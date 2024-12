Fonte: IPA Sadie Sink in Stranger Things 4

Sarà un 2025 colmo di serie Tv Netflix attese e interessanti. Numerosi sono gli annunci ufficiali, così come i ritorni in streaming per nuove stagioni. Spazio poi a nuovi lanci e titoli che sappiamo arriveranno ma di cui ignoriamo la data. Di seguito possiamo spingerci fino ad aprile 2025, per quanto riguarda le uscite confermate. Tutto il resto è stato promesso ma non ancora “calendarizzato”.

Serie Tv Netflix più attese

Negli ultimi anni Netflix ha deciso di puntare fortemente sul mondo anime, come dimostrato dall’enorme successo planetario di DanDaDan, uscita insieme con la serie remake di Ranma ½. Mentre si attende la serie anime remake di One Piece, l’11 gennaio farà il suo esordio Sakamoto Days, adattamento anime dell’omonima e amata seria manga. La trama ruota intorno a un ex sicario, chiamato a fare squadra con alcuni personaggi impensabili per fermare un gruppo di assassini.

Restando sul fronte animazione, di certo farà parlare di sé Castlevania: Nocturne, in uscita il 16 gennaio. Una nuova informata di episodi per l’acclamata serie anime dark fantasy. Guardando all’Italia, il 9 gennaio uscirà la seconda stagione di Ilary, che vedrà nuovamente le telecamere accendersi in casa Blasi. Il 15 gennaio, invece, Marco Giallini e Adriano Giannini faranno il loro esordio con l’adattamento per il piccolo schermo di ACAB.

Seconda stagione per The Night Agent, in uscita il 23 gennaio, mentre il 13 febbraio ci sarà spazio per l’annata conclusiva di Cobra Kai. Si tratta della terza parte della sesta stagione, che concluderà l’amato spin-off.

Considerando il cast coinvolto, è comprensibile come Zero Day sia una delle serie Tv Netflix più attese del nuovo anno. Al centro della scena vediamo Robert De Niro, calato in un thriller politico in cui un ex presidente USA torna in azione per riuscire a individuare i mandanti di un attacco informatico letale. Cosa scoprirà è una vasta rete di complotti.

Cosa vedere su Netflix nel 2025

Come detto, non tutti i titoli più attesi hanno già una data d’uscita. A dire il vero la maggior parte dei progetti che maggiormente intrigano il grande pubblico sono ancora privi di una chiara finestra di lancio.

Basti pensare alla settima stagione di Black Mirror. Di certo i fasti delle prime annate sembrano ormai lontani ma c’è sempre speranza per un ritorno in grande stile. Minore portata di pubblico, certo, ma c’è innegabilmente grande attesa anche per Alice in Borderland 3.

Dopo tanta pazienza, finalmente i fan di Ginny & Georgia avranno nuovi episodi da divorare in binge, dopo aver concluso la seconda stagione a gennaio 2023. Come non citare, poi, l’atto conclusivo di una serie Tv che è diventata simbolo di Netflix negli anni: Stranger Things. La quinta e ultima stagione dovrebbe fare il proprio esordio in streaming nella seconda metà del nuovo anno.

Fonte: IPA

Poco prima, in estate, sarà invece la volta di Squid Game 3. Se tra prima e seconda stagione sono trascorsi 3 anni, tra seconda e terza invece meno di uno. Gli ultimi episodi porranno la parola fine alla storia ideata da Hwang Dong-hyuk. Nessun riferimento temporale, invece, per la seconda stagione di Sandman, adattamento della serie a fumetti di Neil Gaiman. Lo stesso dicasi per Mercoledì 2, che vedrà l’arrivo in scena di Lady Gaga. Identico discorso per The Witcher 4, con l’addio di Henry Cavill e l’arrivo di Liam Hwmsworth che ha spinto questo lavoro sempre più nell’ombra, al limite della “cestinazione”.

Fonte: IPA

Per quanto riguarda le nuove serie Tv Netflix in arrivo da tenere d’occhio, ecco un po’ di titoli da annotare, con al fianco sintetiche motivazioni personali:

Adolescence (serie crime creata da Stephen Graham, Philip Barantini e Jack Thorne);

(serie crime creata da Stephen Graham, Philip Barantini e Jack Thorne); Black Rabbit (Jude Law vale un tentativo, meno Jason Bateman);

(Jude Law vale un tentativo, meno Jason Bateman); How to Get to Heaven from Belfast (nuova creatura di Lisa McGee, che ci ha regalato Derry Girls);

(nuova creatura di Lisa McGee, che ci ha regalato Derry Girls); L’Eternauta (L’Eternauta);

(L’Eternauta); The Undertow (produzione Britannica con Mackenzie Davis e Jamie Dornan);

(produzione Britannica con Mackenzie Davis e Jamie Dornan); Toxic Town (produzione britannica basata su una storia vera, quella del più grande scandalo ambientale nel Regno Unito).

Gennaio 2025

Missing You – 1 gennaio 2025;

Bandidos – 3 gennaio 2025;

Le stelle parlano di noi – 4 gennaio 2025;

Il mio matrimonio felice – 6 gennaio 2025;

La prova – 7 gennaio 2025;

Hound’s Hill – 8 gennaio 2025;

Subteran – 8 gennaio 2025;

American Primeval – 9 gennaio 2025;

Asura – 9 gennaio 2025;

Ilary – 9 gennaio 2025;

The Upshaws – 9 gennaio 2025;

Machos Alfa – 10 gennaio 2025;

Sakamoto Days – 11 gennaio 2025;

ACAB – 15 gennaio 2025;

Castlevania Nocturne – 16 gennaio 2025;

Xo, Kitty – 16 gennaio 2025;

The Night Agent – 23 gennaio 2025;

Shafted – 24 gennaio 2025;

The Hooligan – 29 gennaio 2025;

Mo – 30 gennaio 2025;

The Recruit – 30 gennaio 2025;

The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse – 30 gennaio 2025;

High Tides – 31 gennaio 2025;

La ragazza di neve – 31 gennaio 2025.

Febbraio 2025

Sintonia – 5 febbraio 2025;

Apple Cider Vinegar – 6 febbraio 2025;

Cassandra – 6 febbraio 2025;

Il colore delle magnolie – 6 febbraio 2025;

Cobra Kai – 13 febbraio 2025;

I am married… but! – 14 febbraio 2025;

Valeria – 14 febbraio 2025;

Zero Day – 20 febbraio 2025.

Marzo e aprile 2025

The Residence – 20 marzo 2025;

Devil May Cry – data da definire;

Project UFO – data da definire.

Serie senza data d’uscita