Fonte: IPA Simone Rocha show, Runway Spring/Summer 2025

Vi è chi lo fa e chi mente: che si tratti indistintamente di scovare spunti innovativi in merito a come arredare casa, apprendere nuove skills nell’organizzare intelligentemente ogni più remoto angolo del guardaroba, individuare nuove mete per il prossimo viaggio o, semplicemente, mettere a punto l’outfit di turno, è Pinterest l’inesauribile fonte d’ispirazione di noi tutti. Un covo di creatività a tutti gli effetti, che promette ora di portare a galla con grande anticipo ogni tendenza moda relativa al 2025 alle porte. Non in molti sono a conoscenza del fatto, per l’appunto, che proprio grazie alla sua variegata natura ed alla imponente vastità del suo pubblico questo possa essere sfruttato a mo’ di un valido indice volto a captare gusti e mode future.

Come da tradizione e con una puntualità degna d’invidia, ogni dicembre la nota piattaforma americana nata nel lontano 2010 se ne esce con i cosiddetti Pinterest Predicts: trattasi di una sorta di raccolta – ormai già alla sua undicesima edizione – atta a predire per tempo tutti quei bollenti trend in materia di moda, beauty, viaggi, arredamento e Food&Beverage. E, ovviamente, anche stavolta è giunto quel periodo dell’anno.

Trend moda 2025: alla scoperta delle tendenze del futuro

A scanso d’ogni perplessità, qualsiasi sia il metodo utilizzato pare essere particolarmente attendibile. Nel corso degli ultimi cinque anni, infatti, quasi l’80% delle tendenze intuite dal sistema si è effettivamente realizzato. Magia? Niente affatto, purtroppo: pare si tratti di pure e semplici statistiche.

Le previsioni in oggetto, ovviamente, si basano su di un’attenta analisi a proposito della crescita annua dei termini di ricerca. Alla stregua di una spia discreta ed infallibile, Pinterest sa individuare perfettamente quali siano gli argomenti più cliccati con annessa rapidità di crescita. Va da sé come il risultato sia sempre una previsione piuttosto accurata di quelle che saranno le tendenze del futuro.

Quali saranno? Non resta che scoprirlo con un semplice click. Eccone, però, qualche pronostico a portata di mano per tutti coloro che non si accontentano e desiderano, ad ogni costo, approfondire l’argomento.

I Pinterest Predicts 2025 si basano su dati di ricerca di oltre mezzo miliardo di utenti attivi mensili, ovviamente provenienti da tutto il mondo. Volendo essere maggiormente specifici, questa volta più del 65% delle tendenze previste sono estrapolate dalle propensioni della Generazione Z. Nelle righe a seguire si vedranno passate in rassegna tutte quelle inerenti all’universo della moda. E, contro ogni aspettativa, il quadro a materializzarsi appare invero piuttosto eterogeneo: non manca proprio nulla, dalle ispirazioni storiche a quelle più giocose.

Il mondo digitale e quello naturale convivranno – si spera definitivamente – come mai prima e la fantasia avrà come merita il ruolo principale. A darne fedele dimostrazione, ancor prima del gradito intervento di Pinterest, ci hanno pensato le stravaganti sfilate delle grandi maison d’haute couture. Piccolo ma doveroso spoiler: se avete creduto, anche solo per un istante, che l’era dei -core fosse giunta al suo epilogo non avreste potuto sbagliare di più. Pronti per un viaggio nel futuro?

Ciliegiacromia: il bordeaux passa al livello successivo

“Sapore dolce e succoso, colore ricco e voluttuoso”: al di là di qualsivoglia Pantone del momento, la nuance dell’anno a venire sarà – udite, udite – il rosso ciliegia.

Evoluzione ultima del più popolare bordeaux, la profonda e liquorosa tonalità unirà Gen Z e Millennial ricoprendo senza eccezioni ogni ambito, dalla moda, passando per la bellezza sino ad arrivare all’Home Decor.

Una previsione facile, se si pensa alla sconfinata passione esplosa in tempi recenti per il bordeaux, tra i trend più forti in assoluto di questa stagione con l’avvento del celebre Rosso Ancora di Gucci.

Il benvenuto all’estetica coquette 2.0: è trionfo per lo stile rococò

Procedendo per il viale delle grandi evoluzioni, ecco dal Settecento con furore in arrivo un’ondata opulenta ed ultra-femminile a ricoprire l’anno nuovo e a far le veci della rinnovata estetica coquette.

La moda del 2025 sarà – ancora per un po’ di tempo, pare – un tripudio di corsetti, pizzo, fiocchi ed accessori lussuosi in pieno stile rococò. Un’aura tardo barocca, pronta a permeare il panorama tendenze con intricati arabeschi dorati ponendo all’orizzonte quello che ha tutta l’aria di essere un prezioso futuro. Si spera.

Vedo doppio: largo spazio agli outfit di coppia

Uno dei trend principali, poi, sarà rivolto alle coppie: moda comanda come sia severamente vietato varcare la soglia di casa senza essersi prima coordinati nel look. Sì, esattamente come le coppie vip colte immancabilmente in pubblico in pendant.

Nuovo ed eloquente sintomo della sintonia di coppia nel nuovo anno saranno outfit ed accessori abbinati per qualsivoglia evenienza, dalle occasioni più eleganti sino a tranquille passeggiate al parco in tenuta casual. E, qualora la prospettiva della vita di coppia sia probabilmente destinata unicamente a versioni di sé collocate in ben altri multiversi, si può sempre pensare di matchare il look con quello dell’amica del cuore. O, almeno, questo è ciò che le statistiche raccontano.

Stile boho-biker, la nuova frontiera del boho-chic è già qui

Non un’estetica di tendenza ma un autentico stile di vita, idealmente uno alla Easy Rider: gli animi indecisi nel 2025 adotteranno una foggia nel vestirsi a metà strada tra il boho-chic e la moda biker, dando vita ad un inedito stile ibrido che diverrà noto al mondo con il (poco originale) vocabolo boho-biker.

La chiave sta nello sviluppare un grado di abilità tale da saper mixare in modo impeccabile capi svolazzanti e romantici quali gonne in pizzo, camicie drappeggiate ed abitini a ruota con pezzi più audaci e grintosi, immancabili gli stivali in pelle e da motociclista. La rivincita del guardaroba hippie è ufficialmente alle porte.

Torna il look alla marinara: tra righe, nodi ed ancore

Sotto le luci della ribalta, tra le tendenze moda del 2025, ci sarà persino spazio per un nuovo stile disinvolto ed informale ispirato al mare: superato il mix and match di fantasie, si prevedono look casual composti da pantaloni a righe abbinati ad emblematici cappelli alla pescatora ed accessori ornati da nodi da marinaio.

Come lo sappiamo? Le ricerche hanno evidenziato un’ingente affluenza di click su “sandali da pescatore”, “tatuaggi a forma di sardina” o “maglioni con trecce”. Sarà il momento di gloria di maglioni a trecce, impermeabili, stampe rigate ed improbabili tatuaggi a forma di sardina. Così pare.

Lifestyle da bambola, bentornata infanzia

Bando alle Barbie: è ora giunto il tempo di cedere il posto d’onore a Polly Pocket. Nell’imminente futuro modaiolo ogni accanita fashionista vivrà il proprio sogno ad occhi aperti, con il sospirato accesso ad un guardaroba da bambola, solo una in carne ed ossa.

In particolare ascesa, stando a quanto Pinterest Predicts riporta, sono ricerche come “outfit scarpe da bambola”. Gli accessori da prediligere nel 2025 saranno più che mai giocosi e colorati, prontissimi a conferire il tocco finale ad ogni ensemble dando il bentornato alla leggerezza.

Arriva il castle-core: la direzione del 2025? Il castello

Il fascino della storia antica e delle sue leggende intrise di magia influenzerà fortemente lo scenario moda del 2025 in arrivo. Ed ecco il Medioevo affacciarsi alla porta, pronto ad irretire persino le generazioni più giovani.

L’ennesima estetica, battezzata con il titolo di castle-core, la quale eserciterà un forte ascendente sull’ambito dell’Home Decor – sempre più nella direzione “antico maniero” – quanto sull’universo fashion verso la sua svolta gotica. A suggerirlo sono i numerosi click su parole chiave come “anello rubino antico”, “collana in maglia metallica”, “abito medievale blu” o “stile medievale”. L’addio al quiet luxury pare ora più che mai definitivo.

Rivoluzione verde, la moda verso una svolta sostenibile

Ribellione e sostenibilità vivranno presto in simbiosi: è prontissima a giungere a noi una nuovissima estetica ecologica, la quale promette di porre il suo focus sul riciclo creativo e sull’uso di materiali naturali anche per quanto concerne la moda.

Le previsioni hanno portato alla luce ricerche in merito ad una certa “moda solarpunk”, a conferma del fatto si sta procedendo passo per passo verso un cambiamento culturale ed un approccio al fashion maggiormente attento al consumo consapevole.