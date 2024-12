Fonte: IPA Giulia Salemi e Francesca Sofia Novello

Il 2024 sta per concludersi e l’anno che verrà porterà a molti dei nostri vip e a tante celebs d’oltreoceano la gioia più grande, quella di diventare genitori. Il prossimo sarà un anno che vedrà nascere tanti bebè nel mondo dello spettacolo: intanto ci godiamo i pancioni più belli, che vedremo immortalati ancora per un po’ sui social e sui red carpet più importanti.

I pancioni vip del 2025: da Giulia Salemi a Ilaria Macchia

Sono tante le vip nostrane che diventeranno mamme nel 2025: una delle prime sarà sicuramente Francesca Sofia Novello, che lo scorso luglio ha annunciato insieme al compagno Valentino Rossi di aspettare la seconda bimba dopo la primogenita Giulietta. La piccola potrebbe arrivare proprio all’inizio dell’anno, regalando un’enorme gioia alla coppia.

Primo figlio in arrivo invece per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che a Verissimo hanno scoperto di aspettare un maschietto. “Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te”, aveva scritto l’ex gieffina quando ha annunciato su Instagram di essere in dolce attesa.

Anche Cecilia Zagarrigo, amata ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha dato notizia della sua gravidanza lo scorso novembre. L’influencer, da anni legata al compagno Moreno Casamassima e già mamma di Mia, ha scritto sul suo profilo Instagram: “La nostra famiglia si allargherà, diventeremo 4 e non possiamo essere più felici di così”.

Notizia arrivata a sorpresa dal frontman dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi e dalla scrittrice Ilaria Macchia: i due, già genitori di Stella, hanno voluto allargare la famiglia dando un fratellino alla loro primogenita.

Le celebs che diventeranno mamme nel 2025

Tanti i pancioni che vedremo nel 2025 tra le dive di Hollywood: l’attrice premio Oscar Jennifer Lawrence è infatti in attesa del suo secondo figlio insieme al marito, l’art dealer Cooke Maroney. La diva di Hunger Games ha mostrato il suo pancione già in diverse occasioni e si è detta “felice e pronta” a vivere di nuovo il percorso che l’ha fatta sentire così “completa”, dopo la nascita del piccolo Cy nel febbraio 2022.

Anche Megan Fox è incinta: l’attrice ha condiviso su Instagram uno scatto senza veli mettendo in evidenza le dolci curve della gravidanza, ma lo scatto ha un sapore quasi gotico, dove appare ricoperta da un liquido nero simile al petrolio.

Bebé in arrivo per Ed Westwick, indimenticabile interprete di Chuck Bass della serie tv Gossip Girl. L’attore aspetta infatti un figlio dalla moglie Amy Jackson: l’annuncio è arrivato pochi mesi dalle nozze da sogno celebrate in Italia, con degli scatti pubblicati sui social che li immortalato felici ed innamorati.

Gisele Bündchen è incinta del terzo figlio a 44 anni, il primo con il fidanzato con cui fa coppia fissa da giugno 2023. La notizia è arrivata da una fonte vicina alla top model a People: “Gisele Bündchen e Joaquim Valente sono felici di questo nuovo capitolo della loro vita e non vedono l’ora di creare un ambiente sereno e amorevole per tutta la famiglia”.

Dolce annuncio anche per Max Verstappen e la compagna Kelly Piquet. “Non potremmo essere più felici del nostro piccolo miracolo”, hanno scritto su Instagram i due mostrando il pancino che cresce. Mentre per il pilota si tratta del primo figlio, l’influencer è già mamma della piccola Penelope.

Bellissima notizia anche per i fan di Joss Stone: la cantautrice britannica, già mamma di Violet, Shackleton e Bear (adottato da poco) ha annunciato la sua gravidanza in un misto di incredulità e gioia. “Onestamente scioccata è un eufemismo”, ha scritto a corredo di un video in cui mostra i risultati del test di gravidanza. E non potrebbe essere più felice.