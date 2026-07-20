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IPA Noemi

Incidente per Noemi durante il concerto del 19 luglio a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. La cantante è caduta dal palco davanti agli occhi degli spettatori accorsi per ballare sulle note delle sue canzoni più amate. L’incidente ha preoccupato i fan dell’artista e rovinato la festa: Noemi è stata portata in ospedale per accertamenti e il comune ha deciso di rinviare l’evento a data da destinarsi. Come sta e cos’è successo.

La caduta dal palco di Noemi

Una serata di festa e di divertimento, che prometteva ai tanti presenti momenti di spensieratezza con le canzoni più amate della cantante romana. Noemi, 44 anni, è stata ospite d’onore a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, in piazzale Cristoforo Colombo, per un concerto gratuito atteso dalla cittadinanza. Tutto è andato come previsto fino a quando la cantante non è rovinosamente caduta dal palco. Celere l’intervento del 118, presente in loco, che ha provveduto al trasporto in ospedale dell’artista, lasciando gli spettatori preoccupati per le condizioni della cantante.

Noemi aveva appena finito di cantare Briciole, senza dubbio dei suoi brani più iconici e apprezzati, quando, per avvicinarsi maggiormente al pubblico a sotto il palco, pronta a ricevere i meritati applausi della folla ha perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente a terra. Dai video si intuisce che l’artista si è avvicinata al bordo del palco proprio per salutare i fan, ma, probabilmente colta dalla frenesia del momento, non si è resa conto di aver raggiunto la fine della pavimentazione sotto ai suoi piedi. A quel punto ha perso l’equilibrio ed è caduta. Alle sue spalle si vede la preoccupazione della sua corista, che, resasi conto dell’accaduto, si precipita verso di lei.

Secondo quanto riportato dai presenti, la caduta le avrebbe provocato una ferita alla testa, preoccupando i fan e facendo attivare il tempestivo intervento del 118. Dopo averle somministrato le prime urgenti cure è stato disposto il trasferimento all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

La cantante è dunque sotto le esperte cure del personale sanitario e sicuramente sono in corso tutti gli accertamenti medici per procedere con le migliori cure del caso. La speranza è che si riprenda presto e che non abbia sviluppato importanti danni.

Il concerto annullato e le prossime date della cantante

Il concerto di Noemi a San Salvo Marina era uno degli eventi del cartellone estivo più atteso della cittadina, ma, in seguito all’incidente che ha interessato la cantante, è stato quindi sospeso intorno alle 22.30. “A causa dell’incidente occorso durante l’esibizione alla cantante Noemi il concerto è stato sospeso“, ha scritto il Comune. “La cantante è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Nella speranza che non si tratti di nulla di grave, rivolgiamo a Noemi i nostri più sinceri auguri di una pronta e completa guarigione. Per rispetto nei confronti dell’artista e di quanto accaduto l’amministrazione ha inoltre deciso di rinviare ad altra data lo spettacolo dei fuochi pirotecnici previsto per questa sera”.

La speranza è che l’incidente non abbia gravi conseguenze per la cantante e che Noemi riesca ad esibirsi nelle prossime date, previste per domenica 26 luglio a Iglesias (SU) e successivamente il 31 luglio ad Aidone, in Sicilia.

Le parole di Noemi dopo la caduta

Qualche ora dopo l’incidente, Noemi ha voluto rassicurare i tanti fan che nel corso del concerto si sono preoccupati delle sue condizioni di salute. La cantante ha condiviso una foto direttamente dal letto d’ospedale spiegando di avere qualche acciacco e di essersi presa un grande spavento.

“Ho la testa dura, non vi preoccupate“, ha scritto la cantante, segnalando però di doversi prendere 4 settimane di riposo sotto consiglio medico. Per questo motivo i concerti delle prossime settimane sono annullati.