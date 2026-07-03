Lo stesso stile magnetico: Anesa è la mamma di Dua Lipa, la sua roccia ed eroina (e sono proprio due gocce d'acqua)

Getty Images Anesa e la figlia Dua Lipa

Si chiama Anesa, è la mamma di Dua Lipa e sembrano proprio due gocce d’acqua. Da sempre legatissime, la famiglia della popstar la segue spesso sui red carpet di tutto il mondo. E lo stile di Dua sembra proprio provenire da quello della mamma: stesso sguardo, identica allure magnetica, e metterle una accanto all’altra è quasi un gioco di specchi. Riservata ma non invisibile, Anesa conta oltre 250mila follower su Instagram, dove però ama soprattutto mostrare i suoi figli.

Dua Lipa e mamma Anesa: lo stile è di famiglia

Prima di diventare la mamma più chic dei red carpet di tutto il mondo, Anesa Lipa, nata Rexha nel 1972, è stata una ragazza di Pristina, nel cuore del Kosovo. Da giovane incontrò un musicista della sua città, Dukagjin Lipa, all’epoca frontman della rock band kosovara Oda. In seguito, Anesa e Dukagjin abbandonarono tutto per approdare a Londra da rifugiati, con pochissimo in tasca, dove iniziarono a lavorare come camerieri tra bar e caffè, finché lei non trovò una strada nuova riqualificandosi nel turismo.

Una rinascita costruita giorno dopo giorno, lontano da casa, senza mai recidere il filo con le origini: tra le mura domestiche si continuò infatti a parlare albanese, un legame diretto con la terra lasciata alle spalle. In quella Londra multiculturale sono cresciuti tre figli: Dua, Rina e il più piccolo, Gjin.

Dua Lipa ha lo stesso portamento di mamma Anesa, lo stesso talento innato di rendere speciale anche un capo minimal. Anesa stessa predilige linee pulite, ma anche audaci, capi dal taglio impeccabile impreziositi da accessori brillanti. Sui red carpet madre e figlia si muovono in sintonia, come se condividessero un codice estetico segreto. Del resto la somiglianza fisica è disarmante: la chioma, gli zigomi scolpiti, il sorriso.

Che il buon gusto sia nel DNA di famiglia lo dimostrano proprio le occasioni in cui sono insieme sui tappeti rossi, ma non solo: al veglione di Capodanno trascorso in India qualche tempo fa, la mamma di Dua aveva sfoggiato una minigonna nera e un top rosso intenso in pelle, calzando décolleté a punta praticamente gemelle di quelle della figlia. Un abbinamento quasi coordinato.

La riprova è arrivata da poco, quando Dua ha condiviso ulteriori foto con la mamma. Sotto le immagini, un fiume di commenti a rimarcare la somiglianza (naturalmente scambiandole per sorelle, e non per mamma e figlia).

Un legame indissolubile, dai red carpet a Sunny Hill

Oltre allo stile, però, mamma e figlia hanno sempre condiviso un rapporto speciale. Quando Dua aveva appena quindici anni, prese una decisione: tornare a Londra da sola, con un unico obiettivo in testa, la musica. Per Anesa, lasciarla partire fu tutt’altro che semplice. “Penso sia la cosa più difficile che abbia mai fatto, ma lei era così determinata e piena di sogni”, ha raccontato Anesa, ricordando quanto la figlia avesse le idee chiare fin da bambina. “Era molto matura e noi credevamo in lei.”

Quella fiducia, col tempo, è stata ripagata ampiamente. E il rapporto tra le due non si è mai incrinato. Dua non ha mai nascosto quanto la madre sia centrale nella sua esistenza: “Mia madre è un angelo mandato dal cielo, ed è la mia roccia e la mia supereroina”.

Dietro le quinte Anesa è una presenza costante nella vita professionale della figlia, con incarichi che la coinvolgono personalmente. Ed è tra le anime del Sunny Hill Festival, la grande rassegna di Pristina fondata da Dua insieme al padre, diventata negli anni un appuntamento imprescindibile per il Kosovo.