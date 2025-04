Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Specchio della natura rianimatasi dal torpore invernale, è il verde a splendere tra le tonalità in auge questa primavera 2025, e in ogni sua gradazione cromatica esistente: a dettare moda è la sfumatura brillante dei prati nel mese di aprile, quella scura dell’ombra nei boschi ma anche la tonalità golosa del pistacchio e quella della bevanda latte e menta di cui le zuccherate passerelle di stagione hanno raccontato.

Si sospetta invero che la colpa – o il merito – di tutto questo sia da imputare alla profetizzata tendenza Terra Futura, presente all’interno di quella lunga lista di future ossessioni previste da Pinterest Predicts in preparazione al 2025, tra tutte quella che vedeva nella sostenibilità il potenziale per un nuovo stile, di vita e oltre, con fulcro il riciclo creativo e la selezione di materiali naturali nell’ambito del fashion. E poi vestire di verde fa sentire bene, è comprovato, complice l’istantanea connessione con la natura che balza alla mente alla sua vista e tutto il carico di energia vitale che ne consegue; fare a lui spazio nel guardaroba avrebbe dunque a che fare anche con il benessere, dopotutto.

La moda della primavera/estate 2025 sarà verde: cosa ci dicono le sfilate di stagione

Il quadro appariva chiaro da ben prima che il 2025 spalancasse le sue porte: la tacita eleganza alla quiet luxury sarebbe presto stata dimenticata in favore di nuovo fragore, e così è stato. A regnare incontrastata sul panorama moda è ora una dilagante opulenza, resa manifesta tanto dalla schiera di audaci estetiche ripescate dal lontano passato – castlecore e new Rococò su tutte – quanto dalla palette dei colori moda attualmente in voga.

Largo spazio, in questa primavera appena iniziata, è concesso a toni pastello quali il rosa cipria, il menta, il lilla, l’acquamarina, il giallo burro, il celeste ed il rosso squillante. Ma ecco aggiungersi a loro l’ennesimo colore vivido, dall’aspetto elegante e prezioso, pronto a conquistare il guardaroba dei mesi a venire: il verde, declinato in un’ampia gamma di nuance festose.

Tra le grandi maison sono state numerosissime a fare di lui il filo conduttore delle proprie collezioni disegnate per la bella stagione, ognuna cogliendone e mettendone in evidenza un aspetto sempre diverso. Se Erdem e Victoria Beckham ne hanno voluto enfatizzare l’eleganza innata, trascinandolo in passerella sotto forma di sofisticati abiti midi in ottica occasion wear, Casablanca e Saint Laurent ne hanno saputo catturare appieno l’anima glamour. Cosa abbiamo imparato da ciò? Che del verde, intenso e versatile, sapevamo ancora troppo poco.

Era il latte con una punta di menta il grande protagonista delle collezioni primavera/estate di Erdem, Gucci e Prada: una sfumatura delicata e avvolgente, perfetta per la quotidianità come anche per mise eleganti e ricercate, proposta in passerella attraverso texture eteree all’insegna dei giochi di trasparenze o in tessuti più corposi accostati all’aura preziosa dell’argento.

Goloso e insolito, si è visto invece il verde pistacchio a capo dei defilé primaverili targati Miu Miu, Gucci, Loewe e Philosophy. Parliamo di una tonalità chiara con abbondanti incursioni di giallo, a riprendere il riconoscibile colore del frutto a cui ruba il nome. Da molti considerata calda, sarebbe in realtà un ibrido adatto ad essere utilizzato come jolly in vari abbinamenti tra cui con i toni della terra, dal beige al terracotta, o con quelli più vivaci del blu e del rosa.

Sono state sempre le passerelle – quelle di Burberry, Prada e Alexander McQueen – a parlarci poi del lato più sobrio di questa primavera in corso, incarnato con estrema esattezza dal verde oliva: più o meno intenso, questo può virare all’occorrenza al giallo oppure al grigio in riferimento alle molte sfaccettature del frutto in maturazione. Caldo e dall’allure minimal, si adatta per questa stagione sia ad outfit casual che formali.

A sobrietà ecco corrispondere infine estremo sfarzo, quello rappresentato pienamente dal verde smeraldo. Dall’anima ipnotica e preziosa, si vedrà questa gradazione luminosa e brillante arricchita con un sottofondo di blu spopolare questa primavera, indossata in modalità monocromatica – sensualissima – oppure valorizzata da accostamenti fantasiosi.

Contrariamente a quanto si possa pensare, infatti, il cosiddetto emerald green è un colore spiccatamente versatile, capace di dare il meglio di sé accanto a rosa e bordeaux ma anche a beige, marrone, nude e toni neutri, compresi bianco e nero. Lo sanno bene N°21 e Saint Laurent, e grazie a loro ora anche noi.

Come inserire il verde nel guardaroba primaverile: 5 accessori da non perdere

Insomma, dando appena una rapida occhiata ai defilé di stagione il messaggio appare chiaro, addirittura cristallino: moda comanda che da ora in avanti il verde si indossi da capo a piedi, dal mattino a notte fonda. Dall’audace pistacchio al delicatissimo latte e menta, nelle sue mille e una sfumature la tonalità si afferma come l’autentica identità della primavera/estate 2025: versatile ed elegante per definizione, questa promette di adattarsi ai più disparati gusti e stili.

Ma come inserire poco a poco il verde nel proprio guardaroba? Ad accorrere in aiuto sono in questo caso gli accessori: ebbene sì, anche nel settore della pelletteria il verde offre infinite possibilità creative alla schiera di fashion addicted sull’attenti. Si parte dalle borse per arrivare sino alle calzature, passando per cinture e altri piccoli dettagli e si fa di loro il punto focale del look, singolarmente o in combo ad alto tasso di coolness.

Assorbendo il tipico tono brillante dei prati e dei boschi di questo periodo dell’anno, il verde è l’assoluto protagonista della moda del momento ed eccolo così approdare, come da copione, anche sulle it bag in circolazione. Giorno dopo giorno, si sta vedendo la borsa verde assumere un ruolo centrale nel guardaroba apportando a qualsivoglia mise una dose di energia extra.

Se sullo stampo di quelle viste in passerella Zara ne propone la sua versione stravagante, con frange e strass a dar vita a giochi di luce a dir poco magnetici, è Patrizia Pepe ad offrire un’alternativa sobria ed elegante dell’accessorio di tendenza, che strizza l’occhio al più classico dei modelli estivi.

Vivace e giocosa, poi, la borsa verde pistacchio di Michael Kors con trama matelassé dalla finitura lucida.

En pendant con la summenzionata o a conferire carattere all’ensemble da sole, anche le scarpe verdi stanno via via divenendo sempre più ricercate. Le si vedono ovunque tutt’intorno, a colorare il panorama street style o in alto in passerella: in versione sportiva o elegante l’effetto promesso e conquistato è il medesimo, irresistibile e seducente al contempo.

Abbracciando esigenze e gusti opposti, ecco ancora Patrizia Pepe dire la propria in merito attraverso sneakers statement perfettamente in linea con le ultime tendenze ed intramontabili décolleté a punta.