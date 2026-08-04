Il Signore e la Signora Turner hanno fatto sognare tutti alla prima newyorkese di "One Night Only", tra sguardi complici e grande glamour: il primo look da sposati sul red carpet? Indimenticabile

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Dua Lipa e Callum Turner alla prima newyorkese di “One Night Only”

La luna di miele sarà anche ufficialmente finita, ma la magia continua: dopo aver incantato il mondo intero con la loro intesa unica tra Londra e la Sicilia, Dua Lipa è tornata sotto i riflettori — ovviamente — di fianco al neo-marito Callum Turner, firmando un debutto di coppia sul red carpet che sa già di pietra miliare dello stile contemporaneo.

Insomma, addio ai panni da sposini riservati, bentornata realtà da sogno. D’altronde si sa, il primo tappeto rosso non si scorda mai, specialmente se è il debutto ufficiale come signore e signora Turner: alla première newyorkese del film One Night Only, i due hanno dimostrato come il romanticismo, in alcuni casi, possa persino amplificare il glamour. Vediamo insieme come.

Dua Lipa e Callum Turner per la prima volta sul red carpet da marito e moglie: un sogno (glamour)

Il pretesto per l’attesissima prima apparizione pubblica da marito e moglie di Dua Lipa e Callum Turner è stata la presentazione dell’ultima fatica cinematografica dell’attore britannico, a New York. Ma diciamoci la verità: sebbene gli occhi dei cinefili fossero puntati sulla pellicola, quelli degli esperti di moda e dei fan erano tutti per loro.

Dopo il “Sì” civile dello scorso 31 maggio all’Old Marylebone Town Hall di Londra e la successiva, spettacolare festa da un milione e mezzo di euro a Villa Valguarnera, in Sicilia, la coppia ha scelto la Grande Mela per inaugurare questo nuovo capitolo pubblico della loro vita insieme.

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A rubare la scena, però, è stata senza ombra di dubbio la popstar, che per l’occasione ha deciso di ridefinire il concetto di “eleganza post-nuziale” abbandonando il bianco in favore di un magnetico total black.

Possiamo vederla in foto mentre indossa un sontuoso abito custom made firmato Ferragamo, disegnato per lei da Maximilian Davis in persona: un modello lungo, in jersey di viscosa, con scollo profondo sul décolleté, oblò semitrasparenti e sofisticati inserti con frange sulla gonna, ispirati alla sfilata Primavera/Estate 2026 della maison.

Una creazione couture, questa, che non ha potuto che confermare lo status della cantante come assoluta icona di stile, capace di mixare sensualità e sartorialità contemporanea senza alcuno sforzo apparente.

Al suo fianco il bel Callum Turner non è certo rimasto a guardare: per l’occasione l’attore ha scelto un grande classico, ma riletto in chiave moderna. Si trattava di un impeccabile completo scuro realizzato su misura e siglato Louis Vuitton, vivacizzato da una camicia giallo burro ed una cravatta a righe, a spezzare il rigore dell’insieme con un tocco squisitamente british. Una scelta affatto casuale, dato che la maison francese lo ha voluto come brand ambassador a partire dal 2024.

Dua Lipa e Callum Turner, sguardi complici e mani intrecciate anche davanti ai riflettori

Ciò che ha reso speciale tale debutto, tuttavia, non sono state certo le firme blasonate sui rispettivi look: a colpire davvero è stata piuttosto la grande naturalezza della loro sintonia. Tra un sorriso complice, un sussurro all’orecchio e mani che non si sono lasciate un momento, iniziare a sognare ad occhi aperti, per chiunque li stesse guardando, era praticamente inevitabile.

Radiosi, rilassati e perfettamente a proprio agio sotto i riflettori, con questa prima uscita ufficiale da marito e moglie Dua Lipa e Callum Turner sono persino riusciti a ridefinire gli standard della moderna power couple. E se il buongiorno si vede dal mattino, questa unione tra musica e cinema promette di regalarci molti altri momenti di altissima moda mista a romanticismo da copertina.