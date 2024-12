Fonte: iStock Ponti e feste del 2025, i giorni rossi del calendario

L’arrivo del nuovo anno c’è già chi pianifica il futuro cercando di trovare il tempo per concedersi una pausa nel 2025: il calendario del nuovo anno, a partire già da gennaio, è ricco di giorni rossi e ponti strategici, perfetti per organizzare viaggi, weekend lunghi o semplicemente qualche giornata di relax extra dal lavoro e dallo studio. Scopriamo insieme tutte le festività e i ponti per pianificare al meglio il nuovo anno.

Festività 2025: i giorni rossi del calendario

Iniziamo con un elenco dei giorni festivi nazionali in Italia per il 2025. Questi sono i giorni rossi da segnare subito sul calendario:

Capodanno: mercoledì primo gennaio

mercoledì primo gennaio Epifania: lunedì 6 gennaio

lunedì 6 gennaio Pasqua: domenica 20 aprile

domenica 20 aprile Pasquetta: lunedì 21 aprile

lunedì 21 aprile Festa della Liberazione: venerdì 25 aprile

venerdì 25 aprile Festa dei Lavoratori: giovedì primo maggio

giovedì primo maggio Festa della Repubblica : lunedì 2 giugno

: lunedì 2 giugno Ferragosto: venerdì 15 agosto

venerdì 15 agosto Ognissanti: sabato primo novembre

sabato primo novembre Immacolata Concezione: lunedì 8 dicembre

lunedì 8 dicembre Natale: giovedì 25 dicembre

giovedì 25 dicembre Santo Stefano: venerdì 26 dicembre

Oltre a quelle ufficiali, non dimentichiamo di considerare le eventuali festività regionali, come i santi patroni di alcune città, che potrebbero aggiungere ulteriori giorni liberi al calendario personale. Per esempio, chi vive a Milano può aggiungere Sant’Ambrogio (7 dicembre) alla lista delle possibili pause.

I ponti del 2025

Anche in termini di ponti, il 2025 è un anno particolarmente generoso grazie alla distribuzione strategica di molti giorni festivi che ci permettono di concederci un po’ di riposo in più.

A gennaio, la Befana cade di lunedì con la possibilità di ritagliarsi un weekend lungo, dal 4 al 6 gennaio, per chiudere in bellezza le festività natalizie. Un’occasione ideale per una breve fuga in montagna o un weekend in una città d’arte.

Passando alla primavera, il 20 e il 21 aprile ci regalano le feste di Pasqua e Pasquetta: un weekend lungo già ben collaudato, considerando che da sempre Pasquetta cade di lunedì. Per chi avesse la possibilità di prendersi 3 giorni di ferie, quest’anno è possibile pianificare un maxi ponte di più di una settimana grazie al 25 aprile: la Festa della Liberazione, nel 2025, cade infatti di venerdì.

Fortuna anche per il primo maggio: la Festa dei Lavoratori cade di giovedì, permettendo di staccare in mezzo alla settimana o, per i più fortunati, di approfittare di un giorno di ferie per un altro weekend lungo.

Entrando nel periodo più caldo dell’anno, abbiamo poi la Festa della Repubblica, che cade di giovedì e Ferragosto che arriva invece di venerdì: due possibilità di organizzare piccoli viaggi estivi a inizio e metà della stagione. Una grossa opportunità considerando che, nel 2025, il primo novembre cade di sabato, eliminando così la possibilità di un piccolo ponte autunnale fino all’otto dicembre, che cade di lunedì e che può diventare l’occasione perfetta per un weekend lungo che anticipa l’atmosfera natalizia in cui visitare mercatini o pianificare un viaggio in una città europea addobbata per le feste.

Concludiamo con i ponti invernali: Natale 2025 cade di giovedì, portandosi dietro un Santo Stefano di venerdì e, quindi, un weekend lungo apprezzatissimo. Capodanno, invece, è programmato per giovedì: i più fortunati, possono quindi prendere ferie mercoledì 31 dicembre e venerdì 2 gennaio per iniziare il 2026 con un altro ponte strategico.