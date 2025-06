Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: Getty Images Alex Consani, Chanel Haute Couture Spring-Summer 2025 show

Chi abbia stabilito che il nero stia bene con e su tutto non ci è dato sapere, ma tocca a noi, se non altro, scardinare tale convinzione ben radicata tra quei diktat modaioli oramai démodé. Associato alla comoda quanto noiosa zona di comfort in cui rifugiarsi all’ennesimo attacco di letale “non ho niente da mettermi”, il neutro per antonomasia sta per essere messo in ombra da qualcosa di nuovo, frizzante o, forse, lo è già stato: è il giallo burro di cui parliamo, raffinato e duttile ad un altro livello.

Il giallo burro è il colore della primavera/estate 2025: cosa sappiamo su di lui

Lassù, ben evidente tra i colori moda di tendenza questa stagione, luccica un nuovo neutro nel firmamento della primavera 2025: forte della versatilità del nero ma brillante quanto il bianco, il così chiamato butter yellow ha da alcuni mesi preso a lusingare le fashion addicted del globo intero con il suo irresistibile retrogusto dolce e contemporaneo. Il riferimento? La golosa passata di cremoso burro su di una fetta di pane: uno spuntino che resta sempre gustoso, a dispetto del tempo.

Vivace ma dolce e delicato al tempo stesso, abbiamo visto il giallo burro scalare la classifica delle tonalità più gettonate del periodo sino ad aggiudicarsi la meritatissima pole position nella consistente schiera di sfumature sorbetto. A seguire il celeste ed il verde, pare sia questa la nuova nuance cardine eletta dalle passerelle – ma anche dal feed di Instagram – a cui toccherà il compito a colorare il guardaroba dei mesi a venire, spargendo tutt’intorno un’aura di allegria e buonumore alla sola vista.

In pedana ad aver messo in primo piano il delizioso butter yellow sono state tutte le più grandi maison, concordi come mai prima: da Chanel a Prada, da Clhoé a Lacoste, da Jacquemus a Zimmermann e con loro molte altre nessuna sembra possedere la capacità di resistere al suo fascino.

Forse la colpa si deve alla sua allure cremosa e vanigliata, forse all’alternativa che offre ai soliti, triti e ritriti bianco e nero, ma un fatto è certo: l’aura sofisticata e ad alto tasso di chic che il giallo burro conferisce ad ogni mise. E questo vale tanto per i vestiti quanto per gli accessori, che lo si sfoggi attraverso un timido tocco di colore oppure, proprio come le passerelle hanno suggerito, da capo a piedi.

Con quali tonalità dà il suo meglio? Tolti i tradizionali neutri, questo risalta fortemente se accostato al glicine, all’azzurro, ma anche al rosa confetto e all’argento. Insomma, largo spazio è da concedere alla creatività, con una base tanto raffinata.

Non si può non riconoscerlo: il giallo burro si è saputo fare strada tra le credenze perno della cultura fashion, dando prova agli stilisti di poter essere una valida alternativa ai più classici neutri: nella sua versione total-look emana eleganza mista a luce pura, mentre somministrato a gocce, può inaspettatamente addolcire la facciata dell’assetto di capi. Non può essere un caso, d’altronde, che proprio lui sia divenuto con il tempo un vero e proprio trend social: sfizioso e insolito, introdotto da fiocchi e linee pulite, questo ingrediente è finalmente tornato a portare gioia ai palati più fini, e non solo.

La ricetta infallibile per indossarlo? Ce la stanno svelando all’ordine del giorno le star, a partire da Diane Kruger a Cannes 2025 e Heidi Klum a New York con il suo sofisticato tailleur in stile utility, accostato in tutta coerenza alla dolcezza di una borsa color caramello.

Spalmato ovunque sulle passerelle di stagione, da abiti, soprabiti a strutturati completi sartoriali, il giallo burro non ha conquistato soltanto Chanel, Prada, Jacquemus, Toteme, Givenchy, Valentino, Balenciaga, Zimmermann, Jil Sander e Zuhair Murad– per citarne alcuni – ma ovviamente anche le celebrities, avvolte in questa nuance baciata dal sole a tutte le ore del giorno e per le occasioni più disparate.

Ci ha fatto ben più che “un altro piccolo favore” Blake Lively, fasciata per due volte consecutive in un ensemble total Sergio Hudson: se il primo verteva su di un semplice tailleur dalla sagoma sartoriale, il secondo era composto da lunga gonna in seta, maglia attillata e cinturone in vita, accompagnato da iconica clutch-bicchiere da Martini, tempestata di cristalli così come le pumps, all’after party della première newyorkese di Another Simple Favor.

Prima di lei, a tenere alto l’onore delle deliziose tonalità pastello a caratterizzare questa rigogliosa primavera, era stata in perfetta armonia di butter yellow anche Gigi Hadid, avvolta nel suo look monocromatico e dall’aria preziosa ad un evento di Rabanne: la supermodella per l’occasione indossava un maxi abito plissettato, a cui era stato sovrapposto un insolito impermeabile in PVC, semitrasparente e scelto in una gradazione di giallo leggermente più intenso, completo di accessori dorati ad illuminare il tutto ancor di più.

Un ulteriore passo indietro che attesti quante falcate in pedana questa nuance ha dovuto fare per giungere a noi? Ne è una incontestabile testimonianza l’epica passerella della Primavera Haute Couture di Chanel: una collezione vivace, incentrata sulla liberazione della semplicità e sulla gioia di vivere, impregnata d’una densa atmosfera leziosa e sognante incarnata alla perfezione da delicate tonalità gioiello.

Ricordiamo tutti alla perfezione, impeccabile e splendente, Alex Consani sfilare in un lungo abito chemisier butter yellow con tanto di gorgiera preziosa, mani in tasca, un accenno di cremisi a contrasto sulle labbra ed un rossore diffuso sulle gote.

Giallo burro, istruzioni per l’uso: come abbinare bene la nuance di stagione

Base certa su cui poter fondare i futuri look a rendere memorabili i ricordi estivi che presto ci troveremo a costruire, il giallo burro è invero molto semplice da gestire all’interno di un outfit e a darcene prova sono le fashion victim che popolano il mondo.

Sulla miriade di capi vanigliati tra cui scegliere, i prediletti sembrano essere d’ora in avanti i vestiti lunghi: pratici, femminili e dalle linee pulite, sarà sufficiente appena un pullover adagiato sulle spalle, corredato dagli accessori giusti ovviamente, per contrastare la leggera brezza serale.

E sono proprio gli stessi accessori a conferire maggior carattere all’uniforme: se sandali, occhiali da sole e borsette di tendenza bastano a costruire una mise da giorno ideale cinture gioiello, slingback e gioielli dorati promettono di illuminare quelle da gran sera.

Come vestire il butter yellow secondo il tacito manuale della moda? Senza dubbio in total look, e sono le passerelle a dirlo, ma il risultato sarà comunque vincente se sostituito da discreti accenni, attraverso una semplice t-shirt, una camicia in cotone o una giacca. È una promessa.