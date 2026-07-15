Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Dua Lipa questa estate ha scelto come accessorio per i capelli la bandana

C’è chi usa gli accessori come dettaglio che va a completare il look e chi li rende i protagonisti dell’outfit. Di quest’ultima schiera fa parte Dua Lipa che possiamo definire la regina delle tendenze e che anche questa volta ha attirato la nostra attenzione. Dopo averci incantato con i suoi outfit italiani, ci ispira nuovamente con un accessorio che arriva dal passato e che questa estate è praticamente nel guardaroba di molte delle sue colleghe influencer: la bandana. Colorata, allegra e versatile è stata il simbolo della moda degli anni 2000 e ci accompagnerà in ogni evento dei prossimi mesi con il suo spirito effortless e chic.

Dua Lipa indossa la bandana come un fazzoletto

Se nel tuo guardaroba hai inserito le scarpe infradito che Dua Lipa indossa praticamente in ogni occasione, ora è il momento di aggiungere la bandana e di farti ispirare proprio dalla cantante britannica per sfoggiarla.

L’artista, sui suoi social ci ha mostrato come fare, o quantomeno come ama fare lei: indossarla sulla testa. Una scelta che ha una duplice funzione, quella di proteggerci dal sole e soprattutto di dare all’outfit un mood retrò. Alzi la mano chi non ha indossato almeno una volta da piccola il fazzoletto in testa. Beh nella versione di Dua Lipa, la bandana si scrolla di dosso lo stile fanciullesco per diventare cool.

Infatti, nonostante l’artista la porti sempre nello stesso modo diventa la protagonista di due look di cui prendere nota. Nel primo caso la cantante fa emergere lo stile country dell’accessorio abbinandolo a un completo top e pantaloni bianchi che vengono ravvivati proprio dal fazzoletto a stampa colorato.

La seconda versione parla di estate allo stato puro perché Dua Lipa non lascia nulla al caso anche quando si trova a bordo piscina. L’interprete di Levitating ha deciso di optare per una bandana blu e abbinarla a un bikini metallizzato. Cool nella sua semplicità.

Come indossare la bandana? 4 idee di tendenza

Dua Lipa ci ha suggerito un modo semplice e trendy di indossare la bandana, ma l’accessorio è talmente tanto versatile che ci sono altre soluzioni altrettanto glam.

Rimanendo sullo stile vintage e guardando alle star del cinema del passato, puoi portarla annodata al collo e lasciare cadere le punte sulla parte anteriore oppure di lato. In entrambi i casi andrà a valorizzare anche il look più semplice.

Altra soluzione gettonatissima è usare la bandana come un accessorio per capelli. In questo caso le alternative sono tantissime e puoi sbizzarrirti intrecciandola tra i capelli, usandola come elastico per la coda oppure come una fascia che ha tutto il fascino bohémien.

GettyImages

La bandana non si usa solo tra i capelli, grazie alla sua versatilità può diventare una pratica cintura da infilare nei passanti dei jeans o dei pantaloni. Bellissima è la bandana nera o blu su un look total white, un contrasto che mette in evidenza il punto vita.

Impossibile uscire di casa senza la borsa, per darle un tocco in più possiamo aggiungere la bandana semplicemente annodandola ai manici della borsa: all’occorrenza puoi slegarla e farla diventare un accessorio per capelli come ci ha suggerito Dua Lipa.

Le bandane da avere nel guardaroba

Ora che abbiamo visto che le bandane sono l’accessorio dell’estate dobbiamo averle anche noi nel nostro guardaroba e online ci sono molti modelli che rispecchiano ogni gusto. Si passa da quelle mini a quelle maxi, senza dimenticare quelle a fantasia, a stampa o monocromatiche. Abbiamo selezionato i modelli da sfoggiare questa estate per un look in perfetto stile Dua Lipa.

LOVARZI La bandana di cotone

Anpro Set di bandane

XIEJ Bandane di seta

GUIZIYAO Bandana maxi

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale