La ricordo con gioia, saltando sul palco e guardando lo stadio fare festa come avrebbe fatto lei””.

Nella scaletta anche canzoni come La fine, che qualche giorno fa aveva emozionato tantissimo l’artista che sul palco, cantando il brano di Nesli, si era commosso.

Di seguito la scaletta completa del concerto di Tiziano Ferro: