Robbie Williams e la cocaina ai Mondiali: la risposta è da manuale

Getty Images Cosa resterà dei Mondiali 2026: le foto dei momenti iconici e indimenticabili

All’indomani della chiusura dei Mondiali 2026, con la vittoria della Spagna, le lacrime dell’Argentina e di Messi, la gioia di Yamal e compagni, la polemica su prezzemolino Trump e lo spettacolare Half Time show, un piccolo scandalo ha tenuto banco sui media ed è forse passato inosservato ai più: quello che ha investito uno dei protagonisti proprio della cerimonia di chiusura, quell’ (ex) cattivo ragazzo di Robbie Williams, finito nel mirino social per una intervista rilasciata alla tv tedesca MagentaTV, durante la quale un oggetto bianco, caduto involontariamente dalla sua bocca mentre parlava al microfono, ha fatto gridare allo scandalo, in virtù dei suoi vecchi vizi: “È cocaina“. Ovviamente il video è rimbalzato sul web, riempiendo il vuoto lasciato dalle partite ormai finite e regalando qualche brivido in questa estate torrida e canicolare. Basta poco, si sa.

Pronte le scuse ironiche dell’interessato che, fedele al personaggio, ha scelto di buttarla sul sarcastico.

“Vorrei semplicemente scusarmi per l’oggetto che ieri è caduto sul microfono. È stato davvero poco professionale e molte persone si sono preoccupate per me, ma va tutto bene perché… avevo molte altre mentine!”.

La memoria torna a quel famoso Eurovision che ha visto la vittoria dei Maneskin, e della polemica che investì Damiano, accusato di chinarsi per sniffare cocaina sotto il tavolino durante l’esibizione di un altro gruppo. Il cantante dovette addirittura fare il test per mettere a tacere le polemiche e dimostrare di non aver assunto droga. Robbie, abituato a illazioni e maldicenze, ha scelto la strada dell’ironia.