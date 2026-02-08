I prodotti must per avere i capelli lunghi e lisci come quelli di Elettra Lamborghini

Haircare routine attenta e prodotti giusti vi regaleranno capelli lunghi e lisci proprio come quelli di Elettra Lamborghini

L'haircare routine per capelli lunghi e lisci come Elettra Lamborghini

Manca poco e vedremo Elettra Lamborghini calcare nuovamente il palcoscenico dell’Ariston. Dopo la partecipazione dell’anno scorso nei panni di co-conduttrice, ritorna a Sanremo per la seconda volta nelle vesti di cantante. Oltre a scaldare la voce e a preparare la sua performance l’artista bolognese starà pensando a cosa sfoggerà al Festival. Anche se non sappiamo ancora quale sarà il suo look, a darci qualche piccolo indizio è la cantante stessa che su Instagram ha mostrato una chioma lunghissima e liscissima.

Una chioma che è il desiderio di molte di noi e che possiamo ricreare anche a casa a prescindere dalla lunghezza della nostra capigliatura, con i prodotti giusti. Online ci sono tantissime soluzioni che vi regaleranno capelli lisci e dall’effetto naturale che diventeranno un must nella vostra haircare routine.

Sunsilk, lo shampoo per capelli lunghi e lisci

Lo shampoo liscio perfetto di Sunsilk come ci suggerisce il nome promette capelli naturalmente lisci a cominciare proprio dal lavaggio che è il primo step della haircare routine. Il prodotto 2in1 ci regala in un unico flacone lo shampoo e il balsamo così da unire due passaggi in uno. La formula Active Fusion è a base di ingredienti naturali come l’olio di Argan, le proteine della seta e la biotina che combinati tra di loro hanno un effetto rinforzante sulla chioma. Il tutto si traduce in un risultato molto più luminoso e liscio.

La maschera alla cheratina di Garnier

Un altro step importante nella beauty routine per i capelli è la maschera che rappresenta la coccola in più che concediamo alla nostra chioma, perché dona un boost di idratazione extra. Quella della Garnier, poi è a base di cheratina una molecola pensata per lisciare anche i capelli più secchi e spenti. Arricchita con olio di Argan, rende i capelli fino a 10 volte più lisci e morbidi.

Lozione Lisciante leave-in di Moroccanoil

Da poco entrati a far parte della haircare routine, i prodotti leave-in sono perfetti perché non hanno bisogno di risciacquo e agiscono in profondità, proprio come la lozione lisciante di Moroccanoil. La crema modellante con l’olio e il burro di Argan fa sì che la chioma sia molto più gestibile e riduce in un attimo l’effetto crespo.

La piastra Remington per un liscio perfetto

I capelli lunghi e lisci di Elettra Lamborghini hanno un aspetto naturale che potete ottenere con l’aiuto di prodotti specifici, ma anche della piastra. Tra le migliori in questo campo c’è la Remington KeratinProtect che mantiene la capigliatura liscia e forte. Le piastre in ceramica, infatti contengono la cheratina e l’olio di mandorle per capelli sani grazie anche alla temperatura regolabile su ben 9 impostazioni.

Capelli lisci e setosi con l’olio per capelli Wella

Per ottenere gli stessi capelli lunghi e lisci come Elettra Lamborghini lo styling a volte non è sufficiente e dobblamo prenderci cura della nostra chioma anche post piega. Tra i prodotti da avere sempre con voi c’è Oil Reflections di Wella, un olio a base di estratto di macadamia e avocado che previene la rottura delle fibre capillari nutrendo in profondità senza l’antiestetico effetto crespo.

