GettyImages L'acqua di bellezza usata da Dua Lipa le regala un incarnato luminoso e idratato

Dopo aver celebrato il matrimonio con una cerimonia privata a Londra, Callum Turner e Dua Lipa hanno deciso di festeggiare il loro amore con amici e parenti proprio nel nostro paese. I novelli sposi hanno scelto come location per i festeggiamenti – durati due giorni – Villa Valguarnera a Bagheria. I momenti appena trascorsi sono stati probabilmente i più importanti per Dua Lipa e come ogni sposa che si rispetti anche lei si sarà dedicata a un’attenta skincare routine per avere un incarnato luminoso e levigato. La cantante di Houdini come ha spesso rivelato non si affida a trattamenti costosi ma a una beauty routine alla portata di tutte fatta di sieri, maschere e attivi. E tra i migliori “amici” dell’artista c’è l’acqua di bellezza Beauty Elixir di Caudalie molto più di un semplice spray. Il prodotto è diventato tra i preferiti di Dua Lipa perché ha numerosi benefici da sfruttare in ogni momento della giornata per avere il viso sempre fresco e riposato tra un volo, una prova in sala di registrazione e uno shooting fotografico.

Beauty Elixir di Caudalie L’acqua di bellezza ha un effetto lenitivo e idratante che illumina il viso

L’Acqua di Bellezza è il prodotto iconico di Caudalie e di Dua Lipa

Creata nel 1997 l’acqua di bellezza Beauty Elixir è diventata il prodotto iconico di Caudalie e non stentiamo a credere anche di Dua Lipa. La cantante, secondo alcune dichiarazioni utilizza lo spray come secondo step della beauty routine dopo il siero proprio per la sua funzione lenitiva e tonificante che mantiene la pelle fresca e nello stesso tempo restringe i pori. A renderlo così efficace è un mix di ingredienti del tutto di origine naturale.

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L’olio essenziale di rosa non è una novità all’interno dei prodotti per la skincare perché è delicato e lascia sulla cute un piacevole aroma. Altro ingrediente must è l’olio di rosmarino ricco di acidi fenolici dalle proprietà antisettiche e antinfiammatorie, che aiutano a lenire la pelle. A questo si aggiungono la menta con il suo potere rinfrescante e l’uva verde che con i suoi polifenolidi dona un booster di idratazione extra che va ad assicurare luminosità all’incarnato.

Un prodotto diversi utilizzi

Da anni il best friend della routine di bellezza di Dua Lipa, molto probabilmente la cantante non si limita a utilizzare l’acqua di bellezza Beauty Elixir di Caudalie solo all’interno della skincare. Il prodotto, infatti ci accompagna in vari momenti della giornata per prendersi cura della nostra pelle in ogni occasione e non solo per noi. Il prodotto proprio per le sue proprietà lenitive, può entrare a far parte della routine maschile da usare come dopobarba per alleviare la cute irritata dalla rasatura.

Seguendo l’esempio dell’artista britannica e i risultati sulla sua pelle, utilizzata la mattina assicura un effetto glow da vera diva. L’acqua di bellezza diventa indispensabile se abbiamo intenzione di trascorrere tutta la giornata fuori casa e non abbiamo tempo di fare grandi ritocchi al trucco perché, spruzzata sul viso, permette al make-up di durare per ore.

Beauty Elixir di Caudalie L’acqua di bellezza ha un effetto lenitivo e idratante che illumina il viso

In estate o in ambienti particolarmente caldi la cute può apparire spenta, ma basta una spruzzata di Caudalie sul viso e sul decolleté: non solo la nostra pelle apparirà molto più levigata e uniforme (perché restringe i pori) ma avremo un’immediata sensazione di freschezza alleviando lo stress.

L’acqua di bellezza è talmente tanto versatile che puoi inserirla anche nella routine di bellezza serale. Dopo la detersione dona una purificazione extra all’incarnato che così è pronto per accogliere gli altri trattamenti. Quasi certamente Dua Lipa nei giorni che hanno preceduto e seguito il suo matrimonio non ha potuto fare a meno dello spray perché è perfetto per proteggere la pelle dallo stress e dopo viaggi in aereo perché va a reidratare al cute. Insomma, il segreto di bellezza dell’artista che una volta scoperto sarà anche il nostro miglior alleato.

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