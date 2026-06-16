Liscia, districa e dona massima morbidezza alla chioma con una sola passata, la crema lisciante è il prodotto must have dell'estate ed è in sconto

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Districa, liscia e dona lucentezza alla chioma, un vero must have estivo

Se l’estate è la stagione per eccellenza delle acconciature raccolte e dei capelli in modalità beach waves, ecco che per chi ha o desidera una chioma liscia, priva di qualunque traccia di crespo e setosa, la cosa diventa un pochino più difficile, e non sempre si ha a disposizione la piastra per rendere i capelli lisci e morbidi con una sola passata. Ma a risolvere questo problema ci pensa Tigi con la sua crema lisciante Bed Head After Party che rende la chioma setosa, morbida e lucente in un istante, e a un prezzo piccolissimo.

Offerta Tigi La crema lisciante per capelli setosi per tutta l’estate

La crema lisciante di Tigi, Bed Head After Party è il prodotto must dell’estate

Un prodotto che rivolve il problema di ridurre l’uso della piastra durante l’estate, così come quello di non potersela portare in valigia per mancanza di spazio. Una crema lisciante che svolge in modo impeccabile la sua funzione e che si prende cura dei capelli con gentilezza, senza calore ma con un risultato da dieci e lode.

Una crema che liscia e dona morbidezza ai capelli, agendo come un prodotto professionale e andando a eliminare quei problemi che si possono presentare sulla chioma in estate e che la rendono “disordinata”.

Come agisce sui capelli

Una crema lisciante che:

elimina l’effetto crespo dalla chioma;

disciplina i capelli;

ammorbidisce e doma l’elettricità statica;

districa eventuali nodi rendendo i capelli più facilmente pettinabili.

E tutto senza ungere o appesantire i capelli, sia se la si utilizza sulla chioma bagnata che asciutta.

Un prodotto must have per l’estate e chiunque desideri donare ai capelli un effetto liscissimo e setoso ma senza utilizzare i classici tool di styling, evitando il calore sulla chioma e di occupare spazio in valigia se siete in viaggio.

Un prodotto multifunzione

Una crema lisciante che ha tantissimi benefici per la chioma e che agisce su più livelli, sia come prodotto di styling e disciplinante, sia come alleato di bellezza per i vostri capelli.

Se applicato dopo due o tre giorni da lavaggio, per esempio, questa crema lisciante agisce come un rinvigorente e rivitalizzante dei capelli, permettendovi di rimandare la detersione e di affrontare ogni imprevisto con stile.

Se utilizzato sui capelli bagnati post doccia, ecco che agisce come un balsamo districante senza risciacquo, permettendovi di avere i capelli morbidissimi e senza nodi anche se li lasciate asciugare all’aria.

Se applicato pre asciugatura, ne riduce le tempistiche, anche sui capelli molto spessi.

Infine, questa crema lisciante di Tigi, agisce anche come illuminante, donando alla chioma un effetto lucente ed eliminando eventuali tracce di opacità.

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Com’è fatta la crema lisciante di Tigi

Un prodotto immancabile tra i vostri must estivi, realizzato con un mix di balsami, per lisciare e aggiungere lucentezza senza appesantire i capelli, un complesso anti-crespo che agisce come levigante, elimina l’effetto crespo, assorbe l’umidità dall’aria e rinforza la lucentezza dei capelli e con olio di semi di ricino, che aiuta i capelli a riflettere la luce più uniformemente, donando alla chioma un effetto shine unico.

E tutto con una profumazione estiva che cattura i sensi e che rende i vostri capelli un concentrato di fascino assoluto, per tutta l’estate.

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