Come ogni anno, la lista dei film in uscita è tremendamente ampia, soprattutto se i propri orizzonti sono alquanto ampi e non si limitano a Italia e Stati Uniti. Per evitare di creare un elenco gigantesco e poco pratico, ci concentriamo sui titoli più attesi e quelli consigliati al cinema nel 2025, tra quelli che vantano già una data ufficiale di lancio.

Film 2025 in uscita a gennaio

Il nuovo anno ha inizio in maniera decisamente convincente. Già dai primi giorni, infatti, la scelta in sala è molto interessante. Soddisfatti un po’ tutti i gusti, a partire da Better Man, film visionario che racconta la storia di un uomo che ha creduto di poter realizzare i suoi sogni: Robbie Williams (in versione scimmia).

Spazio poi al ritorno in sala di Robert Eggers con il tanto chiacchierato Nosferatu, che vede nel cast Willem Dafoe, Lily-Rose Depp (subentrata a Anya-Taylor Joy) e Bill Skarsgard, tra gli altri. Gli amanti di Tolkien possono invece cimentarsi con La guerra dei Rohirrim, che racconta una porzione del mondo creato da celebre autore de Il Signore degli Anelli, in versione anime.

I titoli attesi sono svariati, dal documentario su Pino Daniele al ritorno in sala, in versione restaurata, di vari film capolavoro di Akira Kurosava, da L’Abbaglio con Ficarra, Picone e Toni Servillo (nuovamente riuniti) a Mickey 17, nuovo film del regista Oscar Bong Joon-ho, con protagonista Robert Pattinson.

Timothée Chalamet invece interpreta a suo modo Bob Dylan in A complete unknown, mentre Nicole Kidman è la protagonista di Babygirl, già molto atteso dai suoi fan.

Better Man – 1 gennaio 2025;

Nosferatu – 1 gennaio 2025;

Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim – 1 gennaio 2025;

Maria – 1 gennaio 2025;

Pino Daniele – Nero a metà – 4 gennaio 2025;

Here – 9 gennaio 2025;

Emilia Perez – 9 gennaio 2025;

I Sette Samurai – 13 gennaio 2025;

L’Abbaglio – 16 gennaio 2025;

Wolf Man – 16 gennaio 2025;

A complete unknown – 23 gennaio 2025;

Babygirl – 30 gennaio 2025;

Mickey 17 – 30 gennaio 2025.

Film 2025 in uscita a febbraio

Tornando a parlare di film anime, a febbraio 2025 torna in sala il capolavoro di Satoshi Kon, Paprika. Di certo, però, il film più atteso è il nuovo di Luca Guadagnino, Queer, con protagonista Daniel Craig.

Come ignorare, però, il titolo che ha portato Pamela Anderson a una nomination ai Golden Globes. Si tratta di The Last Showgirl, diretto da Gia Coppola (nipote di Francis Ford Coppola). Una certa generazione, nostalgica come poche, correrà poi in sala per Bridget Jones – Un amore di ragazzo, che vede Renée Zellweger nei panni dell’iconico personaggio, con anche un ritrovato Hugh Grant.

Da segnalare, però, una pellicola che promette d’essere molto interessante. Si tratta di A Real Pain ed è diretta da Jesse Eisenberg, che ne è anche protagonista al fianco di Kieran Culkin. Due cugini molto diversi si ritrovano in viaggio in Polonia per omaggiare l’amata nonna. Vecchi rancori, però, riemergono sullo sfondo della loro storia familiare.

Citiamo infine Captain America: a brave new world, che presumibilmente farà campionato a sé, nonostante il calo Marvel degli ultimi anni.

We live in time – 6 febbraio 2025;

Captain America: a brave new world – 12 febbraio 2025;

The Last Showgirl – 13 febbraio 2025;

Queer – 13 febbraio 2025;

Paprika – 17 febbraio 2025;

The Seed of the Sacred Fid – 20 febbraio 2025;

A Real Pain – 27 febbraio 2025;

Bridget Jones – Un amore di ragazzo – 27 febbraio 2025.

Film 2025 in uscita a marzo

Il successo degli anime prosegue e il 2025 non fa eccezione (per fortuna). Attack On Titan: The Last Attack unisce i due capitoli finali della celebre saga di Hajime Isayama. Marzo sarà però di certo il mese delle discussioni generate da Biancaneve. Il nuovo adattamento (l’ennesimo) è destinato a ricevere un trattamento pessimo sui social. Tutto nasce da lontano, da un’intervista di Rachel Zegler e dal tentativo di ammiccare a una generazione, risultando fin troppo accondiscendenti e decisamente privi di idee originali (come tanti, del resto).

Attack On Titan: The Last Attack – 3 marzo 2025;

Lee Miller – 13 marzo

Black Bag – 13 marzo 2025;

Biancaneve – 20 marzo 2025;

Film 2025 in uscita ad aprile

Di certo aprile avrà ulteriori uscite, anche molto interessanti, quando saranno aggiornati i calendari tra non molto. Per ora il più atteso è Minecraft. Al di là di come sarà la pellicola, il gioco è un fenomeno generazionale di massa e di certo attirerà tantissimi in sala. Decisamente più dubbiosi i fan Marvel nei confronti di Thunderbolts. Al netto del gran cast, si tenta di ricollegare le fila di varie storyline, tra serie Tv e film, in un maxi mondo che continua a traballare in termini di tensione narrativa e appeal.

Minecraft – 3 aprile 2025;

The Monkey – 10 aprile 2025;

Thunderbolts – 30 aprile 2025.

Film 2025 in uscita a maggio

Due i film da citare assolutamente tra quelli più attesi per maggio 2025. Schiere di bambini andranno in sala per i live action di Lilo & Stich. Chi da piccolo ha amato il cartone, invece, ha un atteggiamento molto dubbioso in merito.

Unisce invece tutti sotto la propria ampia bandiera Tom Cruise. Finalmente arriverà in sala la seconda parte di Mission Impossible 7, dopo il taglio netto della pellicola precedente, che nel 2023 ha lasciato tutti con l’amaro in bocca.

A Big Bold Beautiful Journey – 8 maggio 2025;

Mission: Impossibile – The Final Reckoning – 21 maggio 2025;

Lilo & Stitch – 21 maggio 2025;

Kate Kid: Legends – 29 maggio 2025.

Film 2025 in uscita a giugno

Si torna a parlare di live action a giugno 2025, per quanto la data di Dragon Trainer per l’Italia non sia ancora confermata. Il trailer ha dimostrato quanto precisamente verrà seguita la trama originale, con tanto di inquadrature spesso riprese frame su frame. In molti si chiedono il senso di un’operazione del genere ma tutti andranno in sala a vederlo.

Promette però di lottare per il trono 28 anni dopo, che vede Danny Boyle scaraventare i suoi fan in questo amatissimo mondo, ancora poco esplorato. Genera un certo interesse, poi, il nuovo lavoro di Brad Pitt. Lui ci crede tantissimo e il titolo è F1. In casi del genere, però, molto spesso la fase promozionale è più interessante della proiezione. Citiamo infine Elio, 29° film Pixar che ci condurrà tra nuove culture aliene.

The End – 12 giugno 2025;

Dragon Trainer – giugno 2025 (presumibilmente);

Elio – 13 giugno 2025;

28 anni dopo – 19 giugno 2025;

F1 – 25 giugno 2025.

Film 2025 in uscita a luglio

A luglio Jurassic World – La Rinascita avrà a disposizione 9 giorni di proiezione prima del confronto, impari, con Superman. Il ritorno di James Gunn, che lancia così il suo nuovo mondo DC, con David Corenswet come l’uomo d’acciaio, l’amico di sempre Nathan Fillion al suo fianco, Nicholas Hoult come Lex Luthor e soprattutto Rachel (marvelous mrs Maisel) Brosnahan come Lois Lane.

La saga sui dinosauri dovrà dimostrare di avere le idee ben chiare e una trama molto azzeccata per poter convincere. La precedente trilogia ha perso carattere anno dopo anno. Stavolta si ritenta l’impresa con Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali.

Jurassic World – La Rinascita – 2 luglio 2025;

Ballerina – 5 luglio 2025;

Superman – 11 luglio 2025;

Fantastic Four: First Steps – 25 luglio 2025.

Film 2025 in uscita ad agosto

Freaky Friday la vendetta, con ancora Jamie Lee Curtis (che sta vivendo anni di carriera molto impegnati) e Lindsay Lohan (in fase di rilancio e in piena ri-operazione simpatia). Sappiamo però che in tantissimi, e il riferimento va al mondo Millennial, attendono religiosamente il nuovo lavoro di Paul Thomas Anderson, a prescindere da tutto.

Freakier Friday – 6 agosto 2025;

Nuovo film di Paul Thomas Anderson (titolo non confermato: The Battle of Baktan Cross) – 8 agosto 2025.

Film 2025 in uscita a settembre

I fan di Downton Abbey torneranno nell’amato mondo creato da Julian Fellowes. Dopo sei stagioni e due film già all’attivo, tra “pochi” mesi ci sarà il terzo attesissimo capitolo sul grande schermo.

Downton Abbey 3 – 12 settembre 2025.

Film 2025 in uscita a ottobre

A ottobre si torna nel mondo di Predator, dopo il successo riscosso dall’ultimo capitolo della saga.

Michael – 3 ottobre 2025;

Predator: Badlands – 7 novembre 2025;

Black Phone 2 – 16 ottobre 2025.

Film 2025 in uscita a novembre

Novembre sarà il mese di Wicked, indiscutibilmente. Una seconda parte che lascerà di stucco chiunque non abbia mai apprezzato il musical.

Bugonia – 6 novembre 2025;

The Running Man – 7 novembre 2025;

Wicked – Parte 2 – 20 novembre 2025.

Film 2025 in uscita a dicembre

Difficile pensare possa esserci sfida a dicembre tra Avatar e Knives Out 3, soprattutto dopo il flop del precedente capitolo della saga thriller con Daniel Craig. James Cameron avrà vita facile.