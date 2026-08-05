Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Clementino

Lo chiamano il bello della diretta. È l’imprevisto spontaneo, il momento che non ti aspetti e che di certo non dimenticherai. Quest’estate, l’imprevisto sembra quasi esser diventato la norma. Dalle popstar internazionali ai rapper nostrani: cadono tutti. Di capitomboli, più o meno gravi, giù dal palco, negli ultimi tempi ne abbiamo visti parecchi. Il più recente è quello di Clementino, scivolato contro le transenne durante un concerto a Ischia, ma nulla di grave.

Clementino scivola dal palco: “Sono un ninja”

I video estratti dal concerto di Clementino in piazza Marina a Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia, sono diventati virali non per i motivi giusti. A essere ripreso, ripostato e commentato dal web intero, è il momento che mostra il rapper, che all’anagrafe porta il nome di Clemente Maccaro, scivolare giù dal palco. È il tempo di un attimo. Poco dopo Clementino si alza e, come se niente fosse, con ancora il microfono ben saldo in mano, riprende a cantare.

Nessun infortunio, nessuna conseguenza, se non la viralità. Il video diffuso da alcuni fan sui social è il più visto degli ultimi giorni e, infine, è stato lo stesso cantante a commentare. “Tutt’appost! – ha scritto il rapper campano rassicurando i fan – Sono un ninja!”. E il diretto interessato non è l’unico a divertirsi a commentare l’accaduto. Così come era già successo poco tempo prima con quella di Noemi, anche la caduta di Clementino è diventata fonte di irresistibili meme.

“Clementino feautiring il volo” scrive un utente. “Si è sbucciato” risponde un altro, alludendo al nome fruttuoso. E c’è qui non può fare a meno di collegare l’accaduto all’incidente della rossa collega: “Sta diventando una challenge?” e “Da qui in avanti tutti i concerti sponsorizzati dalla Eminflex!”. È la stessa Noemi, ironica come sempre, a mettersi in mezzo. Senza dire nulla, ma commentando con un cuoricino che vuol dire tutto.

Da Noemi e Harry Styles, i capitomboli dell’estate

Clementino non è il primo, ma speriamo possa essere l’ultimo, dei cantanti in tour che si è fatto notare per essere caduto giù dal palco. L’episodio più chiacchierato è quello che ha visto Noemi rovinare tra le transenne durante il concerto a San Salvo Marino, in provincia di Chieti, lo scorso 19 luglio. La cantante è stata più sfortunata del collega campana e, proprio a causa dell’incidente, è stata costretta al ricovero in ospedale e a mettere in pausa la tournèe. Si è scheggiata una vertebra, ma non ha perso il sorriso, né la voglia di prendersi in giro.

Le cadute non sono un fenomeno italiano, riguardano anche le popstar internazionali. Durante il grande concerto a città del Messico, Harry Styles è caduto giù di schiena, perdendo l’equilibrio durante l’intensa interpretazione di Are you listening Yet? E come dimenticare il capitombolo di Madonna giù dalle scale ai Brit Award 2015, sono passati più di 10 anni ma è ancora un momento cult.

Così come, nel 2022, cadde Piero Pelù nel tentativo di stringere le mani ai fan in prima fila. La piroetta rock’n’roll costò al cantante dei Litfiba una forte contusione e due protusioni erniarie. Ancora, caddero Justin Bieber, Lady Gaga e Robbie Williams. Da questo punto di vista, il web è un’inesauribile fonte di divertenti capriole.