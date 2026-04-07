Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages I capelli lisci che hai sempre sognato

Chi non ha mai sognato capelli lisci, luminosi e impeccabili che resistano alle giornate di pioggia o all’umidità serale? Sezionare la chioma, passare la piastra infinite volte e ritrovarsi, dopo poche ore, con capelli gonfi e indisciplinati è frustrante. È qui che entra in gioco l’innovazione di Garnier, che con il suo Spray Lisciante Diamond Sleek (formato pratico da 150 ml) promette di trasformare la nostra routine di styling da una battaglia quotidiana a un rituale di bellezza dai risultati professionali. Ed ora è anche in offerta su Amazon!

Offerta Garnier Spray Lisciante Diamond Sleek (formato pratico da 150 ml)

Il cuore della formula: quali ingredienti lo rendono così efficace?

La vera forza del Fructis Diamond Sleek risiede nella sua lista ingredienti, pensata come una vera e propria “skincare” per i nostri capelli. La formula è un concentrato di nutrimento grazie all’unione di due supereroi della cosmesi:

La Cheratina Vegetale: una proteina essenziale che lavora per riempire, ristrutturare e levigare la fibra capillare dall’esterno, domando anche le ciocche più ribelli.

L’Olio d’Argan: conosciuto come “l’oro liquido”, è celebre per le sue proprietà emollienti. Idrata in profondità senza appesantire, regalando quella brillantezza assoluta e tanto ambita.

A rendere il tutto ancora più apprezzabile è l’impegno etico del brand: parliamo di un prodotto orgogliosamente cruelty-free e formulato rigorosamente senza parabeni, per una cura dei capelli che è tanto efficace quanto responsabile.

Una delle domande che ci poniamo più spesso davanti a un prodotto lisciante è: sì, ma quanto dura? I laboratori Garnier hanno condotto test strumentali rigorosi, arrivando a una promessa audace ma mantenuta: fino a 100 ore di luminosità prolungata e capelli lisci senza crespo. Questo significa che la piega non solo sopravvive alla giornata in ufficio, ma vi accompagna anche durante il weekend. Il segreto? La sua tecnologia termo-attiva. Lo spray crea uno scudo invisibile che difende la fibra capillare dall’umidità esterna, sfruttando proprio il calore degli strumenti di styling (phon e piastra) per sigillare le cuticole e attivare i suoi principi attivi. In pratica, trasforma il calore da nemico a prezioso alleato.

Il rituale perfetto: come si usa correttamente?

Per ottenere l’agognato effetto “capelli di seta”, non basta avere il prodotto giusto, serve anche la tecnica corretta. Ecco i passaggi consigliati dagli esperti per un look liscissimo e impeccabile:

Prepara il capello già da sotto la doccia. Utilizza lo shampoo e la maschera della linea Fructis Liscio Cheratina per iniziare a districare e nutrire la chioma.

e la per iniziare a districare e nutrire la chioma. Tampona i capelli con un asciugamano in microfibra. Mentre sono ancora umidi, vaporizza uniformemente lo Spray Lisciante Diamond Sleek su tutte le lunghezze.

Asciuga i capelli con il phon procedendo per sezioni. Utilizza una spazzola per creare una leggera tensione sulla ciocca: questo passaggio è fondamentale per lisciare meccanicamente il capello mentre il calore attiva la formula protettiva .

. Completa il tuo styling passando la piastra lisciante. Il calore fisserà la cheratina vegetale e l’olio d’argan, restituendoti una chioma brillante, disciplinata e pronta ad affrontare qualsiasi condizione climatica.

Con risultati visibili già dalle primissime applicazioni, il Garnier Fructis Spray Lisciante Diamond Sleek non è solo un protettore termico, ma anche uno scudo anti-umidità che regala una texture glossy ai capelli. Per chi ha capelli indisciplinati e cerca una soluzione duratura al crespo, questo spray si conferma una delle novità più brillanti (in tutti i sensi) di questa stagione.

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